Raspberry Pi: utilizzi comuni ed idee pratiche per usarlo al meglio

Raspberry Pi è una sorta di computer “concentrato” realizzato dall’omonima azienda e presentato per la prima volta al pubblico all’inizio del 2012. Questo progetto, in costante evoluzione ed arrivato alla quarta versione, consente praticamente, di avere un computer funzionante su una singola scheda, progettata per poter far girare particolari sistemi operativi basati sul kernel Linux.

Proprio questo tipo di piattaforma, consente ai vari Raspberry Pi di creare pressoché qualunque tipo di marchingegno. Un così ampio ventaglio di scelte è limitato solamente dalla fantasia degli utenti, ma allo stesso tempo risulta anche piuttosto disorientante per chi si approccia per la prima volta con questo mondo. Se sei alla prime armi ti consigliamo anche di leggere il nostro approfondimento sui migliori kit ed accessori per Raspberry.

In questo articolo abbiamo raccolto una serie di idee. Si tratta di alcuni impieghi di questo single-board computer piuttosto basilari, adatti anche a chi non ha particolare esperienza. Non solo: trattandosi di progetti piuttosto comuni, non è particolarmente difficile trovare eventuali guide e tutorial su Google.

Alla scoperta di Raspberry Pi e delle sue grandi potenzialità

In questo preciso momento, il modello più recente di tale dispositivo è il Pi 4 Model B, rilasciato a metà 2019. Il mini computer in questione monta un Broadcom BCM2711 quad-core a 1.5 Ghz con 1, 2 o 4 GB di RAM (a seconda della versione), due porte micro HDMI con supporto 4K, due porte USB 3 e una porta USB 2 oltre al supporto Bluetooth 5.0. Tutto molto piacevole ma, una volta acquistato tale dispositivo, cosa è possibile realmente farci?

Costruire un mini computer

I vecchi modelli di Raspberry Pi sono relativamente potenti, ma non abbastanza potenti per costruire un computer affidabile. Grazie alla RAM e alla CPU disponibili con Pi 4 Model B, costruire un desktop, laptop o tablet di fascia medio-bassa è molto facile.

Naturalmente impegnare un dispositivo del genere per realizzare un desktop non ha molto senso. Tutto cambia se invece si vuole realizzare dei laptop personalizzati. Con il supporto di kit appositi infatti (a patto che siano compatibili con il modello di Raspberry Pi a disposizione) è possibile realizzare dei portatili di qualunque forma. Un discorso pressoché identico può essere fatto anche con i tablet.

Videogiochi e streaming

Ammettiamolo, Raspberry Pi vede uno dei suoi utilizzi più comuni nell’ambito dei videogiochi. Più potente e funzionale di tante retroconsole, la RAM e la CPU più potenti delle ultime versioni sembrano invitare chiaramente in questa direzione.

In tal senso, ricordiamo per esempio che è possibile utilizzare il sistema operativo RetroPie. Si tratta di un sistema appositamente ideato per l’emulazione di vecchi videogiochi che, per le proprie caratteristiche si adatta perfettamente a questa piattaforma hardware. Con un po’ di fantasia e una buona dose di manualità, è possibile realizzare delle proprie micro console, oppure realizzare dei cabinati o ancora installare il computer in alcuni vecchi coin-op per una vera e propria operazione nostalgia.

Anche sotto il punto di vista dello streaming esistono diverse alternative interessanti. Con l’app Rapicast, per esempio, è possibile sostituire un Chromecast grazie al Raspberry. Per quanto riguarda lo streaming locale, un’ottima occasione è offerta anche da Kodi Media Center o da Plex Media Server.

In questa guida ti spieghiamo come costruire un mini Nintendo con Raspberry.

Un supporto per la rete domestica

Sebbene alcuni limiti di hardware (soprattutto per le versioni precedenti) limitino le funzioni di Raspberry Pi inteso come computer, risulta invece un dispositivo ideale per potenziare il network domestico. In tal senso, alcuni impieghi interessanti potrebbero vedere il dispositivo utilizzato come:

Server , Raspberry Pi 4 e Pi 4 B possono essere un ottimo gateway per lo sviluppo web e software. In tal senso, la stessa azienda produttrice propone delle interessanti guide su come costruire il proprio server.

, Raspberry Pi 4 e Pi 4 B possono essere un ottimo gateway per lo sviluppo web e software. In tal senso, la stessa azienda produttrice propone delle interessanti guide su come costruire il proprio server. BitTorrent Box , ovvero un computer acceso 24 ore su 24 che funziona come server per i torrent. Il suo solo scopo è quello di fungere da supporto al sistema P2P.

, ovvero un computer acceso 24 ore su 24 che funziona come server per i torrent. Il suo solo scopo è quello di fungere da supporto al sistema P2P. NAS Box, i dispositivi NAS sono costosi, ma sono ottimi per le soluzioni per l’archiviazione dati. Perché non sfruttare il dispositivo creato da Raspberry in questo senso?

Idee alternative per utilizzare Raspberry Pi

Trasmettitore radio

Sei un radioamatore e vuoi cimentarti nell’avere un tuo programma radiofonico indipendente? Con Raspberry Pi puoi farlo utilizzando un microfono, un’antenna e un piccolo software dedicato. Una volta configurato il tutto potrai iniziare a trasmettere sulle frequenze libere.

Termometro per rilevare la temperatura corporea

Integrando la scheda Raspberry Pi a una videocamera RGB e a una termocamera, potrai effettuare una rilevazione dei volti con misurazione automatica della temperatura della pelle.

Speaker Bluetooth

Hai dei vecchi altoparlanti, magari di un vecchio PC, e non sai cosa farci? Non buttarli, ma trasformali in degli speaker Bluetooth! Come? Semplice: con Raspberry PI. Oltre a trasformare quegli altoparlanti in casse senza fili potrai implementare anche le piattaforme di streaming musicale come Spotify e settare anche una configurazione audio domestica personalizzata stanza per stanza.

Minecraft

Anche i bambini (ma non solo) possono utilizzare Raspberry Pi. Un buon incentivo per farlo è utilizzando la versione gratuita di Minecraft, potendo addirittura modificare il gioco secondo la propria creatività.

Extender WiFi

Problemi di segnale WiFi in casa o in ufficio? Puoi utilizzare la tua Rasperry Pi come dispositivo per aumentare la potenza del segnale in maniera semplice, economica e affidabile.

Twitter Bot

Vuoi far crescere il tuo profilo Twitter ma non hai molto tempo a disposizione? Puoi programmare la condivisione dei post (testo, foto o video), gli intervalli di pubblicazione e dedicarti alla cura del tuo profilo social.

Specchio digitale

Se pensi che la Raspberry Pi serva solamente per piccoli progetti ti dovrai ricredere. È infatti utile anche per realizzare uno specchio digitale intelligente. Grazie a un software di facile configurazione e all’utilizzo di alcuni componenti specifici da abbinare alla scheda Raspberry Pi, si ha la possibilità di trasformare lo specchio del bagno o del corridoio in un assistente personale avviabile anche tramite comando vocale al quale chiedere informazioni sul meteo, sugli eventi sportivi e molto altro ancora.

Personal trainer

Per prenderti cura della tua forma fisica Raspberry Pi arriva in tuo soccorso. Come? Utilizzando una fotocamera e degli appositi algoritmi, è possibile monitorare i movimenti del corpo durante gli esercizi di allenamento e confrontarli con un apposito database per monitorare e migliorare le proprie prestazioni.

Raspberry Pi, smartphone e altri impieghi

Le cose cominciano a farsi estremamente interessanti quando prendiamo in considerazione l’ambito smartphone. D’altronde cosa c’è di meglio per un appassionato del settore che realizzarsi un proprio dispositivo mobile?

Naturalmente non si tratta di operazioni particolarmente semplici ed è necessaria una grande conoscenza a livello elettronico. Non solo: la maggior parte di questi progetti di smarthome richiedono alcuni acquisti extra, come schede Arduino, fotocamere digitali o display touchscreen. Non si tratta dunque di operazioni adatte a novizi.

Altri progetti interessanti che possono essere realizzati risultano:

un proprio dispositivo con assistente virtuale Alexa

una telecamera di sicurezza, collegabile con un allarme

un sistema di irrigazione automatico

un lettore musicale MP3 totalmente personalizzato

I progetti che abbiamo elencato variano in difficoltà, ma la maggior parte sono un ottimo punto di partenza anche per chi sta muovendo i suoi primi passi in questo straordinario mondo. I blog e i siti (ufficiali o meno) che trattano questo tipo di hardware sono ricchi di idee e spunti adatti a qualunque tipo di utente. In tal senso, il limite può essere considerato esclusivamente la fantasia.