Samsung avanza verso un futuro sostenibile con il Galaxy S25: 50% di cobalto riciclato

La Samsung ha recentemente svelato che i nuovi smartphone Galaxy S25 rappresentano un passo significativo nella riduzione dell'impatto ambientale dell'elettronica. Questa serie di dispositivi integra il 50% di cobalto riciclato, estratto da batterie Galaxy usate, all'interno delle loro batterie agli ioni di litio. A differenza dei Galaxy S24, che utilizzavano materiale acquistato da aziende di riciclaggio, questa novità segna un cambiamento interessante nelle politiche sostenibili del colosso tecnologico.

Una catena di approvvigionamento sostenibile

Per garantire l'approvvigionamento del cobalto riciclato, Samsung ha sviluppato una catena di fornitura di batterie circolare. Questo sistema innovativo prevede una serie di fasi per estrarre il cobalto da batterie obsolete, da utilizzare nei modelli Galaxy S25.

Il processo inizia con la raccolta degli smartphone Galaxy, ottenuti attraverso programmi di permuta o speciali contenitori per batterie forniti da alcune attività. Una volta raccolti, i dispositivi vengono triturati fino a formare una massa nera, dalla quale il cobalto viene successivamente estratto per un ulteriore trattamento.

Questa operazione consente non solo di recuperare materiali preziosi, ma anche di contribuire a un modello di economia circolare, riducendo così la necessità di cobalto appena estratto e limitando l'impatto ambientale connesso.

Innovazioni nella progettazione delle batterie

Una volta estratto, il cobalto riciclato viene utilizzato per produrre componenti catodici, i quali svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la stabilità termica delle batterie, riducendo al contempo il rischio di surriscaldamento. Questo aspetto è fondamentale in un'epoca in cui la sicurezza degli utenti e l'affidabilità dei dispositivi sono sempre più richieste.

Samsung ha messo in evidenza che il cobalto rappresenta circa il 25% del peso totale della batteria. Di conseguenza, ciò significa che il 12.5% dell'intera cella è composto da materiali provenienti da processi di riciclo, un dato che sottolinea l'efficacia del nuovo approccio dell'azienda.

Affrontare le sfide etiche legate al cobalto

Il cobalto è un elemento essenziale per la produzione di batterie nei dispositivi mobili, ma è accompagnato da problematiche significative, come i costi elevati e la scarsità delle risorse. Inoltre, non si possono ignorare le preoccupazioni etiche legate alle pratiche estrattive, spesso controverse, associate al cobalto.

Fortunatamente, l'iniziativa di Samsung di utilizzare cobalto riciclato riduce la dipendenza dal cobalto minerario, contribuendo a un'industria più sostenibile e consapevole. Questo approccio potrebbe fungere da modello per altre aziende del settore, incoraggiando una maggiore responsabilità verso l'ambiente e le comunità interessate dalle attività estrattive.

Il Galaxy S25 non è quindi solo un passo in avanti in termini di innovazione tecnologica, ma rappresenta anche un cambio di rotta verso un futuro più responsabile per l'elettronica di consumo.