Recensione Haylou Solar LS05 by Xiaomi: il miglior smartwatch da 30 euro

Haylou Solar LS05 è uno smartwatch economico di buona qualità, ben realizzato ed in grado di fornire una buona serie di funzionalità. L’ho testato per alcune settimane ed è arrivato il momento di scoprirne tutti i segreti nella recensione completa.

Scegliere uno smartwatch economico non è mai facile, le cinesate sono sempre in agguato ed è facile imbattersi in prodotti non all’altezza delle aspettative. Per questo motivo abbiamo realizzato una guida all’acquisto ai migliori smartwatch che ti invitiamo a leggere, la trovi qui:

Qualche settimana fa TomTop mi ha fornito lo smartwatch Haylou Solar LS05, un wearable economico venduto a soli 29 euro e che ero curioso di provare, soprattutto visto il prezzo di vendita particolarmente basso. Sulle prime ero scettico, gli smartwatch così economici che ho provato, molto spesso, si sono rivelati delle cagate pazzesche, ma devo dire che Haylou Solar ha superato le mie aspettative. Ricordiamo che Haylou è uno dei marchi controllati da Xiaomi, non è un prodotto ufficiale ma l’aiuto del colosso cinese c’è e si fa sentire. Ma procediamo con ordine.

Videorecensione Haylou Solar LS05

Confezione

Il contenuto della piccola confezione è quello classico: smartwatch e cavo USB con porta proprietaria per la ricarica. Nulla di esaltante naturalmente, ma è difficile chiedere di più visto il prezzo di 29 euro.

Design e costruzione

Haylou Solar si presenta con un design molto simile a quello di un orologio classico a cassa rotonda. Ho sempre usato smartwatch squadrati negli ultimi anni, ma devo dire che ho sempre preferito le casse rotonde. Haylou Solar ha un corpo in acciaio che lo rende particolarmente resistente a graffi ed urti e che dona al device un aspetto sobrio ed abbastanza elegante. Nella parte interna, realizzata in plastica, sono presenti i sensori per il battito cardiaco ed i pin per la ricarica.

Il cinturino è realizzato in silicone e risulta abbastanza comodo da indossare e con una chiusura ben salda. Nel complesso il bracciale è più che sufficiente, anche se dimostra di essere molto economico quando si va a toccarlo, si percepisce la bassa qualità ma era difficile chiedere di meglio. Il cinturino è uno standard da 22 mm quindi si può facilmente sostituire, ma non ne sentirete la necessità.

L’orologio ha dimensioni nella media, il corpo centrale ha un diametro di 4,53 centimetri ed uno spessore di 1,14 cm. Il peso è di soli 54 grammi, davvero ridotto. Nel complesso l’orologio è comodo da indossare e non risulta mai pesante o fastidioso, neanche durante lo sport.

Lo smartwatch Haylou Solar è resistente ad acqua e polvere, grazie alla certificazione IP68, si può indossare sotto la doccia ed anche in piscina senza problemi, nonostante non abbia il tracking del nuoto.

Hardware

Le specifiche tecniche non sono note, ma il sistema risulta sempre fluido e scorrevole. Sono presenti tutti i classici sensori di movimento che permettono il tracking dei passi, sport, movimento e sonno. Nella parte interna della cassa è posizionato il sensore per il rilevamento del battito cardiaco che risulta mediamente preciso ed affidabile. Ho effettuato alcuni test e sembra solitamente misurare uno scarto di circa 5 battiti in più al minuto, un dato accettabile visto la fascia di prezzo del prodotto. Non sono presenti GPS e NFC.

Il collegamento con lo smartphone sfrutta la connessione Bluetooth 5.0 che risulta stabile e senza problemi degni di nota.

Display

Uno dei punto di forza di Haylou Solar è il suo schermo rotondo da 1,28 pollici basato su un pannello TFT con risoluzione da 240 x 240 pixel. Lo schermo è di buona qualità, ha colori brillanti ed una luminosità massima buona che garantisce un’ottima leggibilità sotto la luce diretta del sole.

Manca il sensore per la luminosità automatica, è quindi necessario impostare manualmente la sua intensità dai settaggi dell’orologio. Lo schermo si accende con la rotazione del polso ed il funzionamento di questa feature è davvero preciso ed efficace. Manca però la possibilità di impostare un orario di funzionamento, per non essere continuamente abbagliati durante la notte potete sfruttare la modalità non disturbare per bloccare l’accensione del display automatica.

Software ed app

Il software dello smartwatch è un po’ spartano ma decisamente completo e permette di utilizzare al meglio le varie funzionalità. Direttamente dal polso è possibile cambiare watchface, scegliendo fra le 5 disponibili, utilizzando la modalità per la respirazione rilassante, regolare la luminosità, attivare la modalità non disturbare, gestire musica e sport e controllare meteo e dati corporei.

Si possono anche ricevere le notifiche per le chiamate in entrata e di varie app, naturalmente non è possibile rispondere. Dal polso è possibile far partire il tracking dell’allenamento di 12 differenti sport: jogging, camminata veloce, mountain bike, arrampicata/alpinismo, corsa indoor (tapis roulant), spinning, yoga, palestra, allenamento libero, basket, calcio e canottaggio. Gli allenamenti avviati da smartwatch non permettono di sfruttare il GPS dello smartphone. Per utilizzare il tracking via GPS degli allenamenti è necessario avviare gli allenamenti dall’app Haylou Fit, disponibile per Android ed iOS. Grazie all’app è possibile controllare i dati su passi, battito cardiaco e sonno ed impostare i settaggi del fitness tracker. Fra le impostazioni disponibili vanno segnalate il monitoraggio cardiaco H24, notifiche di chiamate ed app, ore di funzionamento della modalità non disturbare e tempo di illuminazione dello schermo. L’app è ben realizzata ed interamente in italiano.

Batteria ed autonomia

La batteria dello smartwatch Haylou ha una capacità di 340 mAh che permette di avere un’autonomia fra i 15 ed i 20 giorni, molto dipende dal numero delle notifiche e dall’attivazione del monitoraggio continuo della frequenza cardiaca.

Prezzo

Haylou Solar è acquistabile sul sito di TomTop al prezzo di 29 euro. Un rapporto qualità-prezzo davvero buono, difficile trovare uno smartwatch migliore in questa fascia di prezzo.

Conclusioni

Haylou Solar è un valido smartwatch economico realizzato in collaborazione con Xiaomi, ha un prezzo davvero interessante e buone caratteristiche che permettono di tracciare in maniera precisa passi, sonno e sport. Ha alcune mancanze, come quella del GPS, ma è davvero impossibile chiedere di più a soli 29 euro.

