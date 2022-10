Recensione Tenorshare 4DDiG: software per il recupero dati

File, documenti, foto e video contenuti nei nostri PC ed hard disk esterni sono di fondamentale importanza e perderli potrebbe portare a grossi danni sia sotto il punto di vista lavorativo che di quello personale.

Con l’evoluzione dei software per il recupero dati è diventato però semplice ed alla portata di tutti riuscire a recuperare file e documenti persi, cancellati o danneggiati a causa di guasti hardware o software. Uno dei migliori software per il recupero dati per Windows è sicuramente Tenorshare 4DDiG, un programma con una grande serie di funzionalità e che abbiamo testo approfonditamente in questi giorni per testarne al meglio i risultati ottenibili.

Funzionalità avanzate

Il punto di forza di 4DDiG di Tenorshare è il gran numero di funzionalità che ci permettono di effettuare il recupero dei dati non solo da PC e laptop, ma anche da hard disk e SSD interni ed esterni, chiavette USB, memorie SD ed altri dispositivi come smartphone e tablet con i file system più disparati e compatibilità con Windows FAT16,FAT32, exFAT,NTFS and APFS, HFS+, FAT32, exFAT. Questo ci consente quindi di collegare al nostro PC vari tipi di hardware e di usare questa applicazione per tentare il ripristino dei dati.

Oltre ai tanti dispositivi, sono supportati più di 1000 tipi di file che permettono al software di ripristinare documenti, e-mail, archivi, foto, raw, video, audio, musica e i file più differenti senza difficoltà. La larga compatibilità con file differenti rende 4DDiG perfetto anche per ha la necessità di recuperare dati da programmi professionali, come gestionali o software, che lavorano su formati particolari.

Le funzionalità ci permettono quindi intervenire in caso di cancellazioni involontarie, formattazioni errate, errori nel partizionamento o crash hardware e software. Abbiamo quindi la chance di rimediare a qualsiasi causa di perdita dei dati e di mettere una pezza col recupero via software.

Alle classiche funzioni di recupero si aggiunge una funzione per riparare i video danneggiati e che potrebbero essere corrotti dopo il ripristino o che potrebbero essere stati danneggiati in fase di compressione o di modifica. Grazie a questa modalità è possibile riabbinare ed unire differenti frammenti di video e tentare quindi di riportare il file allo stato iniziale.

Utilizzo alla portata di tutti

A fare la differenza è la semplicità di utilizzo che ci mette di fronte ad una interfaccia pulita, ordinata e di facile comprensione che permette ad ogni tipologia di utente di tentare in autonomia un’operazione di recupero dati dopo una rottura hardware o un incidente informatico.

All’apertura dell’app ci troviamo di fronte ad una home page che ci consente di iniziare subito le operazioni che ci interessano e di scegliere la modalità di recupero o di riparazione che ci interessa e su quale disco/memoria e posizione effettuare la scansione.

Nelle schermate successive possiamo mirare più dettagliatamente la ricerca andando a scegliere le tipologie di file che ci interessano fra foto, video, documenti, audio e tutti gli altri formati. Il consiglio è quello di puntare ad una determinata tipologia di file per rendere più centrata e veloce la ricerca che viene effettuata e per avere un minor numero di risultati una volta terminata la scansione.

Una volta selezionato il formato si può procedere con la scansione, che mostra i risultati in tempo reale dei file recuperati, e che ci permetterà, una volta terminata, di selezionare i file da ripristinare e dove salvarli. La scansione impiega parecchio tempo ed è quindi necessario pazientare se andata s scandagliare dischi di grandi dimensioni.

Risultati assicurati

Per effettuare un test ho volontariamente eliminato una cartella con alcuni file .txt da un mio disco esterno dove salvo i backup dei miei file. Ho quindi avviato una scansione del disco che ha impiegato alcune ore per essere completata correttamente.

Al termine della ricerca mi sono ritrovato con una serie ordinata di file e cartelle che contenevano i dati recuperati. Sono quindi andato alla ricerca dei file cancellati, che erano stati correttamente recuperati in blocco con tutta la cartella eliminata, e li ho ripristinati semplicemente salvandoli nuovamente sul mio PC.

Conclusioni

Tenorshare 4DDiG è un software di recupero dati molto interessante e capace di puntare su due aspetti fondamentali: semplicità di utilizzo e precisione nel recupero. Grazie alla buona interfaccia, alla possibilità di essere usato da chiunque e all’efficacia nel ripristino dei file persi, eliminati e danneggiati si dimostra essere un programma molto valido e consigliabile nel recupero dati per Windows e Mac.

Chi vuole provare Tenorshare 4DDiG può scaricare gratuitamente la versione di prova che funziona con alcune limitazioni. La versione completa ha prezzi molto interessanti, soprattutto se rapportato alle eccellenti funzionalità del software, ed è possibile scegliere fra 3 licenze differenti: 1 mese a 45,99 euro, 1 anno a 65,99 euro e licenza a vita a 99,99 euro.

Sul sito di Tenorshare sono, inoltre, disponibili una grande serie di guide e tutorial che possono tornare molto utili per chi ha situazioni critiche e file importanti da recuperare.