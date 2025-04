T-Mobile lancia Starlink: la rete satellitare che potrebbe cambiare tutto

T-Mobile sta per introdurre un servizio che potrebbe rivoluzionare la connettività per gli utenti più avventurosi. Con l’arrivo di Starlink, la compagnia offre una soluzione particolarmente interessante per chi si trova in aree con scarsa ricezione. Sebbene la copertura di rete sia un aspetto critico, questo nuovo servizio promette di colmare alcune delle lacune in zone remote e difficili da raggiungere. In attesa del rilascio ufficiale, previsto a luglio 2025, vediamo cosa offre questa novità.

La necessità di connessione in luoghi remoti

Nonostante i progressi nella tecnologia di comunicazione, è innegabile che molti utenti si trovano spesso in aree prive di copertura cellulare. Che si tratti di un’escursione in montagna o di un incontro in un’ascensore, ci sono ancora molti luoghi dove il segnale non arriva. Qui entra in gioco l’importanza della connettività satellitare. Questo tipo di rete, sebbene non adatta per navigare su TikTok mentre si è in movimento, rappresenta un’ottima soluzione per coloro che cercano di rimanere connessi anche nelle zone più isolate. Tuttavia, per sfruttare queste opportunità è essenziale avere una visuale libera del cielo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

T-Mobile e Starlink: una partnership innovativa

Il servizio Starlink di T-Mobile, recentemente lanciato in fase beta, offre la possibilità di testare la connessione satellitare in anteprima. Fino ad ora, solo un numero limitato di utenti ha avuto accesso a questa novità, ma il lancio ufficiale a luglio 2025 avvicina molti a una maggiore accessibilità. In questa fase, l’accesso al servizio beta è gratuito e continuerà a essere disponibile senza costi per alcuni piani, come il premium Go5G Next. Tuttavia, i clienti di altri piani dovranno sostenere un costo mensile di 15 dollari, mentre gli utenti di reti concorrenti dovranno affrontare un costo di 20 dollari al mese.

Requisiti e compatibilità del servizio

Attualmente, è disponibile una lista di dispositivi compatibili con il servizio Starlink. Se possiedi un iPhone 14 o modelli successivi, oppure un Pixel 9 o un Galaxy S21 e successivi, inclusi i modelli FE, sei pronto per partire. Nonostante le promesse di copertura, è importante ricordare che il servizio satellitare non garantisce una connessione continua in ogni punto degli Stati Uniti. Mentre l’accessibilità può migliorare notevolmente la comunicazione in aree boschive e nelle montagne, ci saranno comunque delle limitazioni.

Mappa di copertura e aree silenziose

Un utente di Reddit, identificato come u/Lart2150, ha creato una mappa che mostra la copertura diretta da Starlink. Questa mappa rivela informazioni preziose riguardo le zone di contatto disponibili e quelle inaccessibili. Un aspetto interessante è la presenza della National Radio Quiet Zone, un’area di oltre 13.000 miglia quadrate istituita nel 1958 per ridurre le interferenze radiotelevisive nella ricerca scientifica, dove segnali wireless, inclusi telefoni cellulari e Wi-Fi, sono fortemente limitati. Situata vicino al Green Bank Observatory, dotato del telescopio radio più grande e manovrabile al mondo, questa area è una delle più tranquille al mondo in termini di attività elettromagnetica.

Starlink e T-Mobile si stanno preparando a un futuro in cui la connettività sarà più accessibile, ma la strada verso una copertura totale rimane ostica. Sebbene sia un grande passo avanti, per chi cerca sempre il segnale perfetto la sfida continua.