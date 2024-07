Salvare Reel Instagram online e su telefono: come fare?

Se hai sempre voluto salvare i reel di Instagram sul tuo telefono, c’è un modo molto semplice che ti permetterà di arrivare a questo risultato senza tanta fatica.

Di fatti, dopo anni di richieste da parte degli utenti, anche gli utilizzatori di Instagram possono ora scaricare reel pubblici dal social network, con una funzione che fino a non troppo tempo fa era a vantaggio dei soli utenti statunitensi.

Ora, invece, chiunque può effettuare il download dei reel su Instagram, naturalmente per i soli video resi pubblici, preservando così la privacy di quelli privati.

Come scaricare i reel pubblici di Instagram

La procedura per scaricare i reel pubblici di Instagram è molto semplice. Tutto quello che dovrai fare è infatti un tap sulle opzioni del reel (l’icona con i tre puntini che si trova in basso a destra) e poi selezionare l’icona del download (la freccia che punta verso il basso).

Così facendo il reel verrà scaricato come se fosse un normale filmato nella galleria del tuo telefono e potrai rivederlo quante volte vorrai. Noterai che Instagram apporrà al video, in filigrana, il nome utente dell’autore e il logo del social network, in modo tale che possa apparire chiara quale sia la provenienza del materiale in caso in cui si decidesse di condividerlo altrove.

Il video manterrà inoltre lo stesso formato originario verticale, permettendo così al possessore del telefono di poterne scaricare una copia del tutto identica al filmato che si è visto come reel su Instagram.

Scarica i reels di Instagram online

Se però la procedura di cui sopra non funziona, perché magari il video non è nelle condizioni di visibilità utile per potere essere scaricato, o magari vuoi scaricare i reel su altro supporto, ci sono numerose opportunità online che potresti scegliere di usare.

Alcune di queste sono i downloader di video di Instagram reels, dei pratici software online che ti permetteranno di scaricare qualsiasi video da Instagram reels. Il funzionamento anche in questo caso è molto semplice: basta copia e incollare l’url del video nel form della pagina che offre questo servizio per permettere un immediato download, generalmente in formato .mp4.

Le alternative per scaricare i reel di Instagram online sono davvero tante, e basterà una semplice ricerca su Google per trovare tantissime soluzioni.

Puoi per esempio iniziare da uno dei software più gettonati, saveinsta.app, che ha una funzione downloader di video davvero efficace. Come già detto, basta incollare il collegamento al video Instagram di Reels nella casella di input sul sito per poter scaricare qualsiasi video apparso sul social network.

Come scaricare i video di Reels su Instagram: guida passo dopo passo

Anche se il funzionamento di questi siti è davvero molto semplice, abbiamo comunque voluto realizzare una pratica guida:

apri l’app di Instagram sul telefono o vai sul sito instagram.com sul PC e accedi al tuo account; ricerca il video che desideri scaricare e fai clic sull’icona dei tre puntini; premi poi l’opzione Copia collegamento; vai sul sito del downloader e incolla il link di Instagram che hai appena copiato nell’apposita casella, premendo il pulsante di download; così facendo apparirà il video che intendi scaricare. Fai dunque clic sul pulsante di conferma e il file verrà salvato sul tuo dispositivo.

Facile, no?