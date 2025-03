Ritardi nell'arrivo delle novità di Siri: Apple rinvia i miglioramenti attesi a iOS 18.5

Le ultime notizie sul software di Apple suscitatano attenzione e curiosità tra gli utenti. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda di Cupertino potrebbe posticipare alcune delle novità legate ad Apple Intelligence e a Siri, inizialmente programmate per il rilascio con iOS 18.4, a iOS 18.5. Questo ritardo sembra sempre più probabile, come evidenziato dagli aggiornamenti più recenti sul tema.

Sviluppi e nuove tempistiche per Siri

Inizialmente, Apple aveva pianificato di lanciare i miglioramenti di Siri con l'aggiornamento iOS 18.4, ma, come riportato da Gurman, la mancanza di prontezza e la presenza di bug nel software hanno costretto l'azienda a rivedere i propri piani. Di conseguenza, la prima beta di iOS 18.4, rilasciata lo scorso mese, non include alcuna delle funzionalità promesse.

Nel suo bollettino "Power On", Gurman ha confermato che le novità sono ora attese per l'uscita di iOS 18.5. Quello che si preannuncia è un aggiornamento ricco di novità, con Siri potenziato dall'intelligenza artificiale, come anticipato durante la presentazione di giugno, e l'aggiunta di funzionalità dedicate al mercato cinese.

Test interni e prospettive di rilascio

Secondo i registri di visitatori di MacRumors, gli ingegneri del software di Apple hanno cominciato a testare internamente iOS 18.5 almeno dall'inizio di febbraio. Gurman prevede che l'uscita ufficiale della nuova versione avvenga nel mese di maggio, ma i test in beta dovrebbero iniziare ancora prima.

L'aggiornamento di Siri rappresenterà un banco di prova per Apple, sul quale l'azienda intende dimostrare di poter recuperare terreno nel settore. Dalla sua presentazione, sono trascorsi quasi undici mesi e gli utenti attendono con interesse le novità che in questa versione finalmente potrebbero materializzarsi.

Le nuove funzionalità di Siri

Le attesissime innovazioni per Siri includeranno la consapevolezza della schermata, una migliore comprensione del contesto personale dell'utente e controlli approfonditi per le singole app. Durante il keynote del WWDC 2024, Apple aveva mostrato un esempio in cui un utente iPhone chiedeva a Siri informazioni riguardanti il volo della madre e i piani per una prenotazione a pranzo, sfruttando dati provenienti dalle app Mail e Messaggi.

Per poter beneficiare delle funzionalità di Apple Intelligence, è necessario possedere un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max o uno dei modelli di iPhone 16. Con queste nuove premesse, esperti e appassionati del marchio seguono con attenzione gli sviluppi futuri e le tempistiche di lancio.