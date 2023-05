Recensione Trust Lyra: il set tastiera e mouse green ed economico

In questi giorni stavo cercando una set di mouse e tastiera economici, ma di buona qualità, da utilizzare in mobilità e per trasformare il mio iPad in un computer portatile. Ho puntato sul set Trust Lyra convinto dal prezzo vantaggioso, dal formato compatto e dalla possibilità di utilizzare il device su più dispositivi.

Ho usato la combo di tastiera e mouse senza fili Trust Lyra per ormai più di una settimana per lavorare col mio PC e il mio iPad, vediamo tutti i dettagli nella recensione completa.

Videorecensione shorts

https://www.youtube.com/shorts/ubk3HgiltjU

Cosa c’è nella scatola

Prima di iniziare va precisato che è possibile acquistare il set tastiera e mouse oppure la sola tastiera, nel mio caso ho optato per il set che ci mette a disposizione anche un cavo USB per la ricarica dei due dispositivi ed una chiavetta USB che funziona da dongle Wireless e ci consente di utilizzare i device con i PC non dotati di connessione Bluetooth.

Da apprezzare il fatto che il packaging è contenuto e certificato FSC® al 100% privo di plastica.

Costruzione discreta, design compatto

Naturalmente non ci si può aspettare una costruzione di fascia alta da un prodotto economico come questo, devo però ammettere che i dispositivi Trust Lyra sono abbastanza solidi e ben costruiti.

La tastiera e il mouse sono realizzati in maniera attenta all’ambiente, infatti ben l’85% della plastica utilizzata è riciclata.

La tastiera può contare su un interessante formato compatto che la rende facilmente trasportabile e posizionabile senza problemi su ogni superficie, penso ad esempio al tavolino di un bar, il tutto semplificando i flussi di lavoro a casa o in mobilità.

Il formato compatto e la corretta distanza fra i tasti la rende molto facile da utilizzare e permette di avere una buona velocità ed un’ottima precisione in fase di digitazione. Nella parte interna della tastiera sono presenti anche i classici piedini per la regolazione dell’inclinazione, un tasto di accensione e spegnimento ed una porta USB-C per la ricarica della batteria che ha una autonomia di circa 6 mesi.

Il mouse è compatto ed ha un design minimal che gli consente di essere utilizzato sia da utenti mancini che destrorsi senza problemi. La costruzione è semplice, ma di buona qualità e garantisce una buona durabilità nel tempo. Il punto di forza è la possibilità di regolare la velocità di spostamento del puntatore variando i DPI fra 800 e 1600 DPI. Anche qui è presente una batteria integrata con autonomia ampia e ricaricabile tramite cavo USB-C.

Compatibilità e connettività

Il punto di forza del set Trust Lyra, oltre alla compattezza e alla portabilità, è legato all’ampia compatibilità che permette di usarlo con praticamente ogni sistema operativo: Windows, iOS, iPadOs, MacOS, Android e Chrome OS.

Inoltre, è possibile sincronizzare 3 dispositivi contemporaneamente ed è semplice passare da uno all’altro grazie agli appositi pulsanti presenti su entrambi i dispositivi.

La connessione con PC e tablet può essere fatta sfruttando il Bluetooth ed il tutto risulta stabile e veloce. Se il vostro PC non ha la connessione Bluetooth potete usare il dongle USB, nascosto sotto la tastiera, per sfruttare una connessione wireless dedicata.

La mia esperienza

Ho utilizzato il nuovo set green di mouse e tastiera di Trust per una settimana sia col mio PC che col mio iPad e ne sono rimasto soddisfatto di entrambi i device. La tastiera è comoda e precisa ed il mouse funziona bene e senza problemi, oltretutto la leggerezza e la trasportabilità li rendono perfetti per il lavoro in mobilità.

Il prezzo è interessante: 34,99 euro per la tastiera e 48,99 per il set.

Foto di Trust Lyra