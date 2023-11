Recensione Pitaka MagEZ Case 4 per iPhone 15: cover con stile!

Sono sempre alla ricerca di nuove cover che siano belle e resistenti, ma soprattutto che siano capaci di proteggere il mio iPhone da graffi, urti e cadute. Scegliere la cover perfetta, infatti, non è mai facile, ma da qualche giorno sto usando con soddisfazione le nuove MagEZ Case 4 per iPhone 15 Pro Max in abbinata al portafoglio MagSafe MagEZ Card Sleeve. Il punto di forza di queste cover è da ricercarsi in 4 punti: bellezza, resistenza, leggerezza e sottigliezza.

Il nostro video short

Come sono costruite e cos’è la fibra di aramide

Resistenza, spessore ridotto e peso contenute di queste cover di Pitaka derivano dalla fibra di aramide con cui queste custodie sono costruite. La fibra di aramide è un materiale dall’aspetto simile al carbonio, il più famoso è il Kevlar, caratterizzato da una grande resistenza meccanica alla trazione che lo rende cinque volte più resistente dell’acciaio.

Queste fibre sono solitamente usate per componenti di veicoli da gara, accessori per lo sport e giubbotti antiproiettile e sono scelte proprio per la grande resistenza.

Viene quindi naturale capire che una cover per iPhone, o per qualsiasi altro smartphone, realizzata con questi materiali riesce ad offrire un’efficace resistenza ad urti, graffi e cadute.

Le nuove cover MagEZ Case 4 per iPhone 15 Pro Max sono uno spettacolo

Le nuove cover MagEZ Case 4 per iPhone 15, disponibili per tutti i modelli e compatibili con gli accessori MagSafe, mi hanno letteralmente stupito. Ho preso due modelli differenti: la classica total black perfetta per ogni occasione, più seria ed elegante e la versione StarPeak in colorazione blu con una trama centrale ispirata alla Via Lattea, più casual e colorata.

I case MagEZ hanno un peso davvero ridotto, dai 18 ai 22 grammi in base al modello di iPhone, e non vanno quindi a rendere molto più pesante il nostro smartphone, ma hanno soprattutto il vantaggio di essere molto sottili e di non aumentare l’ingombro e le dimensioni, che nel caso del mio iPhone 15 Pro Max sono già abbastanza abbondanti.

Oltre ad essere particolarmente piacevoli dal vista del design, hanno un piacevole feeling al tatto con una superficie leggermente ruvida e zigrinata, caratterizzata dalle fibre del materiale usato per la costruzione, che dona anche un ottimo grip e rende sempre ben salda la presa.

Le cover MagEZ Case 4 sono quindi molto belle e piacevoli, sono anche molto resistenti ed in grado di proteggere al meglio i nostri iPhone e di mettere al sicuro le lenti delle fotocamere grazie al bordo rialzato che le protegge. I tasti ed i lati corti rimangono scoperti, questo riduce la protezione complessiva, ma ci permette un utilizzo più pratico e comodo del telefono.

Le nuove cover MagEZ Case 4 per iPhone 15 non sono certo economiche, parliamo di 69 euro per la versione nera e di 79 euro per la versione StarPeak. Non certo prezzi economici, ma la qualità si paga e credo che dopo aver speso 1500 euro per un telefono valga sicuramente la pena di acquistare una buona cover per proteggerlo al meglio.

Il portafoglio MagEZ Card Sleeve si abbina perfettamente

Ho deciso di abbinare a queste splendide cover di Pitaka un altro prodotto dello stesso brand: il portafoglio MagSafe MagEZ Card Sleeve. Questo sottile e pratico portafoglio si aggancia, tramite MagSafe, al retro dei nostri iPhone e delle cover compatibili e ci permette di portare sempre con noi 2 carte con chip oppure 4 biglietti da visita. Il doppio slot per carte è più che sufficiente per portare con noi un documento ed un’altra carta, lasciando quindi a casa il portafoglio.

Il design pulito e minimal è davvero piacevole e la realizzazione in pelle nera lo rende perfetto per ogni abbinamento. Lo spessore ridotto ci consente di non aumentare particolarmente lo spessore complessivo del telefono. Il portafoglio è molto pratico e comodo da utilizzare e l’aggancio MagSafe sembra bello solido e non ho mai avuto problemi di sganci involontari.

La qualità è paragonabile al portafoglio MagSafe originale di Apple, in questo caso il prezzo però è decisamente interessante, la troviamo a 32 euro su Amazon contro i 61 euro della versione di Apple.