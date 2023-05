Samsung DeX non funziona: eco come risolvere

La funzione Samsung DeX rappresenta un’opzione di grande valore in quanto permette di portare su un monitor desktop la user interface degli smartphone Galaxy. Se si verifica un’interruzione del funzionamento di tale funzionalità, potrebbe sorgere la necessità di individuare la causa del problema quanto prima in quanto, a detta di molti utenti, una volta esteso lo schermo dello smartphone su PC è impossibile tornare indietro.

Per fortuna, esistono diverse soluzioni che consentono di ripristinare il corretto funzionamento di Samsung DeX, in quanto il numero di problemi che si presenta è di norma circoscritto. Scopriamone di più in questa guida dedicata!

Riavvia tutti i dispositivi connessi

La procedura iniziale da seguire qualora Samsung DeX smetta di funzionare consiste nel riavviare tutti i dispositivi connessi, tra cui:

il telefono Samsung Galaxy utilizzato come dispositivo principale;

il modem Wi-Fi, nel caso in cui la connessione avvenga in modalità wireless;

il PC, se si utilizza la modalità DeX su un computer;

la TV, se si effettua il collegamento di DeX ad un televisore.

Il riavvio di tutti questi dispositivi può essere utile per risolvere eventuali problemi di connessione o di comunicazione che possono ostacolare il funzionamento corretto del sistema. Una volta completata questa fase, sarà possibile procedere con altre eventuali correzioni per risolvere il problema riscontrato.

Verificare la compatibilità

Per poter utilizzare Samsung DeX in modo corretto, è fondamentale verificare la compatibilità dei dispositivi utilizzati. Non tutti i telefoni Samsung sono compatibili con questa funzione e, in particolare, Samsung DeX è disponibile solo sui modelli a partire dalla serie Samsung S8, ad eccezione della serie Galaxy Flip. Inoltre, è necessario disporre di una TV che supporti la tecnologia Miracast per poter utilizzare DeX in modalità wireless.

I PC Windows con processore ARM potrebbero non essere compatibili con DeX, così come i display touchscreen e la versione Samsung DeX per Mac non sono supportati. A tal proposito, è possibile consultare l’elenco dei dispositivi e dei display compatibili con DeX sulla pagina Web ufficiale di Samsung, al fine di evitare eventuali incongruenze nella scelta dei dispositivi da utilizzare con questa funzionalità.

Controllare l’hardware

L’hardware utilizzato gioca un ruolo fondamentale per garantire il corretto funzionamento di Samsung DeX. Pertanto, è necessario verificare che tutti i componenti funzionino senza problemi. Ad esempio, se si sta utilizzando una stazione DeX, è importante assicurarsi che il telefono sia posizionato correttamente. In caso contrario, sarà necessario rimuovere il telefono e sostituirlo.

Nel caso in cui DeX non funzioni su una TV o su un monitor, si consiglia di provare a collegare il dispositivo a un altro display. Potrebbe infatti accadere che il monitor utilizzato non sia compatibile con Samsung DeX. Si deve verificare che i cavi di connessione siano correttamente collegati e che non presentino eventuali danni.

Controllare il cavo USB

Nel caso di connessioni Samsung DeX effettuate tramite cavo, è fondamentale accertarsi che il cavo sia collegato saldamente. In caso contrario, sarà necessario rimuoverlo e ricollegarlo, verificando che si sia inserito correttamente nella porta di connessione. Si consiglia di utilizzare il cavo originale fornito con il telefono, in quanto potrebbe garantire una migliore affidabilità rispetto ad altri cavi.

In caso di problemi di connessione, si consiglia di provare a connettersi tramite una porta diversa sul PC o sul monitor, al fine di individuare eventuali difetti nella porta di connessione precedente.

Rete Wi-Fi

Nel caso in cui si stia tentando di utilizzare Samsung DeX in modalità wireless, è importante assicurarsi che il telefono e il dispositivo con cui si sta cercando di connettersi (TV o PC) siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Nel caso in cui si riscontrino problemi di connessione, si consiglia di passare a una banda Wi-Fi diversa. Alcuni display potrebbero infatti non essere compatibili con la banda Wi-Fi a 5 GHz, pertanto potrebbe essere utile passare alla rete a 2,5 GHz su entrambi i dispositivi, tramite le impostazioni Wi-Fi.

Si deve inoltre verificare che la connessione Wi-Fi sia stabile e affidabile, al fine di evitare eventuali problemi di connessione durante l’utilizzo di Samsung DeX in modalità wireless.

Come disattivare la modalità di risparmio energetico

Durante l’utilizzo della modalità Samsung DeX, è fondamentale disattivare la modalità di risparmio energetico presente sul telefono. Per far ciò, occorre accedere alle impostazioni, selezionare “Batteria e cura del dispositivo” e successivamente “Batteria“. A questo punto, occorre disattivare l’interruttore accanto alla voce “Risparmio energetico“. Per garantire una corretta alimentazione del dispositivo, si consiglia di caricare il telefono prima di utilizzare Samsung DeX o di mantenerlo collegato durante l’utilizzo della funzione.

Nel caso in cui si utilizzi un hub da USB a HDMI, è importante assicurarsi di collegarlo ad un alimentatore esterno, in quanto in caso contrario sarà possibile solamente effettuare il mirroring dello schermo, senza poter usufruire delle funzionalità complete di Samsung DeX.

Disattiva la VPN

In alcuni casi, Samsung DeX potrebbe non funzionare correttamente se il telefono o la TV/PC sono connessi ad una VPN attiva. Pertanto, è necessario disattivare la VPN e successivamente provare ad utilizzare Samsung DeX. In tal modo, si eviteranno eventuali conflitti di connessione che potrebbero impedire il corretto funzionamento della funzionalità. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo utilizzato con Samsung DeX, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire il corretto utilizzo della funzionalità.

Cambia la modalità USB sul telefono

Ogni volta che si effettua la connessione tra il telefono e il PC tramite un cavo USB, verrà visualizzata una notifica relativa alle opzioni USB nel pannello delle notifiche. Per risolvere eventuali problemi di connessione relativi a Samsung DeX, si consiglia di toccare questa notifica e successivamente di tentare di ripristinare la connessione passando alla modalità “Ricarica solo il telefono” e poi ritornando alla modalità “Trasferisci file“.

In questo modo, si potrebbe risolvere il problema e garantire il corretto funzionamento di Samsung DeX. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione e di seguire le procedure consigliate per evitare eventuali inconvenienti durante l’utilizzo della funzionalità.

App DeX su PC

A differenza di quanto accade con una TV, per utilizzare Samsung DeX su un PC Windows è necessario scaricare il software DeX. Una volta effettuato il download del software, è importante assicurarsi che l’app DeX sia aperta sul PC Windows durante l’utilizzo della funzionalità. In caso contrario, potrebbe essere necessario aprire l’app DeX sul PC, verificando che l’icona dell’app sia presente sulla barra delle applicazioni.

Nel caso in cui l’icona non fosse visibile, sarà necessario aprire l’app DeX. Inoltre, nel caso in cui l’app DeX fosse già in esecuzione, è possibile che sia necessario riavviarla, chiudendola e riaprendola. Si consiglia di verificare sempre lo stato dell’app DeX sul PC Windows e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto funzionamento della funzionalità.

Esegui l’app DeX come amministratore da PC

Nel caso in cui Samsung DeX continui a non funzionare correttamente sul PC, è possibile tentare di risolvere il problema eseguendo l’app DeX con privilegi di amministratore. Per fare ciò, è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona dell’app DeX presente sul PC e selezionare l’opzione “Esegui come amministratore“. In questo modo, potrebbe essere possibile risolvere eventuali problemi di compatibilità o di autorizzazioni che potrebbero impedire il corretto funzionamento di Samsung DeX sul PC.

Si consiglia di verificare sempre le impostazioni dell’applicazione e di seguire le procedure consigliate per evitare eventuali inconvenienti durante l’utilizzo della funzionalità.

Avvia la modalità DeX sul tuo telefono

In genere, il telefono Samsung dovrebbe passare automaticamente alla modalità Samsung DeX quando viene collegato tramite un adattatore da USB-C a HDMI. Se ciò non dovesse accadere, è possibile attivare manualmente la modalità DeX seguendo le istruzioni riportate di seguito. Innanzitutto, è necessario accedere alla schermata DeX dalle Impostazioni rapide o dalle “Impostazioni“, poi su “Dispositivi connessi” e poi su “Samsung DeX“.

A questo punto, occorre premere il pulsante “Avvia DeX“. Si consiglia di abilitare l’interruttore accanto alla voce “Avvio automatico quando HDMI è connesso“. In questo modo, sarà possibile avviare automaticamente la modalità Samsung DeX quando si collega un cavo HDMI al dispositivo. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Selezionare la modalità di connessione corretta

A partire dalla versione OneUI 5 e successive, sia il PC che il TV/monitor verranno automaticamente visualizzati nell’elenco dei dispositivi disponibili nella sezione “Connetti in modalità wireless“. Nelle versioni precedenti di OneUI, Samsung offre due modalità separate per il collegamento di Samsung DeX: “DeX su TV” (o monitor) e “DeX su PC“. È quindi necessario selezionare la modalità corretta durante la connessione a Samsung DeX.

Per far ciò, bisogna accedere alle “Impostazioni“, poi su “Funzionalità avanzate” e poi su “Samsung DeX“, toccare l’icona a tre punti in alto e selezionare l’opzione “Passa a PC” o “Passa a TV o monitor” in base all’opzione disponibile. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Come selezionare Samsung DeX dal pannello delle notifiche

In caso la TV o il monitor iniziassero a eseguire il mirroring del telefono anziché passare alla modalità Samsung DeX, è necessario toccare la notifica Samsung DeX presente nel pannello delle notifiche e successivamente selezionare l’opzione Samsung DeX. In questo modo, verrà immediatamente avviata la modalità Samsung DeX sul dispositivo connesso. Su alcuni telefoni potrebbe essere necessario cercare le impostazioni relative alla modalità HDMI e passare a Samsung DeX selezionando questa opzione invece del mirroring.

Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Aggiorna i driver USB

Sebbene sia possibile connettere il telefono al PC in modalità wireless, potrebbe verificarsi un problema con la modalità USB che impedisce il corretto funzionamento di Samsung DeX. In questo caso, è possibile risolvere il problema aggiornando i driver USB sul PC Windows. Per fare ciò, è necessario collegare il telefono e il PC tramite il cavo USB, fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start e selezionare l’opzione “Gestione dispositivi“.

Successivamente, occorre individuare eventuali driver USB che mostrino un errore o un segnale di avviso, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essi e selezionare l’opzione “Aggiorna driver“. In alternativa, è possibile cercare gli aggiornamenti dei driver tramite le “Impostazioni“, poi su “Windows Update” o selezionando l’opzione “Opzioni avanzate” nella schermata di Windows Update, seguita da “Aggiornamenti facoltativi“, poi su “Aggiornamenti driver“.

A questo punto, è possibile installare qualsiasi driver USB che sia disponibile. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Cancella cache e dati dell’app DeX su telefono

In caso di problemi con Samsung DeX che non funziona correttamente, è possibile provare a risolvere il problema svuotando la cache e i dati di tutte le app relative a DeX presenti sul telefono Samsung Galaxy. Per fare ciò, è necessario aprire le “Impostazioni” sul telefono Samsung Galaxy, selezionare l’opzione “App” e toccare l’icona “Ordina e filtra” e abilitare l’interruttore accanto alla voce “Mostra app di sistema“.

Successivamente, bisogna digitare “DeX” nella barra di ricerca in alto e selezionare ogni elemento che appare, uno per uno. A questo punto, occorre selezionare l’opzione “Archiviazione” e premere il pulsante “Svuota cache“, seguito dal pulsante “Cancella dati“. Infine, è necessario ripetere quest’operazione per tutte le altre app relative a DeX che sono state trovate durante il passaggio precedente.

Per completare il procedimento, è necessario riavviare il telefono. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Aggiorna l’app per PC DeX

Per risolvere il problema di Samsung DeX che non funziona correttamente sul PC, è necessario verificare di avere installato l’ultima versione dell’app DeX per PC. Potrebbe infatti essere presente una versione obsoleta dell’app, che potrebbe contenere dei bug o non essere compatibile con il dispositivo in uso. Per aggiornare l’app Samsung DeX sul PC Windows, è sufficiente avviare l’app DeX sul computer, scorrere verso il basso nella finestra dell’app e fare clic sul pulsante “Aggiorna“.

In alternativa, è possibile verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’icona Impostazioni nella finestra dell’app. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Reinstalla l’app DeX sul tuo PC

Se l’aggiornamento dell’app DeX non risolve il problema di Samsung DeX che non funziona sul PC, è necessario procedere alla reinstallazione dell’applicazione. Per fare ciò, è necessario disinstallare l’app DeX dal computer, riavviare il PC e quindi procedere con la nuova installazione dell’app. Per disinstallare l’app DeX, è possibile utilizzare la funzione di disinstallazione di Windows o un software di disinstallazione di terze parti.

Una volta disinstallata l’applicazione, è necessario riavviare il computer, quindi procedere con l’installazione della nuova versione dell’app DeX. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Avvia i servizi Samsung sul tuo PC

Se si sta collegando Samsung DeX al PC tramite un cavo USB, è importante verificare che i servizi di connettività Samsung Mobile siano stati avviati. In genere, questi servizi sono impostati per l’avvio automatico, ma potrebbero essere stati modificati. Per avviare i servizi di connettività Samsung Mobile, è necessario digitare “Servizi” nella barra di ricerca di Windows e selezionare la corrispondenza migliore.

Successivamente, bisogna cercare “Samsung Mobile Connectivity Service” o “Samsung Mobile USB Connectivity Launcher“, fare clic destro su di essi e selezionare l’opzione “Avvia“. A questo punto, è possibile ricollegare il cavo USB. È importante controllare il “Tipo di avvio” accanto al servizio. Se questo indica qualcosa di diverso da “Automaticamente“, è necessario fare nuovamente clic destro sul servizio e selezionare l’opzione “Proprietà“.

Bisogna scegliere “Automatico” in “Tipo di avvio” e fare clic sul pulsante “Applica” per salvare le modifiche. Grazie a questi accorgimenti, sarà possibile utilizzare Samsung DeX in modo efficiente e senza inconvenienti legati alla connessione USB con il PC.

Funzionalità Miracast (display wireless)

In caso Samsung DeX non funzioni correttamente su Windows 11, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente la funzionalità Miracast (display wireless) su alcuni PC dotati di Windows 11. Per farlo, è necessario accedere alle “Impostazioni” del PC, selezionare l’opzione “App” e successivamente “Funzionalità opzionali“. A questo punto, bisogna fare clic su “Visualizza funzionalità” e cercare “display wireless“.

Selezionare questa opzione e premere il pulsante “Avanti“, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l’installazione. Una volta completata l’installazione, è necessario riavviare il computer e provare nuovamente ad utilizzare Samsung DeX sul PC. Si consiglia di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX.

Scarica la patch Samsung DeX

Se si utilizza un telefono Samsung Galaxy che è stato emesso e amministrato da un’azienda, potrebbe essere necessario scaricare una patch DeX per far funzionare correttamente la modalità DeX. Prima di procedere con il download della patch, è necessario verificare se questa è effettivamente necessaria. Per farlo, è necessario scollegare il telefono dal monitor, aprire le “Impostazioni” sul telefono Samsung e selezionare l’opzione “Informazioni sul telefono” e poi su “Informazioni sul software“.

A questo punto, bisogna scorrere verso il basso e cercare l’opzione “Personalizzazione Knox“. Se questa voce appare, sarà necessario scaricare la patch DeX. Per farlo, è possibile aprire il sito Web di Knox utilizzando il browser del telefono Samsung e seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare la patch.

Ripristina le impostazioni sul tuo telefono Samsung

Se Samsung DeX continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni del proprio telefono Samsung. Questo procedimento permetterà di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai loro valori originali, risolvendo eventuali problemi che si possono incontrare durante l’utilizzo di DeX. È importante sottolineare che questo processo non cancellerà alcun dato o file dal telefono.

Per ripristinare le impostazioni di un telefono Samsung Galaxy, è possibile accedere alle “Impostazioni” del telefono, selezionare l’opzione “Gestione generale“, quindi “Ripristina” e infine “Ripristina tutte le impostazioni“. Si consiglia di effettuare un backup dei propri dati prima di procedere con il ripristino delle impostazioni. È possibile utilizzare i servizi di backup offerti dal telefono Samsung o da software di terze parti.

Una volta completato il ripristino delle impostazioni, è necessario verificare nuovamente l’utilizzo di Samsung DeX.

Conclusioni su Samsung DeX che non funziona

In conclusione, Samsung DeX è una funzionalità molto utile che consente di utilizzare il proprio smartphone Samsung come un computer. Possono verificarsi problemi durante l’utilizzo di DeX. Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni disponibili per risolvere questi problemi. In primo luogo, è importante verificare che il proprio PC sia dotato dell’ultima versione dell’app DeX per PC.

Nel caso in cui l’aggiornamento non risolve il problema, è possibile procedere con la disinstallazione e la reinstallazione dell’applicazione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente la funzionalità Miracast su alcuni PC che eseguono Windows 11. Se si utilizza un telefono Samsung Galaxy emesso e amministrato da un’azienda, potrebbe essere necessario scaricare una patch DeX per far funzionare correttamente la modalità DeX.

Infine, se tutte le altre soluzioni non risolvono il problema, è possibile ripristinare le impostazioni del proprio telefono Samsung. Bisogna effettuare un backup dei propri dati prima di procedere con il ripristino. In generale, seguendo queste procedure, si dovrebbero risolvere la maggior parte dei problemi legati all’utilizzo di Samsung DeX.

Si consiglia inoltre di verificare sempre le impostazioni di connessione del dispositivo e di seguire le procedure consigliate per garantire il corretto utilizzo della funzionalità Samsung DeX. Grazie a questi accorgimenti, sarà possibile utilizzare Samsung DeX in modo efficiente e senza inconvenienti legati alla gestione dell’applicazione sul PC.