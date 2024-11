Recensione Hitway BK10S: la migliore fat bike pieghevole del 2024?

La nuova Hitway BK10S è una fat bike pieghevole legale perfetta sia per il classico utilizzo in città che per il fuoristrada grazie ad un interessante mix di caratteristiche che la rende facile da trasportare e adatta ad ogni terreno. Ho usato la Hitway BK10S per un intero mese e credo di poter affermare che sia una delle migliore e-bike pieghevoli economiche del 2024. In questa recensione approfondita la analizziamo nel dettaglio per capire pregi e difetti e per capire se può fare al caso tuo.

Prima di procedere parliamo subito di prezzo, la Hitway BK10S è in vendita su Amazon e sul sito del produttore ad 899 euro, ma potete usare il codice sconto OutOfBit30 per avere 30 euro di sconto. Spesso si trova scontata su Amazon a 849 o 799 euro, quindi date un occhio al box qui sotto per controllare se sono presenti eventuali offerte su uno dei due modelli disponibili: arancione e verde.

Da sottolineare che la Hitway BK10S è una bici legale che arriva ai 25 km/h e con un motore da 250W che potete utilizzare in Italia senza problemi. Non ci sono possibilità di sblocco e non è presente l’acceleratore quindi nessun problema in caso di controlli da parte della polizia. Sarebbe effettivamente possibile sbloccarla ma è necessario acquistare l’acceleratore venduto separatamente sul sito del produttore, in questa recensione mi concentrerò solamente sulla recensione della parte legale per il codice della strada.

Videorecensione e prova su strada

Assemblaggio e contenuto della confezione

La Hitway BK10S arriva all’interno della solita scatola di grandi dimensioni e decisamente molto pesante. Al suo interno troviamo la bici già parzialmente assemblata ed è necessario montare canotto dello sterzo, manubrio, sella, pedali, ruota e parafango frontale.

Le operazioni di assemblaggio sono semplici, nel caso vi basta seguire il tutorial presente su YouTube, e vi occuperanno un’oretta se fate con calma. A differenza di altri modelli va montato anche l’aggancio del manubrio sul canotto dello sterzo, niente che sia comunque problematico.

Dentro la scatola troviamo tutto quello che serve per montare la bici, c’è un coltellino svizzero con tutte le chiavi necessarie, un campanello, le luci catarifrangenti, due chiavi, una pompa per gonfiare per le ruote, un lucchetto e l’alimentatore. Sarebbe stato utile trovare anche un portaoggetti da collegare sul portapacchi posteriore ed un porta telefono da manubrio.

Costruzione, design e materiali

La bici elettrica pieghevole Hitway BK10S ha una struttura molto simile alla Engwe P1 che ho recensito qualche mese fa, parliamo di un telaio in alluminio pieghevole con una struttura molto solida e caratterizzato dalla grossa barra centrale che ospita la cerniera per piegarla a metà e che nasconde al suo interno la batteria removibile. Telaio ben realizzato, molto solido e robusto e ricco di protezioni contro gli urti che difendono al meglio le parti delicate come il cambio. Sotto il telaio troviamo anche la serratura che permette di sbloccare la bici e di spegnerla completamente, posizione non comodissima ma sicura.

La “pieghevolezza” è garantita, oltre dal telaio richiudibile su se stesso, dalla possibilità di richiudere i pedali e di richiudere il manubrio in modo da ridurne al minimo l'ingombro, la bici da chiusa misura 92 x 50 x 80 centimetri ed è quindi semplice da trasportare anche nel portabagagli dell’auto con il limite del peso di 27,7 kg.

La bici ha in ogni caso dimensioni compatte: 168 di lunghezza, larghezza del manubrio di 60 cm ed un’altezza massima del manubrio regolabile fra i 96 e i 108 centimetri. L’altezza della sella è regolabile fra 82 e 102 cm e rende la bici utilizzabile da persone altre da 150 cm fino ai 2 metri.

La e-bike Hitway BK10S ha certificazione IPX4, possiamo usarla sotto la pioggia senza problemi e con un carico massimo di 120 kg, magari da caricare sul pratico portapacchi posteriore che integra anche un fanale che, in combinata con quello frontale, ci permette di circolare anche di notte senza rischi ed in piena sicurezza.

La posizione di guida è bella dritta ed è agevolata dalla sella ammortizzata molto comoda e dalla discreta forcella frontale con una corsa di circa 10 cm che attutisce in parte gli impatti con buche e terreni sconnessi.

Sul manubrio troviamo il cambio, ne parlo dopo, due buone leve dei freni, delle comode manopole ed un bel display sempre ben visibile anche sotto il sole e che permette di usare le 3 differenti velocità, il faro e le varie modalità.

Molto interessanti le ruote fat da 20 pollici antiforatura con battistrada largo 4 pollici ideali per ogni tipologia di utilizzo, la larghezza dei pneumatici le rende perfette da usare sia su strade bianche, sullo sterrato che sul classico pave cittadino dove le vibrazioni vengono ben smorzate. Le ruote larghe diventano però un limite se dove usare la bici senza il supporto del motore perché non sono particolarmente scorrevoli.

Su entrambe le ruote sono montati di freni a disco meccanici con dischi da 160 mm che permettono di fermarsi in sicurezza e in spazi ridotti.

Motore e cambio

La fat bike Hitway BK10S dispone di un cambio 7 marce Shimano Tourney TZ con rapporti ben differenziati che permettono di usare la bici senza problemi e senza faticare mai eccessivamente. Ben fatta e precisa anche la leva del cambio sul manubrio.

Sulla ruota posteriore è montato un motore da 250W con una velocità massima di 25 km/h, quindi legale, ed utilizzabile con 3 differenti livelli di assistenza in modo da avere un buon supporto con ogni andatura, sarebbero stati superflui più livelli.

Il motore ha un eccellente rapporto di coppia di 58 Nm che da un’ottima spinta quando iniziamo a pedalare, si attiva rapidamente dopo mezzo giro del pedale, e ci porta in 4 secondi alla velocità massima. Spinta quindi eccellente, quasi troppo forte e infatti il mio consiglio è quello sempre di partire con il livello di assistenza 1 che ci aiuta sufficientemente a partire senza fatica ed aumentare progressivamente mentre siamo in marcia.

Come dicevo ad inizio articolo, il motore arriva ad una velocità massima di 25 km/h e non è sbloccabile nella versione venduta in Europa, per procedere allo sblocco è necessario acquistare l’acceleratore, anche questo fuori legge, venduto a circa 30 euro sul sito di Hitway.

Autonomia della batteria

All’interno del tubo principale del telaio è inserita una batteria facilmente removibile da 48V e 12 Ah che garantisce una autonomia massima di 90 km con la modalità 1, circa 50 km con la modalità 2 e di 35 km con la modalità 3 che ci spinge costantemente ai 25 km/h.

Parliamo quindi di una buona autonomia che risulta più che sufficiente sia per gli spostamenti quotidiani, magari per andare a lavoro, ed anche per le gite fuoriporta da fare nel fine settimana o quando siamo in vacanza. Con un utilizzo misto, quindi variando fra le 3 modalità ed aggiungendo una pedalata costante, ci attestiamo attorno ad una media dei 50/60 km che sono davvero tanti.

Non velocissima la ricarica che richiede 5 ore e va effettuata con l’alimentatore che ci indica con un led quando la batteria è carica. Il vantaggio della batteria removibile è quello di poterla ricaricare in mobilità senza problemi, possiamo quindi ipotizzare di sganciarla e ricaricarla in casa o in ufficio senza difficoltà.

Esperienza di guida, comfort e sicurezza

Mi sono divertito molto a guidare Hitway BK10S sia su strada che su sterrato, è stata un’esperienza bella e soddisfacente. Il telaio basso e le ruote da 20 in stile fat bike danno un bel feeling quando si guida e la bici risulta sempre stabile e si ha un ottimo senso di sicurezza, anche quando si è a velocità elevate o in discesa. Le dimensioni compatte e il baricentro basso regalano anche una bella guidabilità con una bici sempre agevole e maneggevole sia in curva che in fase di frenata grazie ai buoni freni.

L’ho usata parecchio sia su strada che sullo sterrato e devo ammettere che il motore mi ha impressionato: ci permette di arrivare rapidamente alla velocità desiderata, 15 km/h con intensità 1, 20 km/h con la 2 e 25 km/h con la 3, e di mantenerla senza faticare eccessivamente. Sul dritto si comporta bene, ma va molto bene anche in salite impegnative, fino ad un massimo di 25°, e riesce a dare un bel supporto alla nostra pedalata che non diventa mai eccessivamente impegnativa.

Il cambio poi si abbina molto bene al motore e ci permette di trovare sempre il rapporto giusto, anche quando vogliamo usare la bici con il motore spento anche se in questo caso il peso di 27 kg e le ruote larghe non agevolano eccessivamente la scorrevolezza.

Molto comoda la posizione in sella, bella eretta e con la schiena dritta che la rende ideale per gli spostamenti quotidiani, anche quando si è vestiti casual o eleganti e non abbiamo la comodità di un abbigliamento più sportivo.

Completano il tutto un bel cavalletto, l’ottimo display che ci consente anche di usare, tenendo premuto il tasto “-”, la modalità spinta a piedi che fa muovere la bici ai 6 km/h e permette di spingerla senza faticare quando, per qualche motivo, non possiamo pedalare come ad esempio succede in molti centri abitati. Buoni anche il fanale frontale e la luce posteriore, collegata coi freni, che ci danno buona luce e ci rendono ben visibili quando siamo su strada di sera o di notte.

La fat bike Hitway BK10S si comporta quindi benissimo in ogni tipo di condizione e il motore ci offre una pedalata assistita ideale per l’uso in città, ma anche per affrontare salite impegnative dove la potenza viene fuori e ci permette di divertirci.

Prezzo e considerazioni

Una fat bike pieghevole come la Hitway BK10S è un modello ideale per chi cerca una bici elettrica legare da usare su ogni tipo di strada e per divertirsi alla grande sia nell’utilizzo giornaliero che durante i weekend o le vacanze quando abbiamo la possibilità di fare giri più impegnativi, magari sullo sterrato dove le ruote larghe danno il meglio.

Eccellente il rapporto qualità/prezzo:la Hitway BK10S è in vendita su Amazon e sul sito del produttore ad 899 euro, ma potete usare il codice sconto OutOfBit30 per avere 30 euro di sconto. Date un occhio al prezzo su Amazon visto che si trova spesso scontata a 849 o 799 euro.

Immagini di Hitway BK10S