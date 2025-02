Ritorno all’alluminio: Apple sceglie nuovi materiali per la linea iPhone 17

Apple ha avviato una nuova fase di sviluppo per i suoi iPhone 17, con un cambiamento interessante nei materiali utilizzati. Da anni, l’azienda di Cupertino ha alternato diverse leghe per i suoi dispositivi premium, passando dall’alluminio all'acciaio inossidabile fino al titanio. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che, per tre dei quattro modelli iPhone 17 attesi, ci sarà un ritorno all’alluminio, mentre il modello iPhone 17 Air presenterà un telaio in titanio.

I modelli iPhone 17: un cambio di rotta

Secondo un’analisi condotta dall’esperto di supply chain Jeff Pu, in un rapporto condiviso con MacRumors, i modelli iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno realizzati con telai in alluminio. Questo segna una svolta significativa rispetto ai modelli recenti, in quanto gli iPhone 15 Pro e 16 Pro, costruiti con titanio, vantano una leggerezza che i modelli 14 Pro, dotati di acciaio inossidabile, non riescono a eguagliare.

L'introduzione di un telaio in alluminio per i modelli Pro rappresenta un ripensamento da parte di Apple, poiché già in passato si era speculato sulla possibilità di tornare a questo materiale per i modelli di punta. È interessante notare come Apple sembri voler bilanciare prestazioni, robustezza e sostenibilità attraverso questa scelta.

Un occhio alla sostenibilità: le ragioni dietro la scelta dell’alluminio

Un aspetto cruciale della decisione di Apple di tornare all’alluminio è strettamente legato agli obiettivi ambientali delineati dalla compagnia. Secondo Pu, il carbon footprint dell’alluminio è sensibilmente inferiore rispetto a quello del titanio. Questo è in linea con l'impegno di Apple di raggiungere la carbon neutrality per la maggior parte dei suoi prodotti e della sua supply chain entro il 2030.

Negli ultimi tempi, Apple ha mostrato segni di un'accelerazione verso una maggiore sostenibilità, come dimostrato dal lancio dell'Apple Watch e del Mac mini, con prodotti che sono stati pubblicizzati come carbon neutral. Se i modelli iPhone 17 saranno progettati con questo obiettivo in mente, potrebbero rappresentare un passo importante nella riduzione dell'impatto ambientale nel settore degli smartphone.

Il mistero dell’iPhone 17 Air: titanio in un modello leggero?

Sebbene la maggior parte dei modelli iPhone 17 adotterà l’alluminio, il modello iPhone 17 Air si distingue, in quanto si prevede che utilizzi un telaio in titanio. Questa scelta potrebbe sembrare controintuitiva, considerando che il titanio è generalmente più pesante dell'alluminio. Nel 2024, l'analista Ming-Chi Kuo aveva suggerito che il modello 17 Air potesse adottare una combinazione di titanio e alluminio, con una prevalenza di alluminio rispetto ai modelli Pro.

Resta da capire le motivazioni alla base di questa decisione. Potrebbe essere una strategia per differenziare ulteriormente l’iPhone 17 Air, rendendolo un dispositivo più premium in un segmento di mercato sempre più competitivo. Con l’anticipazione che circonda il lancio della nuova serie di iPhone, ci si aspetta che emergano ulteriori dettagli prima della presentazione ufficiale prevista per settembre.

In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione nei materiali sono sempre più al centro dell'attenzione, Apple sembra perseguire un equilibrio tra prestazioni dei dispositivi, costo di produzione e rispetto per l'ambiente, promettendo di mantenere l'interesse verso i suoi prodotti.