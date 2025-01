Recensione Cellularline Multipower Micro 65W: Ricarica Ultra-Veloce e Versatile per Tutti i Tuoi Dispositivi

Il nuovo Cellularline Multipower Micro è un caricatore veloce che promette di essere un vero e proprio "tuttofare" per la ricarica, grazie alla sua potenza di 65W, alle 3 porte USB-C e alla tecnologia GaN che lo rendono adatto alla ricarica di smartphone, tablet, accessori e notebook.

Un Solo Caricatore per Mille Esigenze

Quante volte vi è capitato di dover portare con voi una miriade di caricatori diversi, uno per lo smartphone, uno per il tablet, uno per il laptop? Per non parlare poi del groviglio di cavi che ne consegue! Il Cellularline Multipower Micro nasce proprio per risolvere questo problema, offrendo una soluzione compatta e potente per ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi, anche tra i più energivori.

Ma cosa rende questo caricatore diverso dagli altri? In questa recensione, analizzeremo nel dettaglio le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e le sue debolezze, per aiutarvi a capire se può essere l'accessorio giusto per voi e se vale la pena spendere i soldi richiesti per portarselo a casa.

Design e Costruzione: Compatto e Robusto

La prima cosa che colpisce del Cellularline Multipower Micro è la sua compattezza. Nonostante la potenza erogata, le sue dimensioni sono davvero contenute (parliamo di circa 95 x 31 x 37 mm), rendendolo perfetto per essere trasportato in borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio. Il merito di tanta compattezza va in buona parte alla tecnologia GaN, di cui parlerò chiaro a breve. Il peso si attesta a circa 100 grammi: leggero quanto basta per non appesantire il nostro zaino durante gli spostamenti quotidiani, ma sufficiente per trasmettere una buona sensazione di solidità.

Il design è semplice ed essenziale, ma non per questo banale. La scocca è realizzata in plastica nera di buona qualità, con una finitura liscia e piacevole al tatto. Le linee arrotondate e le dimensioni contenute gli conferiscono un aspetto moderno e gradevole, che non stona su nessuna scrivania. Sulla parte frontale, troviamo le tre porte USB (due porte USB-C ed una porta USB-A), ben distanziate tra loro per permettere il collegamento di cavi anche piuttosto ingombranti. Sulla parte posteriore, invece, troviamo la spina italiana, purtroppo fissa e non intercambiabile.

Cos'è la Tecnologia GaN? La Rivoluzione della Ricarica Rapida

Come accennato, uno dei punti di forza di questo caricatore è l'utilizzo della tecnologia GaN (nitruro di gallio). Ma di cosa si tratta esattamente? In parole semplici, il nitruro di gallio è un materiale semiconduttore che, rispetto al silicio tradizionalmente usato nei caricatori, permette di ottenere una maggiore efficienza energetica e una minore dispersione di calore.

Questo si traduce in caricatori più piccoli, più potenti e che scaldano meno durante l'utilizzo. Un bel vantaggio, soprattutto quando si devono ricaricare dispositivi che richiedono molta energia, come i laptop.

Potenza e Porte: 65W per Ricaricare di Tutto, anche in Contemporanea

Il Cellularline Multipower Micro offre una potenza massima di 65W, più che sufficiente per ricaricare rapidamente non solo smartphone e tablet, ma anche la maggior parte dei laptop e dei MacBook dotati di porta USB-C. Le tre porte USB sono un altro punto di forza, in quanto permettono di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

È importante sottolineare come viene distribuita la potenza tra le porte. Se si utilizza una sola porta, questa erogherà fino a 65W. Se si utilizzano due porte contemporaneamente, la potenza massima scende a 45W sulla prima porta e a 20W sulla seconda. Se, invece, si utilizzano tutte e tre le porte, la potenza massima sarà di 45W sulla prima porta e di 7.5W su ciascuna delle altre due. Insomma, tanta flessibilità, con la possibilità di ricaricare contemporaneamente un laptop e due dispositivi meno esosi in termini energetici. Il produttore ha scelto di adottare la tecnologia Power Delivery 3.0, che consente di ricaricare i dispositivi a una velocità fino a 3 volte superiore rispetto ai caricatori standard.

Ho testato il caricatore con diversi dispositivi, tra cui un iPhone 15 Pro Max, un Pixel 9, un tablet Android ed un MacBook Pro da 14 pollici. In tutti i casi, la ricarica è avvenuta in tempi rapidi e senza problemi. Il MacBook Pro, in particolare, è stato ricaricato completamente in circa due ore e mezza, un risultato in linea con quello ottenuto con il caricatore originale Apple. Il caricabatterie supporta la tecnologia Ultrarapida 2.0 da 45W per i dispositivi Samsung compatibili.

Funzionalità Aggiuntive: Protezione e Sicurezza

Oltre alle caratteristiche principali, il Cellularline Multipower Micro offre anche alcune funzionalità aggiuntive che ne aumentano la sicurezza e l'affidabilità. Il caricatore è dotato di un sistema di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamento, che protegge i dispositivi collegati da eventuali danni.

Inoltre, il caricatore è certificato CE, RoHS e FCC, a garanzia del rispetto degli standard di sicurezza europei e internazionali.

Prezzo: Un Investimento che Ripaga

Il Cellularline Multipower Micro ha un prezzo di listino di circa 45€, ma al momento di questa recensione si trova scontato su Amazon a soli 22€ e a questo prezzo diventa ub best-buy. ma è possibile trovarlo in offerta a prezzi leggermente inferiori. Considerando la qualità costruttiva, la tecnologia GaN, la potenza di 65W e la presenza di tre porte USB-C, ritengo che il rapporto qualità/prezzo sia ottimo.

Conclusioni: Un Caricatore Potente, Versatile e Affidabile

In conclusione, il Cellularline Multipower Micro è un ottimo caricatore da parete, che consiglio a chiunque cerchi una soluzione potente, versatile e affidabile per ricaricare tutti i propri dispositivi. La tecnologia GaN lo rende compatto ed efficiente, la potenza di 65W permette di ricaricare rapidamente anche i laptop, e le tre porte USB-C offrono la flessibilità di ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

A chi lo consiglio?

A chi possiede diversi dispositivi con porta USB-C (smartphone, tablet, laptop).

A chi cerca un caricatore potente e veloce per ricaricare anche il proprio MacBook o laptop compatibile.

A chi viaggia spesso e ha bisogno di una soluzione compatta e versatile.

A chi non lo consiglio?