Slimbean: recensioni della rom da Android Stock

Il mondo delle ROM personalizzate per Android ha subito enormi cambiamenti negli ultimi dieci anni. Quello che nel 2015 era un panorama dominato da ROM come SlimBean è oggi un ecosistema più maturo, con progetti più strutturati e professionali. Vediamo come è evoluto questo settore e quali sono le opzioni migliori disponibili.

SlimBean Rom: un ricordo del passato

SlimBean rappresentava perfettamente l’approccio alle custom ROM di dieci anni fa. Basata su Android 4.2.2, SlimBean aveva come caratteristica principale un approccio “slim” (leggero), concentrandosi sull’essenzialità e sulla rimozione di bloatware. Si distingueva per un’interfaccia pulita simile ad Android stock, ma arricchita con personalizzazioni mirate della navbar, dei toggle, della barra delle notifiche e altro.

Purtroppo, l’ultima release di SlimRoms risale al 2018, e il progetto ha cessato lo sviluppo attivo. Come spesso accade nel mondo delle custom ROM, i progetti nascono, fioriscono e poi svaniscono, lasciando spazio a nuove iniziative.

Il panorama oggi: LineageOS domina la scena

Oggi il mondo delle custom ROM è dominato da LineageOS, l’erede diretto di CyanogenMod. LineageOS rimane la ROM personalizzata più popolare al mondo nel 2025, apprezzata per la sua esperienza Android pulita e personalizzabile, il forte supporto della comunità, la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi e il suo impegno per la sicurezza e la privacy.

LineageOS è arrivata alla versione 22.1, basata su Android 15 QPR1, e il team ha già annunciato che la versione 23.2 sarà basata su Android 16 e arriverà nel Q4 2025. Tra le novità più recenti c’è l’introduzione del player musicale “Twelve” che sfrutta il Material You.

I vantaggi di LineageOS rispetto alle ROM stock sono numerosi:

Personalizzazione estesa che permette all’utente di adattare completamente il dispositivo alle proprie preferenze Aggiornamenti mensili di sicurezza per tutti i dispositivi Funzionalità avanzate per la privacy e il controllo dei dati Estensione della vita utile di dispositivi di oltre 20 produttori diversi s

Al 2025, LineageOS supporta oltre 100 dispositivi, rendendola una delle ROM personalizzate più versatili disponibili.

Alternative popolari a LineageOS

Sebbene LineageOS sia la più popolare, esistono diverse altre ROM che offrono esperienze distintive:

Pixel Experience: Replica perfettamente l’esperienza di un dispositivo Google Pixel, offrendo tutte le funzionalità esclusive di Google e nel 2025 ha iniziato a integrare alcune funzionalità AI avanzate come Hold for Me e Call Screen. Paranoid Android: Un progetto storico che nel 2025 ha iniziato a sperimentare con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come azioni predittive e suggerimenti contestuali che utilizzano il machine learning per anticipare le esigenze dell’utente. Havoc OS: Costruita su LineageOS ma con un forte focus sulla personalizzazione, permette di modificare temi, accenti, font e icone. CrDroid: Basata su LineageOS, mira a fornire un mix equilibrato di prestazioni, personalizzazione e stabilità, ideale per chi cerca una ROM completa.

Perché scegliere una Custom ROM

Nonostante i miglioramenti significativi nelle ROM stock dei produttori, ci sono ancora diversi motivi validi per optare per una custom ROM:

Possibilità di provare diverse interfacce utente e opzioni di personalizzazione Dare nuova vita a dispositivi vecchi il cui supporto ufficiale è terminato Rimozione del bloatware preinstallato dai produttori Accesso a opzioni di personalizzazione avanzate incluse di default

Le custom ROM offrono agli utenti la possibilità di mantenere i propri dispositivi aggiornati e protetti, anche dopo la fine del supporto ufficiale da parte del produttore.

Aspetti tecnici delle Custom ROM Moderne

Le custom ROM moderne sono tecnicamente più sofisticate rispetto a quelle di 10 anni fa:

La maggior parte delle ROM moderne basate su AOSP utilizzano la file-based encryption (FBE) per impostazione predefinita, migliorando significativamente la sicurezza dei dati Le custom ROM nel 2025 offrono una personalizzazione senza pari: permettono di modificare l’aspetto del sistema, aggiungere nuove funzionalità, eliminare il bloatware e, in alcuni casi, migliorare sicurezza e privacy L’installazione di una custom ROM oggi richiede ancora il passaggio tramite una recovery custom come TWRP, ma i processi di installazione sono diventati più semplici e documentati

Le nostre opinioni

Il mondo delle custom ROM è cambiato significativamente. Quello che un tempo era un hobby di nicchia è diventato una comunità più strutturata e professionale, sebbene molti progetti di custom ROM siano scomparsi nel corso degli anni a causa delle crescenti difficoltà imposte da Google, che ha reso più difficile per loro sopravvivere.

Se stai cercando una ROM da installare nel 2025, ecco le nostre raccomandazioni:

Per stabilità e supporto a lungo termine: LineageOS è la scelta migliore, con il suo vasto supporto per dispositivi e gli aggiornamenti regolari. Per l’esperienza Pixel: Pixel Experience offre l’esperienza più simile a quella dei dispositivi Google. Per massima personalizzazione: Havoc OS o Resurrection Remix offrono il maggior numero di opzioni di personalizzazione. Per prestazioni e leggerezza: Arrow OS mantiene un focus sulla leggerezza e le prestazioni.

Rispetto alla SlimBean di dieci anni fa, le ROM moderne offrono un’esperienza molto più ricca, con maggiore attenzione alla sicurezza, alla privacy e alle funzionalità AI. L’approccio “slim” originale ha influenzato molte ROM moderne, ma queste hanno ampliato significativamente le possibilità di personalizzazione mantenendo comunque un occhio di riguardo per le prestazioni.

Come installare una Custom ROM

L’installazione di una custom ROM richiede ancora alcuni passaggi tecnici, tra cui:

Sbloccare il bootloader del dispositivo Installare una recovery custom come TWRP Effettuare un backup completo dei dati Eseguire un wipe (factory reset) del dispositivo Installare la ROM dal file ZIP scaricato Riavviare il sistema con la nuova ROM

Ricorda che installare una custom ROM comporta rischi, come la perdita della garanzia e la possibilità di “brickare” il dispositivo se non si seguono correttamente i passaggi. Tuttavia, con le giuste precauzioni, può essere un modo eccellente per estendere la vita del tuo dispositivo e personalizzarlo al massimo.