Samsung presenta Display Assistant: la nuova app per la One UI 7 disponibile in beta

La recente seconda beta della One UI 7 di Samsung ha portato con sé una novità interessante per gli utenti Android: l'app Display Assistant, accessibile tramite il Galaxy Store. Quest'app è parte del pacchetto Good Guardians e offre una serie di funzionalità innovative per migliorare l'esperienza d'uso sui dispositivi Galaxy. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e come sfruttarle al meglio.

Un'anteprima di Display Assistant

Samsung sta avvicinandosi al lancio della versione stabile della One UI 7, prevista sui modelli Galaxy S24 entro il primo trimestre 2025. La beta offre già una panoramica su alcune delle novità che caratterizzeranno il sistema operativo, tra cui spicca Display Assistant. Questa applicazione, attualmente in fase beta, si inserisce nel contesto di Good Guardians, un programma simile a Good Lock, ma incentrato su funzionalità che riguardano l'ottimizzazione delle prestazioni e della gestione delle risorse del dispositivo.

Good Guardians racchiude vari strumenti volti a migliorare la fluidità del sistema, monitorare la batteria e gestire la memoria. Oltre a Galaxy App Booster, l’app include funzioni come Battery Tracker, Memory Guardian e anche Thermal Guardian, tutte pensate per garantire una performance ottimale del dispositivo. Con l’aggiunta di Display Assistant, Samsung arricchisce ulteriormente le possibilità di personalizzazione e gestione dello schermo.

Funzionalità principali di Display Assistant

Display Assistant offre diverse funzionalità mirate a ottimizzare la visualizzazione sui dispositivi Galaxy. Tra le più interessanti abbiamo:

Modifica del tempo di accensione dello schermo : ora gli utenti possono personalizzare il tempo di attivazione dello schermo per ciascuna applicazione, offrendo un controllo molto più fine su quanto a lungo resta attivo il display.

: ora gli utenti possono personalizzare il tempo di attivazione dello schermo per ciascuna applicazione, offrendo un controllo molto più fine su quanto a lungo resta attivo il display. Pulsante rapido di attivazione dello schermo : questa opzione consente di mantenere acceso lo schermo per un periodo fisso di 30 minuti, utile in diverse situazioni in cui si desidera evitare la disattivazione automatica.

: questa opzione consente di mantenere acceso lo schermo per un periodo fisso di 30 minuti, utile in diverse situazioni in cui si desidera evitare la disattivazione automatica. Profili luminosità : gli utenti possono definire dei profili per limitare la luminosità massima, particolarmente utile in ambienti luminosi, per preservare l'esperienza visiva e ridurre l'affaticamento degli occhi.

: gli utenti possono definire dei per limitare la luminosità massima, particolarmente utile in ambienti luminosi, per preservare l'esperienza visiva e ridurre l'affaticamento degli occhi. Controllo della velocità di variazione della luminosità : si può ora regolare la rapidità con cui cambia la luminosità dello schermo, una funzione utile durante il passaggio da ambienti interni a esterni.

: si può ora regolare la rapidità con cui cambia la luminosità dello schermo, una funzione utile durante il passaggio da ambienti interni a esterni. Limitazione del refresh rate : per specifiche applicazioni, è possibile restringere la frequenza di aggiornamento del display, contribuendo così a una maggiore durata della batteria.

: per specifiche applicazioni, è possibile restringere la frequenza di aggiornamento del display, contribuendo così a una maggiore durata della batteria. Modalità Screen Curtain: una funzione già presente in altre app di Good Guardians, che permette di oscurare lo schermo mentre le app continuano a lavorare in background. Tale modalità risulta pratica quando non si desidera che lo schermo rimanga acceso ma si devono comunque eseguire operazioni prolungate.

Considerazioni sul futuro di Display Assistant

Essendo attualmente in fase beta, è probabile che Samsung introduca ulteriori funzionalità in Display Assistant nei prossimi mesi. Gli utenti potranno scoprire nuovi strumenti e miglioramenti mentre la beta continua ad evolversi. La modalità Screen Curtain, ad esempio, già apprezzata dagli utenti, potrebbe ricevere nuove opzioni e integrazioni che la renderanno ancora più utile.

Se siete già fra coloro che hanno installato la One UI 7 beta sui vostri Samsung Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra, potrete facilmente accedere a Display Assistant attraverso il Galaxy Store. Assicuratevi di avere installato anche Good Guardians per scaricare quest’ultima applicazione e sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità.

Nell’era delle app market, Samsung si dimostra sempre attenta a soddisfare le esigenze dei suoi utenti, mantenendo alta l’innovazione e la personalizzazione attraverso strumenti sempre più avanzati.