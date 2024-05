Recensione Engwe P1: la migliore bici elettrica pieghevole del 2024?

Trovare la bici elettrica perfetta per la città non è semplice in un mercato affollatissimo di e-bike compatte e pieghevoli. Le caratteristiche principali dovrebbero essere: sicurezza (sempre al primo posto), maneggevolezza e leggerezza, oltre naturalmente all’autonomia. La nuova Engwe P1 sembra avere tutte le carte in regola per essere una delle migliori e-bike economiche da città; la analizziamo nel dettaglio nella recensione completa. Trovate la Engwe P1 in vendita a soli 639 euro usando il coupon NNNITP05138.

Videorecensione e prova su strada

Assemblaggio

Iniziamo col parlare dell’assemblaggio, tutto sommato abbastanza semplice, ma vi occuperà un'oretta. Oltre a dover fissare manubrio e ruota frontale, dovremo infatti montare pedali, sella, parafango, fanale e cavalletto. In confezione troviamo una piccola dotazione di chiavi, sufficienti per montare tutto, un portatelefono da fissare sul manubrio e una sacca portaoggetti impermeabile da montare sul portapacchi posteriore.

Nel mio caso ho anche dovuto dedicare un po’ di tempo al freno a disco frontale che non era particolarmente ben centrato, quindi ho dovuto aggiustare la posizione delle pastiglie per evitare che toccassero il disco.

Complessivamente, facendo tutto con molta calma, direi che in un’oretta si riesce ad avere la Engwe P1 pronta all’uso.

Costruzione, design e materiali

Prima di toccare con mano la Engwe P1 ero abbastanza scettico riguardo alla qualità costruttiva, convinto che, per un prezzo di poco superiore ai 600 euro, mi sarei ritrovato con una bici di scarsa qualità, ma mi sbagliavo.

La Engwe P1 può contare su un solido telaio in alluminio con il classico design da city bike pieghevole, caratterizzato da una grossa staffa centrale. Il telaio in alluminio è di ottima fattura, solido e convincente, e si caratterizza per la cerniera centrale che permette di piegare a metà la bici. Oltre a ripiegare il telaio, al cui interno è posizionata la batteria, possiamo richiudere il manubrio, i pedali e abbassare la sella per ridurre al minimo lo spazio e rendere facilmente trasportabile la bici. La bici ha dimensioni nella media, 1630 x 630 x 1220 mm, e passa a dimensioni decisamente compatte quando la richiudiamo, 95 x 85 x 45 cm, che, in abbinata al peso di 25 kg, rende facile trasportarla ed inserirla nel portabagagli dell’auto e caricarla su camper, barche e mezzi vari.

Restando in tema dimensioni, la bici ha un’altezza regolabile della sella da 74 a 90 cm e del manubrio fra 108 e 118 cm, che la rende ideale per persone con un’altezza variabile fra i 150 e i 190 cm.

La bici ha anche la certificazione IPX4 che ci permette di usarla sotto la pioggia e sopporta un peso massimo di 120 kg.

Le ruote sono da 20 pollici con una larghezza del battistrada di 2,4 pollici, una dimensione perfetta per l’utilizzo cittadino, ma che non dà problemi su strade bianche o sullo sterrato. Su entrambe le ruote sono posizionati buoni freni a disco meccanici con dischi da 160 mm, con una buona efficienza e spazio di frenata. A questi si aggiunge una forcella frontale, non regolabile, con una corsa di circa 4 cm che migliora il comfort di guida. Non mancano i parafanghi, la luce frontale e posteriore con luce di frenata e un comodo portapacchi posteriore dove collegare la borsa in dotazione o anche un seggiolino.

Comoda la sella di dimensioni abbondanti e ben realizzato il computerino di bordo, che ha un display sempre perfettamente visibile con chiara indicazione di velocità e distanze e tre tasti che consentono di controllare le informazioni e fare piccole modifiche.

Sotto il telaio troviamo anche la chiave che ci consente di scollegare la batteria e accendere e spegnere la parte elettrica.

Motore e cambio

La Engwe P1 monta sulla ruota posteriore un cambio Shimano da 7 marce abbastanza differenziate fra di loro, che consentono un utilizzo, a motore spento, abbastanza agevole.

Sul posteriore troviamo anche un motore brushless legale da 250W utilizzabile con cinque livelli di assistenza differenti, che ci consente un utilizzo agevole con ogni andatura. Possiamo naturalmente spegnere il motore e usare la bici solamente pedalando e passare progressivamente a una potenza del 20%, 35%, 55%, 75% e 100% del motore, con i primi livelli che risultano perfetti per i classici giretti turistici e gli ultimi perfetti per quando si ha fretta o si devono affrontare salite impegnative e non si vuole faticare eccessivamente. Il motore ha anche un ottimo rapporto di coppia ed è veloce nel supportarci; dopo una mezza pedalata si attiva rapidamente e la spinta si sente subito e stacca completamente in caso di frenata.

Il motore eroga una velocità massima di 25 km/h ed è quindi in linea con l’attuale regolamento italiano. Ma qui va fatta una doverosa digressione. È infatti semplice e veloce sbloccare questo limite: in pochi passaggi si può sbloccare la velocità massima di 40 km/h tramite il computer della bici. In confezione si trova anche un acceleratore, semplice da montare e collegare, che, in abbinata alla velocità di 40 km/h, la trasforma in un motorino. Realizzerò nei prossimi giorni una guida che spiega come sbloccare la velocità massima e attivare l’acceleratore sulle bici Engwe.

Autonomia della batteria

All’interno del telaio, facilmente accessibile e rimovibile, troviamo una batteria con una capacità di 12,5 Ah e 468 Wh e un voltaggio di 36V, che consente di avere un’autonomia massima di 100 km con la modalità assistita e di 47 km in pure power mode.

L’autonomia massima è quindi molto buona, anche se difficile da valutare, visto che varia notevolmente in base alla modalità utilizzata e al peso caricato, ma generalmente parliamo di un’autonomia media di 70/80 km con un utilizzo misto, quindi davvero buona.

Con l'alimentatore presente in confezione, la ricarica richiede un tempo variabile fra le 4 e le 5 ore e può essere fatta collegando la presa direttamente alla bici o sganciando la batteria per ricaricarla più comodamente a casa o in ufficio.

La bici non è fornita di una batteria aggiuntiva, ma vista la semplicità di sostituzione, può valere la pena acquistare una seconda per raddoppiare l’autonomia.

Esperienza di guida, comfort e sicurezza

Mettere alla prova la Engwe P1 su strada e sterrato è stata un’esperienza soddisfacente. La bici, grazie al telaio abbastanza basso e alle ruote da 20 pollici ammortizzate, risulta stabile anche su strade bianche e sterrate con un’ottima tenuta di strada, le dimensioni compatte garantiscono anche maneggevolezza e agilità che rendono la bici molto piacevole da guidare. Ho apprezzato anche la posizione in sella, eretta, perfetta per il giretto della domenica o per un utilizzo quotidiano in città. Non male la sospensione frontale, che migliora il comfort alla guida, anche se non è regolabile, e buono lo spazio di frenata con i freni a disco da 160 mm che consentono di fermarsi in poco tempo e in spazi ridotti. Completano una buona esperienza il computer di bordo semplice da utilizzare e ben visibile, un buon cavalletto laterale, l’utile campanello e la presenza dei fanali con il frontale che fa una buona illuminazione.

Il cambio a 7 marce è buono per un utilizzo classico della bici e consente di usarla senza difficoltà anche senza l’utilizzo della batteria; buona anche la velocità di cambiata.

Il motore, valutando le performance nel suo utilizzo legale, funziona alla grande ed ha una buona coppia che aiuta fin da subito nella pedalata e in partenza; entra in gioco dopo mezzo giro del pedale e possiamo eventualmente sfruttare la partenza da fermo, tenendo premuto per alcuni secondi il tasto “-” del display, che ci spinge leggermente e ci aiuta non solo a partire, ma anche a spingere la bici qualora servisse.

L’assistenza del motore varia notevolmente in base al livello. Il primo livello è praticamente impercettibile, ma con il passaggio ai livelli 2 e 3 riusciamo ad avere un piccolo aiuto da parte del motore e una pedalata più leggera, che consente di arrivare velocemente ai 25 km/h e di mantenerli senza troppa fatica. Passando ai livelli 4 e 5 abbiamo invece una spinta sostanziosa del motore; si arriva alla velocità massima in poche pedalate e si mantiene la velocità solo accompagnando i pedali.

Nel complesso, quindi, il motore è perfetto nel generare una pedalata assistita che si abbina bene sia al classico utilizzo quotidiano che a gite fuori porta. La bici si comporta molto bene in salita, dove riesce ad affrontare anche pendenze importanti senza problemi, risultando sempre semplice e comoda da guidare.

Prezzo e considerazioni

La Engwe P1 è una bici elettrica legale perfetta per chi cerca una e-bike pieghevole, leggera, maneggevole e semplicissima da trasportare su ogni mezzo. Ottimo il rapporto qualità/prezzo, visto che viene venduta a 639 euro usando il coupon NNNITP05138.

Immagini di Engwe p1

Giudizio finale