I migliori modelli di Raspberry Pi e i principali accessori

Gli utilizzi del mini PC Raspberry Pi sono innumerevoli ed è per questo importante conoscere quali sono i migliori modelli e i principali accessori. Questo perché le schede Raspberry Pi possono essere utilizzate sia singolarmente che per sviluppare idee, dalla robotica al gaming passando per i progetti di intelligenza artificiale. Il mondo delle migliori schede Raspberry Pi è, come detto, molto ampio ed è quindi utile circoscrivere il campo con i modelli attualmente più diffusi, apprezzati e utilizzati. Abbiamo quindi fatto una raccolta dei migliori Raspberry Pi e dei principali accessori da utilizzare per supportare la vostra creatività. Scopriamo insieme quali sono!

I migliori modelli di Raspberry Pi del 2020

Raspberry Pi Zero W

Il Raspberry Pi Zero W è una scheda ultra compatta dotata di processore ARM11 Broadcom BCM2835 single-core da 1GHz. Sono presenti 512MB di RAM, il WiFi b/g/n, l’interfaccia GPIO (general-purpose input/output) e il modulo del Bluetooth 4.1. Per quel che riguarda le porte troviamo l’ingresso per le microSD, una porta mini HDMI e due ingressi microUSB.

Raspberry Pi 3 Model B+

Della serie Raspberry Pi 3 il modello B+ è il più evoluto, tanto da montare un processore quad-core da 1.4GHz a 64bit. Risulta ottima anche la connettività grazie al modulo WiFi dual-band a 2.4GHZ e 5GHZ, affiancata dal Bluetooth 4.2 e la porta Ethernet, che supporta la tecnologia PoE con un HAT separato. Sono inoltre presenti 1GB di RAM SDRAM DDR2, 4 ingressi USB 2.0, la scheda grafica integrata e il WiFi 802.11b/g/n/ac.

Raspberry Pi 4 Model B

Un’altra delle migliori schede Raspberry e la Pi 4 Model B. Parliamo di una scheda con un potente processore Broadcom BCM2711 Cortex A-72 da 1.5GHz a 64 bit e 4GB di RAM SDRAM LPDDR-4. Per la connettività troviamo il Bluetooth 5.0 con tecnologia BLE per la riduzione dei consumi, la WLAN da 2.4GHz e 5.0GHz e il WiFi 802.11b/g/n/ac. È presente una porta Ethernet originale, 2 porte USB 2.0 e 2 USB 3.0 e ben 2 porte micro HDMI che supportano video in risoluzione 4K a 60Hz: l’ingresso per le microSD completa una dotazione di tutto rispetto. Retrocompatibile grazie al connettore GPIO a 40 pin, il Raspberry Pi 4 Model B è dotata anche di una porta audio stereo a quattro poli e video composito.

I migliori accessori per Raspberry Pi

SanDisk Ultra 16GB Official Raspberry

Tra i principali e migliori accessori Raspberry, la schedaSD non può affatto mancare. Tra le migliori abbiamo scelto la scheda microSDHC della SanDisk. La SanDisk Ultra da 16GB Official Raspberry è infatti fornita con il gestore di sistemi operativi Noobs già installato. Sarà sufficiente inserire l’SD nella scheda Raspberry per scegliere il sistema operativo e iniziare a utilizzarla in maniera semplice e rapida.

Dissipatore GeeekPi

Il dissipatore Geeeki è utilizzabile per Raspberry Pi 4B/3B e Pi 2 Model B. Nella confezione è presente la ventola di raffreddamento, i dissipatori di calore per le varie versioni di scheda Raspberry e il set di viti. I dissipatori di calore sono realizzati in alluminio e dotati di nastro adesivo termocondotto posizionato sul retro. La ventola è molto silenziosa e funziona in maniera fluida e senza alcun tipo di problema.

Melopero Raspberry Starter Kit

Concludiamo questa serie di migliori schede e accessori per Raspberry con lo Starter Kit realizzato da Melopero. In questo kit troviamo il case di protezione ufficiale con il connettore flessibile (per le cameraboard) e tre coperchi,. Completano la dotazione l’adattatore da miniHDMI a HDMI, l’header 2×20 e l’adattatore da microUSB a USB femmina.