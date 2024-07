Ricambi originali per iPhone: cosa sono e dove acquistarli

Come suggerisce il loro stesso nome, i ricambi originali per iPhone sono componenti prodotti da Apple o da aziende autorizzate da Apple e progettati specificamente per uno o più modelli di iPhone. Si tratta di ricambi rigorosamente testati, che soddisfano gli elevati standard di qualità di Apple per prestazioni, affidabilità e sicurezza.

I ricambi originali possono dunque essere distinti rispetto ai ricambi compatibili per iPhone, che invece sono prodotti da aziende terze e che – sebbene siano spesso più economici di quelli originali - non sono sempre realizzati con gli stessi standard di qualità e potrebbero non funzionare correttamente sul proprio dispositivo.

Da quanto sopra è dunque già possibile comprendere quali siano i vantaggi distintivi dei ricambi originali per iPhone, una scelta che può assicurare:

prestazioni migliori: sono progettati per funzionare perfettamente con il tuo iPhone, garantendo la migliore esperienza possibile;

maggiore affidabilità: sono sottoposti a rigorosi test per garantire durata e affidabilità nel tempo;

elevata sicurezza: sono costruiti con materiali sicuri e conformi agli standard normativi, evitando potenziali rischi per la salute o danni al dispositivo;

garanzia: l'utilizzo di ricambi originali conserva la garanzia del tuo iPhone.

Quali sono i ricambi originali per iPhone che si possono acquistare

Attraverso Apple e – come vedremo – i rivenditori autorizzati, è possibile acquistare un’ampia gamma di ricambi originali per iPhone.

A titolo di esempio, indichiamo tra i ricambi originali gli schermi LCD o OLED completi con touch screen e digitalizzatore, le batterie agli ioni di litio, i moduli per le fotocamere anteriori e posteriori, le porte lightning per la ricarica e la sincronizzazione del dispositivo e gli speaker interni ed esterni per la riproduzione audio.

Tra gli altri ricambi originali per iPhone, anche i pulsanti di accensione, volume e controllo del volume, viti e componenti di fissaggio e, ancora, ricambi vari come il chip NFC, il modulo Wi-Fi e il circuito Bluetooth.

Come riconoscere i ricambi originali per iPhone?

Per distinguere i ricambi originali per iPhone da quelli contraffatti, è importante prestare attenzione a diversi elementi che permettono di arginare il rischio di truffe e di acquisti indesiderati. Ma quali sono?

Prima di tutto, ricordiamo che i ricambi originali sono confezionati in scatole con il logo Apple e dispongono di informazioni chiare sul modello di iPhone per cui sono adatti. Si tratta inoltre di ricambi che spesso hanno etichette o sigilli olografici che ne attestano l'autenticità.

Inoltre, un occhio esperto ben distinguerà il fatto che i ricambi originali sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una finitura impeccabile. In termini di costi, invece, i ricambi originali potrebbero avere un prezzo più alto rispetto a quelli contraffatti, ma offrono una maggiore garanzia di qualità e prestazioni.

Dove acquistare ricambi originali per iPhone

Ora che abbiamo condiviso alcuni spunti utili per comprendere cosa sono i ricambi originali per iPhone e come distinguere quelli originali da quelli compatibili o contraffatti, rimane da capire dove poter acquistare questi componenti.

Naturalmente, il punto di partenza non può che essere costituito dalla rete Apple Store, negozi fisici Apple e store online Apple. Ci sono però anche i rivenditori autorizzati di ricambi originali, negozi di elettronica e di riparazione che hanno ottenuto da Apple la licenza a effettuare degli interventi sui propri dispositivi senza che questo determini la perdita della garanzia. A volte tali rivenditori hanno dei prezzi ancora più competitivi e, proprio per questo motivo, sono spesso i più ambiti dalle persone che sono alla ricerca di ricambi originali per iPhone.

Ricordiamo in tal proposito che per trovare rivenditori autorizzati ai ricambi iPhone è sufficiente consultare l’elenco degli operatori sul sito web di Apple o sfruttare i più comuni strumenti di ricerca online come Google, che permettono di trovare rivenditori autorizzati di ricambi Apple nelle vicinanze.

Quanto costano i ricambi originali per iPhone

Il costo dei ricambi originali per iPhone varia a seconda del tipo di ricambio, del modello di iPhone e del rivenditore. In generale, i ricambi originali tendono ad essere più costosi rispetto a quelli compatibili, ma questo non significa che sia sempre la scelta migliore.

Ricordiamo infatti che l'investimento in ricambi originali garantisce prestazioni, affidabilità e sicurezza che sono generalmente superiori e che proprio per questo motivo la scelta tra un ricambio originale e uno compatibile dovrebbe essere effettuata tenendo in considerazione anche altri fattori oltre al prezzo.

Condividiamo altresì che ci sono diversi fattori che influenzano il costo di un ricambio originale iPhone, come il tipo di ricambio (schermi e batterie sono generalmente i ricambi più costosi), il modello di iPhone (i ricambi per modelli di iPhone più recenti o più costosi possono avere un prezzo più alto) e il rivenditore (i prezzi possono variare leggermente tra diversi rivenditore autorizzati).

Come risparmiare sull’acquisto di ricambi per iPhone

Esistono diversi modi per risparmiare sull’acquisto di ricambi per iPhone. Uno di questi è certamente quello di confrontare i prezzi: prima di acquistare è utile confrontare i prezzi di diversi rivenditori autorizzati al fine di comprendere quale possa avere l’offerta migliore per le proprie necessità.

Quindi, è bene considerare i ricambi ricondizionati. Rammentiamo come Apple offra un programma di ricondizionamento ufficiale che vende iPhone con ricambi originali a prezzi scontati. Infine, ricordiamo anche che Apple offre un programma di riciclo per i vecchi ricambi di iPhone, che potrebbe fornire un credito per l'acquisto di nuovi ricambi.

Dove installare i ricambi originali dell’iPhone

L'installazione di ricambi originali per iPhone può essere un processo delicato, soprattutto per componenti come schermi e batterie. Proprio per questo motivo Apple consiglia di rivolgersi a un tecnico autorizzato Apple o a un centro di riparazione certificato per l'installazione di ricambi. Rammentiamo altresì come l’installazione autonoma di un ricambio potrebbe inficiare la validità della garanzia!

In ogni caso, se si decide di installare i ricambi da soli, è importante seguire attentamente le istruzioni del produttore, utilizzare strumenti appropriati e di alta qualità, prestare attenzione a non danneggiare altri componenti del dispositivo durante l'installazione e, ovviamente, spegnere il dispositivo prima di iniziare l'installazione.