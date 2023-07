Che cos’è la ricarica pass-through e come funziona

I power bank e gli hub USB-C rappresentano due dispositivi convenienti, sebbene distinti per la loro funzionalità. Condividono un aspetto rilevante: la capacità di ricarica pass-through. In questo articolo, esploreremo l’importanza di tale caratteristica e come può risultare vantaggiosa, ma soprattutto, come funziona. Iniziamo quindi spiegando che cos’è la ricarica pass-through.

La ricarica pass-through

La ricarica pass-through è una funzione che permette a un dispositivo collegato a un’alimentazione di fornire energia ad altri dispositivi per la loro ricarica. Essenzialmente, il dispositivo collegato all’alimentatore permette il passaggio dell’energia per caricare gli altri dispositivi. Questa funzionalità è comunemente presente nei power bank (caricatori portatili) e negli hub o dock USB-C, ma non è limitata a questi tipi di dispositivi.

Nel caso di un power bank, sia il dispositivo collegato che il power bank stesso vengono caricati simultaneamente. Negli hub USB-C, invece, viene riservata una parte dell’energia per il funzionamento dell’hub stesso, mentre il resto dell’energia viene trasferito al dispositivo collegato per la ricarica. La ricarica pass-through offre diversi vantaggi, con la convenienza in primo piano.

Ad esempio, molti laptop moderni dispongono di un numero limitato di porte. Gli hub USB-C con la funzione di ricarica pass-through consentono di utilizzare una singola porta di tipo C per il trasferimento di dati o segnale video, oltre alla ricarica del laptop. Ciò lascia le altre porte del laptop libere per connettere ulteriori dispositivi.

Supponiamo ora di dover ricaricare contemporaneamente un power bank e un telefono, ma disponiamo solo di una presa di corrente o di un singolo alimentatore. In questo caso, grazie alla ricarica pass-through, è possibile collegare il telefono al power bank e il power bank alla presa di corrente. Entrambi i dispositivi verranno caricati contemporaneamente, offrendo un’opzione pratica e efficiente.

Come funziona la ricarica pass-through

Come precedentemente menzionato, la ricarica pass-through è generalmente disponibile nei power bank e negli hub USB-C. Poiché questi due dispositivi differiscono notevolmente, anche l’implementazione della ricarica pass-through varia. I power bank con ricarica pass-through incorporano una serie di circuiti di regolazione dell’alimentazione che si occupano di adattare l’energia necessaria per la ricarica del dispositivo mobile collegato all’alimentazione proveniente dall’adattatore a muro.

Mediante un processo chiamato prioritizzazione, l’energia richiesta viene trasferita direttamente dall’adattatore a muro al dispositivo collegato tramite il power bank. La velocità di ricarica del power bank può variare a seconda della potenza necessaria per ricaricare i dispositivi collegati e della potenza fornita dalla presa a muro. Nei casi degli hub o delle docking station USB-C, la ricarica pass-through sfrutta la funzione di erogazione dell’alimentazione USB (USB Power Delivery, USB PD) per negoziare e fornire la quantità di energia richiesta al laptop, tablet o smartphone collegato.

Tale funzione è operativa solo se sia l’alimentatore collegato all’hub USB-C che il dispositivo in carica supportano la tecnologia USB PD. In caso contrario, l’hub potrebbe funzionare correttamente, ma non sarà in grado di ricaricare il dispositivo collegato. Tutti gli hub USB-C con ricarica pass-through sono dotati di una potenza massima specifica che possono fornire al dispositivo connesso e richiedono un alimentatore in grado di erogare una potenza superiore per funzionare correttamente.

Ad esempio, l’HP USB-C Mini Dock supporta la ricarica pass-through e può fornire fino a 60 W di potenza al dispositivo collegato. Per garantire un corretto funzionamento della ricarica pass-through, è necessario utilizzare un alimentatore da almeno 90 W.

I lati negativi della ricarica pass-through

La ricarica pass-through rappresenta una funzionalità vantaggiosa sia per i power bank che per gli hub USB-C. Va tenuto presente che presenta alcune limitazioni, specialmente nei power bank. Secondo RavPower, un produttore di power bank e caricabatterie, l’eccessivo accumulo di calore rappresenta un rischio per le batterie agli ioni di litio utilizzate in tali dispositivi.

Poiché un power bank impiega un tempo significativamente maggiore per ricaricarsi quando viene utilizzato per caricare altri dispositivi, c’è il potenziale di generare un accumulo di calore maggiore, il quale potrebbe ridurre la durata complessiva della batteria. Pertanto, è consigliabile utilizzare la ricarica pass-through solo quando non si dispone di alternative e si preferiscono power bank di marchi rinomati rispetto a quelli di marchi meno conosciuti o sconosciuti.

Conclusioni sulla ricarica pass-through

La ricarica pass-through rappresenta una funzionalità utile e conveniente disponibile su power bank e hub USB-C, che consente di fornire energia ad altri dispositivi mentre il dispositivo principale è collegato all’alimentatore. Nonostante i vantaggi offerti da questa funzionalità, è importante considerare alcune considerazioni fondamentali.

Nei power bank, l’uso prolungato della ricarica pass-through può generare un accumulo di calore eccessivo, il quale può influire negativamente sulla durata delle batterie agli ioni di litio. È consigliabile utilizzare la ricarica pass-through solo quando necessario e preferire power bank di marchi rinomati che adottano misure di sicurezza e controllo termico adeguate. È consigliabile evitare l’uso continuo della ricarica pass-through, optando per ricariche dirette e complete del power bank quando possibile.

Gli hub USB-C con ricarica pass-through offrono una soluzione pratica per dispositivi con porte limitate, consentendo la ricarica simultanea di un dispositivo collegato e del laptop o tablet principale. È importante notare che la ricarica pass-through su hub USB-C richiede che sia l’alimentatore collegato che il dispositivo in carica supportino la tecnologia USB Power Delivery (USB PD). In caso contrario, la funzionalità di ricarica pass-through potrebbe non essere disponibile.

In conclusione, la ricarica pass-through rappresenta un’opzione conveniente per caricare dispositivi aggiuntivi utilizzando power bank o hub USB-C. È fondamentale considerare le limitazioni legate al surriscaldamento nelle batterie degli power bank e assicurarsi che gli hub USB-C e gli alimentatori supportino la tecnologia USB PD. Scegliere prodotti affidabili e di qualità contribuisce a garantire un’esperienza di ricarica sicura ed efficiente.