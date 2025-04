Samsung presenta il Galaxy Tab Active 5 Pro: il tablet robusto per il mondo del lavoro

Samsung ha svelato il nuovo Galaxy Tab Active 5 Pro, un tablet robusto con sistema operativo Android, appositamente progettato per soddisfare le esigenze delle aziende e dei professionisti. Questo dispositivo si distingue per la sua resistenza e per una serie di caratteristiche innovative che lo rendono ideale per l’uso in ambienti di lavoro difficili.

Caratteristiche principali del Galaxy Tab Active 5 Pro

Il Galaxy Tab Active 5 Pro si presenta con alcune funzionalità avanzate che ne migliorano l’usabilità in contesti professionali. Tra queste, spiccano le batterie dual hot-swappable, che consentono di sostituire la batteria senza dover spegnere il dispositivo, rendendo il tablet operativo anche in situazioni di lavoro critiche. Inoltre, la modalità No Battery permette al tablet di funzionare senza batteria, collegato a una fonte di alimentazione dedicata di almeno 21W, pur con alcune limitazioni sulle prestazioni. Questo è particolarmente utile in ambito industriale o logistico, dove il tempo di inattività deve essere ridotto al minimo.

Il Galaxy Tab Active 5 Pro è dotato di un ampio display da 10.1 pollici WUXGA TFT LCD con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una luminosità di 600nits e un design compatibile con l’uso di guanti in pelle. Al suo interno, si trova un potente processore Snapdragon 7s Gen 3, disponibile in varianti con 6GB di RAM e 128GB di storage o 8GB di RAM e 256GB di storage. Gli utenti possono anche espandere la memoria tramite microSD, supportando schede fino a 2TB.

Resistenza e protezione del dispositivo

La robustezza del Galaxy Tab Active 5 Pro è garantita da certificazioni di alto livello come IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere, e MIL-STD-810H, standard militari che ne attestano l’affidabilità in condizioni estreme. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass Victus Plus, un fattore cruciale in ambienti dove il dispositivo viene frequentemente pulito con disinfettanti, prevenendo la degradazione del display. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per il settore sanitario, dove l’igiene è fondamentale.

Il tablet include anche un S Pen con certificazione IP68, un sensore per le impronte digitali e un tasto Active Key programmabile, offrendo un comodo accesso a funzioni rapide. La qualità audio è garantita da due altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, mentre la connettività è assicurata da Wi-Fi e 5G , oltre alla possibilità di configurazione dual-SIM.

Disponibilità e aggiornamenti futuri

La data di lancio del Galaxy Tab Active 5 Pro è fissata per giugno 2025 e, secondo le dichiarazioni di Samsung, il dispositivo sarà equipaggiato con Android 15 fin dal suo esordio. Un aspetto interessante è che Samsung promette ben otto anni di aggiornamenti per il sistema operativo e per la sicurezza, un impegno raro per un tablet e che rappresenta un valore aggiunto notevole per le aziende.

Dettagli sul prezzo di vendita non sono stati ancora comunicati, ma, vista l’importanza e le caratteristiche professionali del tablet, ci si aspetta un costo adeguato al suo profilo tecnico. Maggiori informazioni saranno rilasciate man mano che ci si avvicina alla data di disponibilità.

Samsung continua a investire nel segmento dei tablet robusti, e il Galaxy Tab Active 5 Pro si propone come una soluzione di grande valore aggiunto per professionisti e aziende che operano in ambienti esigenti.