Samsung Galaxy A34 5G e A54 5G sono ufficiali: dettagli e prezzi

Anche in questo mese di marzo Samsung riesce a prendersi i riflettori e le attenzioni degli appassionati di telefoni. Il colosso di Seul ha appena lanciato i suoi due nuovi smartphone di fascia media, ovvero il Galaxy A34 5G e il Galaxy A54 5G, estendendo così la propria offerta in questo importante segmento di mercato.

Per quanto riguarda il Galaxy A54 5G, siamo di fronte ad un prodotto che presenta diversi miglioramenti rispetto al predecessore, il Galaxy A53 5G. Partendo dal comparto foto, il nuovo prodotto dispone di tre fotocamere posteriori: il sensore principale da 50 MP può contare su una stabilizzazione OIS migliorata che assicura immagini più nitide e video più fluidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. In più, la fotocamera dispone anche di messa a fuoco automatica a doppio pixel, molto più rapida e precisa anche quando c'è poca luce. Sempre sul retro troviamo una seconda fotocamera ultrawide da 12 MP e una terza fotocamera macro da 5 MP, mentre sul davanti è posizionato un sensore da 32 MP.

Venendo all'hardware, il Galaxy A54 5G è alimentato con un processore Exynos 1380 che sembra riuscire a garantire velocità e prestazioni decisamente superiori rispetto all'Exynos 1280 che si trova sul Galaxy A53 5G. Assieme al chip troviamo due opzioni di RAM (6/8 GB) e due di storage (128/256 GB). Lo smartphone ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Inoltre risulta equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida da 25 W.

Il Galaxy A34 5G spicca soprattutto per la presenza della funzionalità Nightography, che riesce a garantire immagini straordinarie e di grande qualità anche nelle ore notturne. Il sensore principale da 48 MP dispone di apertura f/1.8, autofocus e stabilizzazione OIS: troviamo poi una seconda fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, la fotocamera macro da 5 MP e la fotocamera anteriore da 13 MP.

Il Galaxy A34 5G ha poi un display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, mentre il processore che alimenta questo telefono è il Dimensity 1080 di MediaTek, accompagnato a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W e Android 13 (con One UI 5.1) come sistema operativo completano il quadro.

Entrambi i telefoni arriveranno nel mercato italiano nella seconda metà di marzo. Il prezzo di partenza del Galaxy A54 5G è 499,90 euro, mentre il Galaxy A34 5G costerà 399,90 euro.