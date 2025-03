Samsung annuncia l’aggiornamento One UI 7 per un numero maggiore di dispositivi Galaxy

Il mondo degli smartphone è in fermento dopo l’uscita del nuovo aggiornamento One UI 7 di Samsung. Le news arrivate da Samsung Singapore rivelano che diversi dispositivi, non solo i più recenti, riceveranno l’upgrade al nuovo software. Scopriamo insieme quali dispositivi Galaxy potranno contare su questa importante novità.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

L’elenco di dispositivi Galaxy aggiornati

Recentemente, Samsung ha reso noto che l’aggiornamento One UI 7 non si limiterà solo ai modelli più recenti, come i Galaxy S24 e S23, oltre ai pieghevoli Z Fold 6, Z Fold 5, Z Flip 6 e Z Flip 5. A questi si aggiungono anche i tablet della gamma Tab S, in particolare i modelli Tab S10 e Tab S9. Tuttavia, la lista di dispositivi interessati dall’aggiornamento è molto più ampia e include anche modelli risalenti al 2021 e prima.

È importante notare che, sebbene l’elenco fornito non sia completo, sono certamente presenti diversi smartphone Galaxy S, pieghevoli Galaxy Z e i vari tablet della linea Galaxy Tab. Samsung non ha rivelato il numero preciso di dispositivi che beneficeranno di questo aggiornamento, il che lascia aperta la possibilità di ulteriori annunci in futuro.

Galaxy Tab S6 Lite e destinazioni future

Tra i modelli che potrebbero ricevere l’aggiornamento One UI 7 vi è il Galaxy Tab S6 Lite, ma attualmente ci sono delle incertezze riguardo all’anno di produzione. Secondo le informazioni disponibili, il modello del 2024 sarà sicuramente incluso, mentre il modello del 2022 rimane un’incognita. Da tenere presente, infine, che il modello originale del Tab S6 Lite lanciato nel 2020 ha concluso il proprio ciclo di aggiornamenti con Android 13, lasciando incertezza sulle versioni successive.

Un ulteriore punto di interesse riguarda la serie di smartphone Galaxy A, la quale fa presumere che un gran numero di questi dispositivi possa ricevere One UI 7. La mancanza di dettagli ufficiali su questi modelli fa supporre che ci saranno ulteriori comunicazioni da parte di Samsung riguardo all’aggiornamento.

Tempistiche e inizi della distribuzione

Una questione cruciale resta quella delle tempistiche di distribuzione dell’aggiornamento One UI 7. Nel comunicato stampa non sono state fornite date specifiche riguardo a quando gli utenti potranno ricevere l’aggiornamento. Tuttavia, per i modelli più attuali, si prevede che la distribuzione inizi il 7 aprile in alcune regioni, il 10 aprile in altre e che prosegua il 14 aprile per ulteriori aree. Queste date sono state confermate dal comunicato diffuso in Singapore, ma è comunque consigliabile rimanere aggiornati per eventuali variazioni e ulteriori annunci da parte di Samsung.

In attesa di ulteriori sviluppi, gli utenti dei dispositivi Samsung possono prepararsi a ricevere una nuova esperienza software, sperando che questo aggiornamento porti con sé miglioramenti significativi nelle prestazioni e nelle funzionalità.