Recensione Genesis Thor 660 RGB: tastiera 60% da gaming

Era da parecchio tempo che volevo provare una tastiera con formato 60%, ovvero nella taglia più ridotta, senza tastierino numero e anche senza frecce e tasti di funzione laterali. Grazie a Genesis, che mi gentilmente omaggiato di una tastiera, ho passato molte ore lavorando con la nuova tastiera Genesis Thor 660 RGB.

Confezione e accessori

La piccola scatola della Genesis Thor 660 RGB è ben realizzata e piacevole, al suo interno troviamo anche alcuni accessori che comprendono il classico manuale, un cavo USB a USB type C da utilizzare per la ricarica della tastiera ed un estrattore che permette di togliere facilmente i keycaps.

Il manuale torna utile, durante i primi giorni di utilizzo, per approfondire alcuni dettagli, le combinazioni di tasti e per la gestione della retroilluminazione.

Costruzione e materiali

Il form factor 60% della Genesis Thor 660 RGB la rende una tastiera compatta (293 x 102 x 39 mm), molto bella da vedere e perfetta per una tastiera da gaming che punti ad uno stile minimal e pulito.

La costruzione di scocca e tasti è molto buona ed interamente basata su validi materiali plastici. Solidità e robustezza che trovano conferma anche nel peso di 588 grammi.

Il design pulito e compatto è davvero molto piacevole con una parte inferiore costituita da un unico blocco che fa da contenitore a tutta la struttura della tastiera. Lo stile spicca per minimalismo, non troviamo infatti tasti superflui o inutile aggiunte da gaming, che nella quasi totalità dei casi rimangono inutilizzate. La struttura è comunque classica con tasti ad alto profilo che la rendono molto comoda per ogni tipologia di utilizzo.

Nella parte troviamo uno switch per l’accensione e spegnimento ed i pad antiscivolo, mancano però dei piedini regolabili per modificarne l’inclinazione. Sul retro della tastiera è posizionata una porta USB-C che può essere utilizzata sia per connettere via cavo la tastiera al PC oppure per la ricarica della batteria interna.

Switch e Key Caps

La tastiera Genesis Thor 660 RGB monta gli swift meccanici Gateron Red che riescono a garantire tempi di risposta estremamente veloci, un punto di attuazione fissato a 2,0 mm ed una forza di attuazione di soli 45 grammi. Il tutto è accompagnato da una rumorosità medio/bassa, i tasti infatti risultano poco rumorosi, dettaglio che ho fortemente apprezzato rispetto agli standard classici delle tastiere da gaming.

A fianco degli switch troviamo degli stabilizzatori di alta qualità che garantiscono una eccellente scorrevolezza ed un’ottima precisione in fase di pressione del pulsante fisico. Gli stabilizzatori riducono anche il rumore complessivo della tastiera e migliorano in maniera importante la stabilità dei tasti in fase di input.

Tutti i tasti sono anche dotati della funzionalità N-key rollover, cioè dell’anti-ghosting, che assicura una precisione impeccabile in fase di battitura.

Buona anche la realizzazione dei keycaps in “Pudding PBT”, sono interamente costruiti in plastica di buona qualità, hanno un bel feeling al tocco e, nonostante le dimensioni ridotte della tastiera, risultano ben distanziati. Particolarità dei tasti è la struttura bicolore, realizzata con due strati differenti di plastica, che permettono di avere un top completamente nero ed i bordi laterali bianchi, l’effetto visivo è molto piacevole.

Retroilluminazione e software

Nascosta sotto i keycaps troviamo una retroilluminazione RGB completa con 19 preset differenti. Il funzionamento dell’illuminazione, complice anche la struttura bicolore dei tasti, è molto ben fatto e riesce a creare una piacevole atmosfera attorno alle nostre mani mentre lavoriamo o giochiamo. I tasti neri sembrano galleggiare su una superficie completamente colorata.

La retroilluminazione, i profili macro e molti altri aspetti possono essere poi gestiti tramite il buon software per Windows. Grazie al software abbiamo quindi la possibilità di personalizzare vari aspetti del funzionamento e migliorarne, se necessario, alcuni aspetti secondari.

Esperienza d’uso: lavoro e gaming

Il mio utilizzo quotidiano è fatto di tanta scrittura e qualche momento di svago dedicato al gaming, la mia necessità è quindi quella di avere una tastiera precisa e veloce che mi permetta di scrivere rapidamente e senza perdere un colpo. La Thor 660 ha pienamente soddisfatto le mie alte aspettative.

Il formato 60% e il layout inglese risultano ideali per chi cerca una tastiera compatta ed in grado di garantire una digitazione veloce e senza tempi morti di spostamenti fra un tasto e l’altro. La velocità di risposta dei tasti poi è eccellente e, grazie alla buona corsa e alla forza ridotta necessaria per la pressione, la digitazione risulta morbida e naturalmente veloce, il tutto a favore di una generale scorrevolezza sui tasti che rende l’esperienza di utilizzo appagante.

Naturalmente eccellenti anche le prestazioni in gaming, anche se il formato 60% molto probabilmente non è il più adatto allo scopo. I tempi di risposta degli switch e la corsa impeccabile garantiscono una risposta rapida agli input e si dimostra quindi essere una tastiera perfetta per giocare.

Ho molto apprezzato la doppia modalità di collegamento che permette di collegare la tastiera via cavo usb-c al PC o tramite Bluetooth. Nel secondo caso, la connessione senza fili è buona e priva di lag e ritardi. Buona anche l’autonomia della batteria da 3.000 mAh che garantisce svariate ore di utilizzo.

Conclusioni

La Genesis Thor 660 RGB ha dimostrato di essere una ottima tastiera meccanica 60%: riesce a comportarsi egregiamente sia per il lavoro che per il gaming. Gli switch sono di ottima fattura e la qualità costruttiva generale è davvero buona. Molto interessante anche il prezzo di soli 69 euro proposto sul sito del produttore.

Immagini di Genesis Thor 660 RGB