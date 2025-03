Samsung Galaxy S25 Ultra e iPhone 16 Pro Max: quale smartphone offre le migliori macro fotografie?

Se sei un appassionato di fotografia macro e stai valutando l'acquisto di un Samsung Galaxy S25 Ultra o di un iPhone 16 Pro Max, questo articolo fa al caso tuo. Abbiamo messo a confronto le prestazioni fotografiche di entrambi i dispositivi con oltre 200 scatti, puntando a scoprire quale dei due offre risultati più soddisfacenti nella riproduzione di piccoli dettagli.

Le fotocamere ultrawide a confronto

Entrambi i dispositivi flagship presentano fotocamere ultrawide di alta qualità, ma con alcune differenze tecniche. Il Samsung Galaxy S25 Ultra possiede una risoluzione superiore a 50MP rispetto ai 48MP dell’iPhone 16 Pro Max. Inoltre, l’apertura del Galaxy è più ampia, fissata a f/1.9 contro f/2.2 dell’iPhone. Sebbene, a livello tecnico, il modello Samsung sembri avere il sopravvento, è nei dettagli delle foto reali che dobbiamo scoprire le reali differenze.

In genere, la maggior parte degli smartphone non dispone di una fotocamera specificamente dedicata alla macro fotografia e sfrutta le fotocamere ultrawide insieme a sofisticati algoritmi software per trattare le esigenze particolari di questa forma d’arte. Ecco perché è fondamentale esaminare non solo le specifiche tecniche, ma anche il modo in cui ciascuno smartphone riesce a rendere i dettagli in condizioni pratiche.

Scatti a confronto: la panchina di Hyde Park

Il primo set di foto è stato effettuato su una panchina di Hyde Park, mettendo in evidenza i particolari incisi nel legno. In questo caso, il Galaxy S25 Ultra ha messo in mostra una capacità di rendere i dettagli eccezionale, evidenziando le venature del legno e le piccole formazioni di muschio all’interno della lettera "F". D’altro canto, l’immagine catturata dall’iPhone, pur essendo caratterizzata da toni più caldi, risultava meno dettagliata.

Se il dispositivo Apple avesse restituito verdetti sulle ombre come ha fatto il Samsung, ci sarebbero potuti essere equilibri. Ma, in questa fase, il Galaxy S25 Ultra vince chiaramente.

Il dolce confronto: la fotografia del donut

Spostandoci su un dessert, abbiamo osservato il topping di un donut al caramello. Qui, l’immagine dell’iPhone mostrava un eccesso di tonalità gialla, rovinando l’armonia complessiva. Il Galaxy, al contrario, ha offerto una foto nitida e con colori più realistici. Era evidente che anche i piccoli dettagli, come le pezzettini di cialda, risaltavano meglio nel colpo del dispositivo Samsung.

La vittoria è andata senza dubbio al Galaxy S25 Ultra.

Fioritura di dettagli: i fiori a due distanze

Nella prova successiva, ho fotografato un fiore giallo a due distanze differenti. Partendo dalla più lontana, l’iPhone ha subito catturato l’attenzione con la sua luminosità, rivelando più dettagli rispetto alla foto del Galaxy, che risultava più buia. Tuttavia, nella zona più ravvicinata, le immagini si sono eguagliate in termini di luminosità, ma la chiarezza del Galaxy ha avuto la meglio, evidenziando i particolari del fiore.

Pertanto, il punto è andato all’iPhone 16 Pro Max per la prima distanza, mentre il Galaxy S25 Ultra vince la prova ravvicinata.

La chiave del successo: interno e formato

Ritornando in ambienti chiusi, la prova ha coinvolto la lama di una chiave. Il Galaxy ha dimostrato una superiorità in termini di nitidezza e luminosità, mentre l’iPhone ha avuto un leggero vantaggio nella capacità di mettere a fuoco da una distanza maggiore, riducendo le ombre nell’immagine. Persino i piccoli dettagli si sono risolti in un’interazione interessante tra le fotocamere; pertanto, qui la vittoria è andata all’iPhone 16 Pro Max.

Arte del latte: il cappuccino in posa

Per concludere, abbiamo testato le fotocamere con un’immagine di latte art su un cappuccino. Nella foto, l’iPhone ha mostrato un'eccellente riflessione della luce sulle bolle del latte, mantenendo un’equilibrata composizione del resto dell’immagine. D'altra parte, l’immagine del Galaxy risultava un po' troppo luminosa, rovinando i bei toni marroni del caffè latte.

Anche in questo caso, il riconoscimento è andato all’iPhone 16 Pro Max.

Ultimo confronto: la sciarpa da un nuovo punto di vista

Infine, ho provato a fotografare la mia sciarpa preferita, lo stesso accessorio che aveva provocato il pezzetto di filo apparso in precedenza. Nonostante il colore dell’immagine dell’iPhone fosse un po’ distorto, entrambi i telefoni si sono comportati bene in termini di dettagli. Si è così giunti a un pareggio.

A conclusione di questo serrato confronto, emerge come il Galaxy S25 Ultra si dimostri superiore nella fotografia macro. L’iPhone 16 Pro Max offre scatti gradevoli, vincendo specifici confronti, ma la combinazione hardware e software del Galaxy garantisce una maggiore coerenza nelle macro fotografie, specialmente per quanto riguarda la resa cromatica.