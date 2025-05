Samsung acquisisce il settore audio di Masimo: un passo verso la leadership globale

Samsung ha fatto un importante annuncio, comunicando l’acquisizione della divisione audio di Masimo per un valore di 350 milioni di dollari. Questa mossa strategica porta sotto lo stesso tetto marchi noti nel settore audio, come Bowers & Wilkins, Denon e Polk Audio. L’operazione, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2025, richiede l’approvazione delle autorità competenti prima di poter entrare in vigore ufficialmente.

L’acquisizione che segna un traguardo significativo per Masimo

Quentin Koffey, vice presidente di Masimo, ha sottolineato l’importanza di individuare un nuovo acquirente per l’azienda, definendo questa transazione come “un traguardo importante” per il consiglio di amministrazione. Masimo, conosciuta a livello globale per le sue tecnologie mediche, aveva già fatto parlare di sé per una causa legale contro Apple in relazione alla tecnologia di ossimetria da polso utilizzata nell’Apple Watch. La vendita della sua divisione audio segna un cambiamento significativo nella strategia aziendale di Masimo, che ora si concentra maggiormente sulle sue radici nel settore medico.

L’unione di due colossi: Harman e Masimo

L’acquisizione non solo amplia il portafoglio di Harman, una controllata di Samsung, ma crea anche un’alleanza potente con marche storiche come JBL, Harman Kardon, Arcam, AKG, Mark Levinson e Revel. Samsung aveva acquisito Harman nel 2016, investendo 8 miliardi di dollari, e adesso punta a consolidare ulteriormente la propria posizione dominante nel mercato audio di consumo. La sinergia tra le tecnologie audio professionali di Bowers & Wilkins, Denon e Marantz e l’offerta di prodotti Samsung promette di arricchire l’intera gamma di smartphone, auricolari wireless, cuffie, televisioni e soundbar.

Obiettivo: rafforzare la leadership nel mercato audio

Samsung ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa, che la fusione delle attività di Harman e Masimo rappresenta un passo cruciale per mantenere il suo primato nel mercato audio globale. L’integrazione delle tecnologie avanzate di Masimo nel portafoglio di Harman apre a nuove possibilità, non solo per il mercato consumer, ma anche per il settore dell’audio automobilistico. Il presidente della divisione Lifestyle di Harman, Dave Rogers, ha affermato che l’integrazione di un marchio audio di lusso come Bowers & Wilkins servirà a rafforzare ulteriormente la posizione di Harman nel settore, già rinomata per la sua storia di 75 anni.

Questa acquisizione si inserisce perfettamente nel piano di sviluppo e innovazione di Samsung, che mira a promuovere un’ulteriore evoluzione delle offerte audio, portando la qualità del suono a nuovi livelli e assicurando ai propri clienti un’esperienza audio senza pari. Harman, con la sua reputazione consolidata, sarà un alleato fondamentale in questo viaggio verso la leadership nel mondo dell’audio.