Recensione retro console SJCAM M25: molto più di un clone di Playstation Portal

Video: La retroconsole clone di Playstation Portal: SJCAM M25

Nel corso degli ultimi anni ho provato moltissime retro console, ma questa SJGAM M25 mi ha colpito per la sua comoda impugnatura, per le ottime prestazioni e per il suo prezzo di soli 65 euro nella versione con memoria da 64 GB con già installate migliaia di ROM utilizzando il coupon NNNIT07181 sul sito di Geekbuying.

SJCAM M25 spiegata in 1 minuto

Videorecensione completa e prove di emulazione

Recensione approfonita

Iniziamo col dire che la console arriva all’interno di una confezione abbastanza semplice e che racchiude al suo interno un cavo USB-C da usare per la ricarica ed un cavo HDMI da utilizzare per collegarla ad un monitor o ad una TV.

La console è chiaramente ispirata a Playstation Portal e ne riprende le forme ed il design. Le impugnature laterali della console riprendono quelle viste sui controller di Playstation 4 e Playstation 5 sia per quanto riguarda la colorazione che la disposizione dei pulsanti.

I tasti sono abbastanza alti e ben distanziati fra di loro, dettaglio che potrebbe rendere difficile fare le combo sui vecchi picchiaduro, ma nel complesso si comportano bene e sono abbastanza precisi. Mi sono piaciuti i dorsali, molto facili da raggiungere, e gli analogici che si comportano molto bene.

Tenendola fra le mani la console risulta ben salda e comodissima per giocare, anche se il feeling è decisamente plasticoso e ci si rende conto di avere una console economica fra le mani, comunque niente che intacchi l’utilizzabilità quotidiana.

Sul retro della console troviamo due piccoli speaker di qualità sicuramente accettabile mentre nella parte alta sono presenti un gran numero di porte: USB-C, microSD, jack audio da 3,5mm e porta miniHDMI, oltre ad un tasto di accensione e spegnimento dal funzionamento immediato: nessun processo di spegnimento, quando si spegne si spegne completamente in un solo istante.

Nella parte frontale trova posto un buon display LCD da 4,3 pollici con risoluzione da 480x272 pixel. Il display merita un'analisi più approfondita perché i colori sono buoni e abbastanza brillanti da funzionare bene con ogni console, la luminosità invece è più che sufficiente per un utilizzo in stanze luminose, ma non ci permette di giocare all’aperto e sotto la luce diretta del sole. L’unico difetto della console è sicuramente la bassa risoluzione che tende a sgranare leggermente i giochi, soprattutto quelli più recenti e con grafica migliore, e che peggiora la qualità visiva rispetto ad altre console della stessa fascia di prezzo. La qualità rimane comunque sufficiente, ma si sarebbe potuto fare sicuramente qualcosa di meglio.

Buono l’hardware con processore Rockchip RK3566 quad-core con Cortex A55 da 1,8 GHz, GPU Mali G-52 da 950 MHz, ben 4 GB di RAM DDR2, 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD ed una batteria da 3.000 mAh che offre circa 4 ore di autonomia. Non ci sono connessioni senza fili, non ci sono fronzoli aggiuntivi, qui si bada al sodo e penso sia una scelta intelligente al fine di contenere i costi.

L’hardware è sicuramente il punto di forza della console, proprio grazie all’ottima componentistica interna abbiamo un’esperienza di emulazione davvero ottima con ogni tipologia di console sia quando giochiamo sul piccolo display integrato sia quando giochiamo su monitor più grandi e con risoluzioni più elevate che richiedono maggior potenza di calcolo.

La retro console SJCAM M25 può emulare ben 25 console diverse: Arcade, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atariynx, Cps1, Cps2, Cps3, Fbneo, Gamegear, GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance, Genesis, Mame, Megadrive, Nintendo 64, Nintendo Nes, Super Nintendo, Ngpc, PCengine, PSP, PlayStation 1 e Dreamcast.

La qualità dell’emulazione è ottima grazie alla buona combinazione di hardware e display a risoluzione che richiede quindi poche risorse. Le vecchie console, generalmente direi fino a Nintendo 64 e PlayStation 1 girano alla perfezione senza cali di frame rate e con una qualità eccellente e tempi di caricamento immediati. Ottime anche le prestazioni con Dreamcast e PSP dove i giochi funzionano molto bene con solo qualche sporadico rallentamento, ma con un’esperienza generale davvero piacevole e godibile.

Qualche riserva in più sul software Emuelec: è una scheggia, il sistema con le sue schermate dedicate ai vari emulatori è molto comodo da usare e non mancano le funzioni di salvataggio e caricamento rapido. Manca però ogni possibilità di personalizzazione relativa alla qualità dei giochi o alle impostazioni dei controlli che potrebbero non essere impeccabili su tutti i giochi, in particolare su console come Nintendo 64 che aveva un controller particolare.

Indipendentemente da queste piccole limitazioni, la SJCAM M25 con il suo design in stile PlayStation Portal è una ottima retro console economica che vale sicuramente la pena di essere acquistata vista la sua semplicità ed immediatezza che la rende perfetta per chi vuole avvicinarsi al mondo del retro gaming e per chi cerca una soluzione pronta all'uso. La trovate in vendita sul sito Geekbuying a 64,99 euro utilizzando il codice sconto: NNNIT07181.

Foto di SJCAM M25