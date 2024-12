Rivoluzione nel settore delle schede video: NVIDIA e AMD si preparano al grande duello del 2025

Nell'universo delle schede video, il 2025 si prospetta come un anno di grandi novità, con NVIDIA e AMD pronte a svelare le loro ultime creazioni, probabilmente durante il CES 2025. Le informazioni recenti, provenienti da fonti attendibili, evidenziano una competizione accesa che potrebbe segnare una svolta nel mercato delle GPU. Analizziamo le strategie delle due aziende, approfondendo ciò che possiamo aspettarci dalle prossime generazioni di schede grafiche.

Le innovazioni di NVIDIA: architettura Blackwell e processo produttivo a 5nm

NVIDIA ha in serbo un lancio graduale della sua attesa serie RTX 5000. La prima scheda a vedere la luce sarà la RTX 5080, il cui debutto è fissato per metà gennaio. Questa nuova scheda si basa sulla rivoluzionaria architettura Blackwell , che sarà prodotta attraverso il processo di fabbricazione a 5 nanometri fornito da TSMC. Questa scelta tecnologica promette non solo un netto miglioramento delle prestazioni, ma anche una maggiore efficienza energetica.

Un attesissimo secondo modello, la RTX 5090, arriverà successivamente, dotato di un chip GB202 anch'esso realizzato a 5 nanometri. La decisione di NVIDIA di implementare un lancio scaglionato ha lo scopo di migliorare la produzione e garantire una disponibilità più stabile, contrastando i problemi di shortage che hanno afflitto le generazioni precedenti di schede video.

AMD risponde con RDNA 4 e una strategia diversificata

Dall'altro lato, AMD non resta a guardare e sta preparando una serie di novità degne di nota. Le prime schede a raggiungere il mercato saranno la Radeon RX 9070 XT e la RX 9070, entrambe equipaggiate con l'architettura RDNA 4. Rilevamenti nei driver Linux rivelano i chip Navi 48 e Navi 44, che saranno il cuore pulsante di queste nuove GPU.

Non meno interessante è la strategia di AMD nel mercato dei laptop. I nuovi riferimenti a due GPU, denominate GFX1200 e GFX1201, rivelano che AMD intende avere un ruolo significativo anche nel settore dei portatili dedicati al gaming, presentandosi con grande determinazione fin dal day one del lancio delle nuove schede.

Dettagli tecnici in primo piano: cosa aspettarsi

Gli utenti si chiedono quali siano le specifiche tecniche delle nuove schede video. Per quanto riguarda la RTX 5080, le aspettative sono elevate. Si presume che il chip GB203 porterà avanzamenti significativi nella resa del ray tracing e nelle capacità di intelligenza artificiale, grazie a una complessiva revisione dell'architettura Blackwell.

Per la RTX 5090, ci si attende una dotazione di 21.760 core CUDA e 32 GB di memoria GDDR7, mentre l'RTX 5080 dovrebbe integrare 10.752 core CUDA e 16 GB di memoria. Dall'altro lato, le schede AMD Navi 48 e Navi 44 sono progettate per offrire un buon equilibrio tra costo e rendimento. La RX 9070 XT, in particolare, sarà impostata come concorrente diretta della RTX 5070, mentre la RX 9070 punta a competere nella fascia medio-alta del mercato.

La sfida dei processi produttivi: TSMC al centro dell’attenzione

La scelta del processo produttivo ha un impatto cruciale sulle nuove generazioni di schede video. NVIDIA ha deciso di utilizzare il nodo TSMC a 5 nanometri per entrambe le GPU , un segno di fiducia nella solidità di questo processo. AMD, pur non avendo confermato ufficialmente il nodo produttivo per RDNA 4, è comunque nel mirino delle stesse voci di mercato che puntano verso TSMC come scelta probabile.

Aspettative sui prezzi e disponibilità: cosa si prevede?

Le informazioni attualmente disponibili sui prezzi ufficiali sono in gran parte speculativi. Tuttavia, si prevede che NVIDIA possa mantenere una strategia di posizionamento premium per la sua serie RTX 5000. La RTX 5080 potrebbe avere un prezzo comparabile o leggermente superiore a quello di lancio della RTX 4080.

Al contrario, AMD sembra intenzionata a adottare una politica di prezzi più competitivi per le sue nuove RX 9070 XT e RX 9070, posizionandosi strategicamente nella fascia medio-alta, dove la qualità del prezzo è fondamentale per gli utenti.

Per coloro che pensano a un upgrade delle proprie schede video, potrebbe essere vantaggioso attendere il lancio delle nuove GPU, non solo per valutare le loro prestazioni, ma anche per approfittare di possibili ribassi sui modelli attualmente in commercio.