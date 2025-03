Roblox annuncia il lancio e l’open-source di Cube 3D: la nuova frontiera nella creazione di oggetti 3D

Roblox ha recentemente presentato Cube 3D, un modello innovativo di intelligenza artificiale dedicato alla generazione di oggetti tridimensionali. Questo nuovo strumento promette di rivoluzionare il processo di creazione all’interno della piattaforma, rendendo la realizzazione di elementi 3D più accessibile e sostenibile per sviluppatori e creatori. Grazie a questa iniziativa di open-source, gli sviluppatori avranno l’opportunità di esplorare nuove direzioni creative, aumentando la loro produttività in modo significativo.

L’importanza di Cube 3D per la creazione di contenuti

Roblox ha dichiarato in un comunicato stampa che l’obiettivo di Cube è rendere più efficienti i processi di creazione nel mondo 3D. Questo modello consente agli sviluppatori di testare velocemente nuove idee e di scegliere con celerità quelle da implementare. La generazione di mesh 3D permette, di fatto, una rapida iterazione sui progetti, snellendo le fasi di sviluppo e dando vita a un ambiente creativo più dinamico. Utilizzando Cube, i creatori possono concentrarsi maggiormente sugli aspetti artistici e innovativi del loro lavoro, rispetto alla complessità tecnica spesso associata alla modellazione 3D.

Come funziona il modello Cube 3D

Il modello di intelligenza artificiale Cube 3D è stato sviluppato riprendendo i principi di modelli avanzati che operano basandosi su token testuali. L’idea alla base di Cube è quella di tokenizzare oggetti tridimensionali e riconoscere le forme come token, consentendo di prevedere il prossimo token di forma da costruire per completare un oggetto 3D. Grazie a questo approccio, Cube 3D è in grado di generare contenuti 3D in maniera coerente e innovativa.

I dati utilizzati per l’addestramento del modello comprendono una combinazione di dataset licenziati e fonti pubblicamente disponibili, oltre a dati esperienziali provenienti dall’ecosistema di Roblox, come riportato dalla portavoce dell’azienda, Samantha Spielman. Questo mix di dati permette a Cube di avere una base solida su cui costruire oggetti complessi e articolati.

Le prospettive future di Cube 3D

Guardando al futuro, Roblox ha in programma di rendere Cube 3D ancora più versatile, introducendo la capacità di generare oggetti 3D a partire da immagini. Questo sviluppo porterà il modello a diventare multimodale, addestrato su testi, immagini, video e altri tipi di input. Tale integrazione non solo arricchirà le possibilità creative per gli sviluppatori, ma faciliterà anche l’interazione con le attuali tecnologie di creazione AI offerte da Roblox. Con Cube 3D, la piattaforma mira a rivoluzionare l’esperienza creativa, ponendo un forte accento su un’innovazione continua in un settore in rapida evoluzione.