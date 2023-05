Rilevatore di movimento con sensore a microonde per allarme

I sensori di movimento sono spesso utilizzati nei sistemi di allarme antifurto per monitorare l’area e impedire l’intrusione di malintenzionati. I sensori di presenza possono essere utilizzati per automatizzare gli ambienti, ad esempio accendendo la luce in risposta alla presenza di una persona nella stanza. Questo principio di funzionamento del sensore di movimento aiuta a risparmiare energia elettrica perché ne riduce il consumo.

Tipi di sensori di movimento

La precisione di funzionamento e le caratteristiche di installazione dipendono dal tipo di sensore di movimento e dal suo principio di funzionamento. Il costo dei sensori di presenza dipende dal design e dal tipo di dispositivo utilizzato per l’installazione.

Sensori di presenza a contatto per l’allarme

Il principio di funzionamento dei sensori di presenza consiste nell’installare un interruttore di tipo reed sulla porta. Un interruttore di tipo reed è un interruttore che si attiva quando un campo magnetico appare nell’area di rilevamento: i contatti si chiudono quando una persona apre la porta ed entra nella stanza. Un messaggio di incidente viene inviato al pannello di controllo dell’allarme, che attiva una sirena o una spia luminosa.

Sensori di movimento a infrarossi

Il rilevamento delle radiazioni termiche attiva i sensori di movimento di questo tipo e risponde alle variazioni di temperatura dell’aria nell’area protetta. Quando una persona appare nel campo visivo del rilevatore a infrarossi, il sensore viene attivato dalla radiazione termica del corpo. Un campo elettrico proporzionale alla radiazione termica di una persona crea un sensore PIR, un elemento sensibile di un sensore di movimento a infrarossi.

Sensori di movimento a ultrasuoni per allarmi

I dispositivi di rilevamento a ultrasuoni operano a frequenze che vanno da 20 kHz a 60 kHz. Questo tipo di sensore di movimento sfrutta l’effetto Doppler. Il rilevatore emette un’onda riflessa dall’oggetto osservato in movimento, che ritorna e viene ricevuta dal ricevitore. In questo caso, la frequenza dell’onda cambia leggermente. In seguito, il rilevatore di presenza genera un segnale per controllare la centrale di allarme.

Sensori di movimento o rilevatori laser

I sensori di movimento o rilevatori laser hanno un ricevitore e un emettitore, ad esempio un LED IR.

Questo è uno dei tipi di sensore semplice che può essere utilizzato in due varianti:

L’emettitore e il fotodiodo sono installati uno accanto all’altro. In questo modo, quando una persona entra nell’area di copertura del sensore, la sua radiazione viene riflessa ed entra nel fotodiodo. Questo metodo di installazione di un fotosensore di movimento è utilizzato nella robotica. Nella seconda opzione di installazione, il fotodiodo e l’emettitore sono montati uno di fronte all’altro. Quando una persona passa attraverso il dispositivo, la radiazione viene bloccata e non raggiunge il ricevitore, dopodiché il sensore di movimento scatta e il rilevatore si attiva. Questo metodo di installazione dei sensori è molto utilizzato nei sistemi di allarme di sicurezza.

Sensori di movimento a microonde

I rilevatori di microonde sono considerati i sensori di movimento più sensibili. Notano i movimenti umani, anche dietro la porta o attraverso il vetro. I sensori di presenza a microonde reagiscono anche a cambiamenti impercettibili nell’area protetta e vengono utilizzati nei sistemi di allarme per la protezione.

Un sensore di movimento a microonde è composto da un trasmettitore che genera segnali ad alta frequenza e da un ricevitore che riceve questi segnali.

Quando una persona passa vicino al sensore, la frequenza dei segnali cambia. Con questo cambiamento, il segnale diventa più robusto e viene trasmesso al rilevatore: il sistema si attiva.

Sensore di movimento con sensore a microonde Ajax MotionProtect Plus

Ajax MotionProtect Plus è un rilevatore di presenza wireless con un sensore a microonde. Il dispositivo di allarme segnala i primi segni di intrusione nell’area protetta. Il dispositivo viene montato in locali pubblici e privati – negozi, uffici e centri commerciali. Il sensore di movimento non reagisce ai riflessi della luce o alle correnti d’aria di condizionatori e caminetti, evitando così falsi positivi.

Il MotionProtect Plus, il sensore di movimento wireless, identifica una persona in base alla differenza di temperatura con la radiazione termica di fondo. I falsi allarmi del dispositivo sono esclusi grazie a un sensore a microonde aggiuntivo.

Come funziona il rilevatore di presenza wireless Ajax MotionProtect Plus

Il sensore wireless Ajax MotionProtect Plus con scansione delle interferenze del segnale RF aiuta a rilevare i movimenti umani nell’area protetta fin dai primi secondi. Il rilevatore di movimento wireless ignora le correnti d’aria, il movimento di oggetti inanimati e il movimento di animali domestici di peso inferiore a 20 kg. La scansione RF filtra le interferenze causate dalle radiazioni termiche.

L’utente può regolare la sensibilità del sensore di movimento wireless MotionProtect Plus; sono disponibili tre livelli.

Il rilevatore di presenza wireless MotionProtect Plus di Ajax utilizza un sistema di comunicazione radio con crittografia dei dati e protezione delle informazioni trasmesse dalla contraffazione. Questo protegge l’allarme da intrusi e tentativi di hacking.

Il rilevatore di movimento wireless è dotato di un sistema di comunicazione altamente affidabile che consente al dispositivo di funzionare a una distanza massima di 1200 m dalla centrale di allarme senza ostacoli o all’interno di diversi piani della stanza.

La batteria del sensore di movimento wireless MotionProtect Plus è preinstallata e dura fino a cinque anni senza bisogno di sostituirla.

Conclusioni

I rilevatori di movimento con vari tipi di sensori sono ampiamente utilizzati nei sistemi di antifurto e per l’automazione degli ambienti. La scelta del tipo di sensore di movimento e le sue caratteristiche di installazione dipendono dalla precisione dell’operazione e dal costo del dispositivo. Alcuni tipi di sensori di movimento sono i sensori di presenza a contatto, a infrarossi, a ultrasuoni, i sensori di movimento o i rilevatori laser e i sensori di movimento a microonde, ognuno dei quali ha un modo particolare di rilevare il movimento.

L’installazione di sensori di movimento permette di risparmiare energia riducendo il consumo di elettricità, mentre i sensori di presenza possono automatizzare le azioni di routine, come l’accensione e lo spegnimento delle luci. Nei sistemi di allarme di sicurezza, i sensori di movimento proteggono i locali da intrusioni, furti e danni alla proprietà.