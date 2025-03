Samsung annuncia modifiche alle commissioni del Galaxy Store per attrarre sviluppatori di app

Le commissioni applicate negli store digitali sono spesso oggetto di accese discussioni tra i proprietari dei negozi e gli sviluppatori di applicazioni. Per migliorare i rapporti con i programmatori e incentivare la creazione di nuove app e giochi, Samsung ha deciso di modificare le tariffe del servizio del proprio Galaxy Store. Questa iniziativa, che mira a attrarre nuovi talenti e a mantenere la soddisfazione degli attuali sviluppatori, segna un cambiamento significativo nella politica commerciale dell’azienda.

Nuove commissioni per gli sviluppatori dal 15 maggio

A partire dal 15 maggio, gli sviluppatori potranno godere di una ripartizione dei ricavi molto più favorevole: il 80% del fatturato andrà a loro, mentre solo il 20% resterà a Samsung. Questa modifica rappresenta un netto miglioramento rispetto alla suddivisione attuale del 70% per gli sviluppatori e 30% per l'azienda. Tuttavia, è importante notare che questa nuova formula si applicherà a tutte le app a pagamento, incluse le applicazioni di gioco e i temi, oltre che agli oggetti in-app sia consumabili che non consumabili.

Questo cambiamento potrebbe rivelarsi vantaggioso per sviluppatori indipendenti e piccole aziende, che spesso devono affrontare costi significativi imposti dagli store. In effetti, il Google Play Store, che attualmente segue lo stesso modello del 70%/30%, ha implementato tariffe ridotte per i piccoli sviluppatori, addebitando solo il 15% su ricavi inferiori a un milione di dollari all’anno. Pertanto, Samsung si propone di essere un'alternativa attraente per chi cerca condizioni più favorevoli nel mondo delle applicazioni.

Il contesto competitivo e la risposta di Epic Games

Negli ultimi anni, il panorama delle app è stato interessato da conflitti significativi, in particolare quelli legati ai costi alti imposti dalle piattaforme. Epic Games, conosciuta per il popolare gioco Fortnite, ha dimostrato il suo dissenso estraendo i suoi giochi dai vari store, inclusi Google e Apple, a causa delle elevate commissioni. Nonostante questo, Fortnite è rimasto disponibile sul Galaxy Store fino a metà del 2024, quando Epic ha deciso di rimuoverlo in seguito a preoccupazioni riguardo alle nuove normative sul sideloading.

La nuova politica di commissioni di Samsung potrebbe spingere Epic a tornare nel Galaxy Store con i suoi titoli? Probabilmente non è da aspettarsi, considerando che l'azienda ha sviluppato il proprio Epic Games Store, con una commissione del 12%. Questa decisione di Epic ha cambiato il modo in cui molti sviluppatori considerano i vari marketplace, spingendo a rivedere le loro strategie di pubblicazione e distribuzione.

Le implicazioni legali e future dello store

In aggiunta ai cambiamenti nei termini di commissione, Samsung sta affrontando anche questioni legali legate alle politiche del suo negozio. È notabile l'esistenza di un contenzioso riguardante la funzione Auto Blocker di Samsung, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla futura gestione del Galaxy Store e sulle sue relazioni con gli sviluppatori. Tali sfide legali portano a interrogativi su come la piattaforma si evolverà nel prossimo futuro e su come gestirà le esigenze dei suoi partner commerciali.

In questo contesto, l’adeguamento delle commissioni potrebbe rappresentare un tentativo strategico di differenziarsi nel mercato e di attirare l'attenzione di sviluppatori sempre più delusi dai termini imposti da altre piattaforme. I dettagli su queste nuove modifiche sono disponibili per chi desidera approfondire e trovare un elenco di domande frequenti legate al cambiamento delle tariffe del Galaxy Store.