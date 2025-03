Riflessioni sul proiettore 4K BenQ W2720i: difficoltà e potenzialità in un mercato competitivo

Il proiettore BenQ W2720i si presenta come una scelta interessante per gli amanti del cinema a casa, collocandosi in una fascia di prezzo alta rispetto ad altre opzioni disponibili. Con la promessa di un’esperienza visiva di qualità, questo dispositivo ha attirato l’attenzione in un contesto dove la tecnologia proiettori sta cercando di adattarsi alle esigenze di innumerevoli consumatori nel 2025. La combinazione di funzionalità avanzate e di un design elegante rimane al centro dell’attenzione, ma sarà sufficiente per giustificare il prezzo?

Design e misure

Il design del BenQ W2720i si distingue per la sua eleganza e la sua praticità. Tale proiettore, pur non essendo un modello tradizionale a distanza corta, si colloca in una fascia intermedia quando si parla di distanza di proiezione, risultando più adatto per installazioni a soffitto. Questo aspetto è fondamentale da considerare, specialmente se lo si desidera posizionare in un salotto attrezzato per il cinema. La necessità di trovare spazio adeguato, lontano da dove ci si siede, è un punto cruciale da non sottovalutare durante l’acquisto.

Da un punto di vista tecnico, il W2720i fa uscire immagini con risoluzione 3.840×2.160 pixel, promettendo quindi un’ottima qualità dell’immagine. Tuttavia, la distanza di proiezione necessaria per utilizzare il proiettore in modo ottimale potrebbe risultare un ostacolo per chi ha ambienti più ridotti. BenQ fornisce un calcolatore di distanza che può essere utile per coloro che desiderano fare prove prima dell’acquisto, così da capire quanto possa adattarsi al proprio spazio. È un proiettore che, a detta del produttore, produce 2.500 lumen, una misura comparabile con altri proiettori nella stessa fascia di prezzo.

Prestazioni e qualità delle immagini

Uno dei temi più critici quando si parla del BenQ W2720i è il suo rapporto di contrasto, che, con un valore medio di 213:1, risulta deludente rispetto alla media del mercato. Mentre il dispositivo riesce a mantenere una buona luminosità e colori soddisfacenti, il contrasto non raggiunge le aspettative, soprattutto considerando che i proiettori BenQ sono solitamente noti per le loro prestazioni superiori in questo campo.

Confrontando il W2720i con modelli più economici come il BenQ X500i, si nota come quest’ultimo offra prestazioni di contrasto significativamente migliori, un fattore cruciale per un proiettore di alta qualità. È curioso osservare che, nonostante le aspettative elevate, il W2720i non riesce a eguagliare i risultati del suo predecessore meno costoso, suscitando interrogativi sul valore dell’aggiunta di funzionalità “AI” che non sembrano apportare miglioramenti tangibili.

Connessioni e facilità d’uso

Uno degli aspetti positivi del W2720i è la varietà di connessioni disponibili, che comprendono quattro porte HDMI e diverse opzioni per l’uscita audio. Questi dettagli lo rendono versatile nell’adattarsi a diverse configurazioni di home theater, consentendo una varietà di opzioni di connessione e streaming. Tuttavia, la presenza di un dongle separato per lo streaming potrebbe risultare un fastidio, anche se consente di accedere a tutte le platform di streaming più diffuse attraverso una versione standard di Google TV.

Il proiettore è dotato di due altoparlanti integrati, il cui volume non è particolarmente elevato. In un contesto di home theater, dove l’acustica è cruciale, è consigliabile optare per un sistema audio esterno. Questa scelta può fare una grande differenza nel godere pienamente di film e serie TV, rendendo il W2720i poco adatto per chi cerca un’esperienza autonoma senza accessori aggiuntivi.

Confronto con la concorrenza

Infine, sebbene il BenQ W2720i offra alcune funzionalità notevoli e un design accattivante, la sua performance non riesce a competere con alcuni altri modelli ben posizionati nel mercato degli home theater. La valutazione comparativa con modelli come il JMGO N1S Pro 4K rivela come quest’ultimo abbia superato il W2720i in termini di contrasto e qualità dell’immagine, rendendo il primo una scelta migliore per chi cerca valore al prezzo di 2000 dollari. La concorrenza in questa fascia di mercato è agguerrita e il W2720i, pur avendo le sue qualità, si ritrova ad affrontare delle sfide significative.