Recensione Mibro OpenEar Pro: l'esperienza audio open-ear che ti sorprenderà

Sei alla ricerca di cuffie che ti permettano di ascoltare la tua musica preferita o di rispondere alle chiamate senza isolarti completamente dal mondo esterno? Le cuffie open-ear potrebbero essere la soluzione ideale per te. In questa recensione, analizzeremo a fondo le Mibro OpenEar Pro, le nuove cuffie open ear di Mibro che puntano su comfort, qualità audio e prezzo competitivo, vengono infatti vendute a soli 69 euro, ma puoi avere uno sconto del 10% usando il codice: OPENEAR-PRO2.

Videorecensione

Premessa: cosa sono le cuffie open-ear?

A differenza delle cuffie tradizionali, che si inseriscono nel canale uditivo o coprono l'orecchio, le cuffie open-ear vanno ad appoggiarsi sulla parte esterna dell'orecchio, lasciando il canale uditivo libero. Questo ti permette di rimanere consapevole di ciò che ti circonda, un vantaggio fondamentale in molte situazioni, come quando fai sport all'aperto, vai in bicicletta o cammini in città.

Design e comfort: leggerezza e stabilità

Le Mibro OpenEar Pro si distinguono per il loro design ergonomico e la leggerezza che le rende molto comode da indossare, anche con gli occhiali. Il telaio in lega di titanio e l’archetto in silicone morbido e flessibile si adattano comodamente all'orecchio e alla sua forma, garantendo una vestibilità stabile anche durante attività fisiche intense, vista anche la certificazione IPX4, il tutto unito ad una stabilità eccellente che ci permette di usarle anche per allenarci. Il peso degli auricolari è di soli 7,2 grammi e questo le rende molto leggere, quasi impercettibili una volta indossate.

Interessante anche la qualità costruttiva del case, le dimensioni sono naturalmente più grandi rispetto a quello di cuffie classiche, ma la forma allunga e abbastanza sottile lo rende comodo da mettere in tasca e facile da trasportare. La chiusura a conchiglia magnetica è di buona qualità e ci permette di avere facile accesso alle cuffie.

Qualità audio: un'esperienza coinvolgente

Solitamente gli auricolari open-ear hanno un difetto: la qualità audio. A causa del formato aperto c’è un grossa dispersione sonora e l’audio tende ad arrivare meno pulito e con un volume più basso rispetto ai classici auricolari in-ear.

Nonostante il design open-ear, le Mibro OpenEar Pro offrono una qualità audio sorprendente. I driver a bobina mobile ultralineare con 3 percorsi magnetici producono un suono ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini che si riescono ad apprezzare anche in ambienti con rumori di sottofondo.

Grazie all’algoritmo Malleus Sound le cuffie riescono ad avere un suono di migliore qualità e ben direzionato verso il condotto uditivo al fine evitare dispersioni eccessive.

Utilizzando dei doppi microfono e la tecnologia di cancellazione del rumore AI riusciamo, inoltre, ad avere chiamate di ottima qualità, sia per noi che per il nostro interlocutore, anche se stiamo chiamando da ambienti rumorosi.

Buoni i controlli touch posizionati sulla parte esterna degli auricolari che permettono di gestire play/pausa, volume ed assistente vocale con grande semplicità.

Autonomia: lunga durata per sport e lavoro

La Mibro OpenEar Pro sono delle cuffie che perfette sia per il lavoro che da usare nel tempo libro, e lo sono, oltre che per la comodità, anche per l’ottima autonomia. Grazie alla batteria gli auricolari possono contare su 7 ore di autonomia che si estendono a 30 ore complessive sfruttando il case.

Alla ottima autonomia, si aggiunge la presenza della ricarica rapida che ci consente con soli 5 minuti di cuffie inserite nel case di ottenere 1 ora di riproduzione musicale.

Connettività e funzionalità: tutto ciò di cui hai bisogno

Le Mibro OpenEar Pro sono dotate di Bluetooth 5.4, che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza con i tuoi dispositivi, e sono compatibili con la connessione multipoint: possiamo collegare contemporaneamente due device e avere un passaggio automatico dell’audio in base al dispositivo su cui viene riprodotto.

Grazie alla buona app Mibro Fit, disponibile per Android ed iOS, possiamo poi personalizzare e gestire tutte le modalità delle cuffie. Oltre al classico ritrovamento, aggiornamento del firmware e modalità gaming, possiamo personalizzare il funzionamento dei comandi touch e gestire l’equalizzatore, scegliendo fra i preset o creandone uno preimpostato, in modo da avere un profilo sonoro in linea con i nostri gusti musicali, anche se ho trovato il preset preimpostato molto ben bilanciato.

Esperienza d’uso: Mibro OpenEar Pro per lo sport e per l’uso quotidiano

Ho utilizzato le Mibro OpenEar Pro connesse al mio iPhone per un paio di settimane in modo da avere tempo e modo di testarle con calma e in differenti condizioni.

Nell’uso quotidiano fatto di musica, streaming e chiamate sono ottime. La qualità audio e la poca dispersione sonora ci permettono di ascoltare musica, podcast, film e serie TV con soddisfazione e piacere, anche in ambienti rumorosi. Ed è proprio negli ambienti rumorosi, come un ufficio o lungo la strada, che riescono a dare il meglio grazie alla possibilità di ascoltare quello che ci interessa senza isolarsi dal mondo.

Nel quotidiano sono comode da indossare e questo si conferma anche durante lo sport, le cuffie infatti risultano ben salde anche durante la corsa e gli allenamenti e possiamo quindi indossarle mentre ci alleniamo per ascoltare musica e podcast.

Conclusioni: un'ottima scelta per chi cerca comfort e sicurezza

Le Mibro OpenEar Pro sono un'ottima scelta per chi cerca cuffie open-ear comode, con una buona qualità audio e un'autonomia eccellente. Il prezzo competitivo di soli 69 euro (sconto del 10% usando il codice: OPENEAR-PRO2) le rende accessibili a un vasto pubblico. Se sei uno sportivo, un pendolare o semplicemente una persona che vuole ascoltare la musica senza isolarsi dal mondo, le Mibro OpenEar Pro potrebbero essere le cuffie giuste per te.