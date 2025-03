Samsung avvia il rilascio dell’aggiornamento One UI 7 Beta 5 per la serie Galaxy S24

Samsung ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento One UI 7 Beta 5 per la serie Galaxy S24, portando diverse novità e miglioramenti. Questo aggiornamento è particolarmente atteso dagli utenti e include la funzione Log Video, ora disponibile anche sui modelli standard e Plus, oltre al patch di sicurezza di marzo per i dispositivi più datati.

Le novità dell’aggiornamento One UI 7 Beta 5

La nuova versione beta di One UI 7 rappresenta un passo avanti significativo per i dispositivi Galaxy S24. Tra le funzionalità introdotte, si distingue il supporto per il Log Video, ora accessibile anche sui modelli standard e Galaxy S24 Plus. Questa funzione era precedentemente riservata al modello Ultra nella beta precedente.

Il Log Video permette di registrare filmati con una gamma dinamica più ampia, rendendoli ideali per la successiva colorazione e modifica in fase di post-produzione. Questa funzione è stata originariamente presentata con la serie Galaxy S25, ma ora è disponibile per un pubblico più vasto con l’ultimo aggiornamento. Registrare Log Video è semplice: basta aprire l’app della fotocamera Samsung, selezionare “Altri”, quindi passare alla modalità “Video Pro” e attivare il pulsante LOG in cima allo schermo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Risoluzione di bug e miglioramenti prestazionali

Oltre alle nuove funzionalità, l’aggiornamento One UI 7 Beta 5 si concentra anche sulla correzione di numerosi bug segnalati dagli utenti. Tra le problematiche risolte troviamo errori intermittenti riguardanti la visualizzazione del controller di Now Bar e impostazioni delle notifiche nella schermata di blocco.

Altri miglioramenti includono la correzione delle icone che apparivano piccole nella schermata delle impostazioni dei widget, insieme a problematiche relative alla trasparenza, dove gli utenti riscontravano degli effetti sfocati. Sono stati sistemati anche i problemi con la funzionalità che permetteva di modificare le immagini in Galleria, risolvendo, ad esempio, l’errore durante l’operazione del pulsante di modifica. Infine, il menu di azione rapida ha ricevuto rasaggi che ottimizzano la spaziatura tra gli elementi.

Dimezzamento delle dimensioni e patch di sicurezza

L’aggiornamento One UI 7 Beta 5 ha una dimensione di circa 976MB e include anche la patch di sicurezza di marzo, garantendo una protezione adeguata contro le potenziali vulnerabilità. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per mantenere la sicurezza e la stabilità dei dispositivi Galaxy, particolarmente per gli utenti che hanno investito nei modelli più vecchi.

Con l’aspettativa di un rilascio stabile previsto per aprile, gli utenti della serie Galaxy S24 possono ora sperimentare le migliorie introdotte da questa nuova beta. La disponibilità di funzioni come il Log Video, unita alla risoluzione di errori critici, offre un’interessante anteprima di ciò che potrà offrire l’aggiornamento finale.

Samsung continua a lavorare per fornire ai propri utenti un’esperienza ottimale, rispondendo alle segnalazioni e migliorando costantemente il proprio software.