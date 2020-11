Radio FM del telefono: ecco come funziona

Lo sai che alcuni smartphone possono sintonizzarsi su una stazione radio FM proprio come una normale radio? Si tratta di una caratteristica poco conosciuta degli smartphone ma, se la provi anche solo una volta, siamo sicuri che non ne potrai più fare a meno. Perché dunque non provare a sintonizzarti sulle tue stazioni preferite per ascoltare un po’ di musica gratuitamente?

Nella nostra guida, diamo un’occhiata alla tecnologia alla base di questa funzione e scopriamo come funziona la radio FM del telefono.

Come funziona la radio FM del telefono?

Un dispositivo necessita di un chip FM installato al suo interno per poter riprodurre un segnale FM. Questo chip può elaborare le onde radio FM in arrivo e farti ascoltare la tua musica preferita. Alcuni smartphone Android presenti sul mercato sono dotati di questi chip e possono dunque ricevere il segnale della radio FM.

Tuttavia, ottenere un segnale radio non è così semplice: lo smartphone deve elaborare il segnale FM e inviare i brani che sta riproducendo alle cuffie del telefono. Pertanto, senza un chip FM sul telefono non avrai nessuna possibilità di ascoltare la radio sul tuo smartphone (non dimenticare però che tutte le radio hanno una versione web che puoi ascoltare da browser).

Il mio telefono ha la radio FM?

Il modo migliore per verificare se il tuo telefono dispone di radio FM è dare un’occhiata alle app installate. Il produttore del telefono dovrebbe aver sviluppato un’app specifica per la radio come parte del processo per far funzionare il chip FM. Questa app a volte prende semplicemente il nome di “Radio FM”.

Se sul tuo smartphone è presente questa app, puoi usarla e sintonizzarla proprio come una radio fisica. Quest’app radio, inoltre, non utilizza i dati cellulari per riprodurre musica: una caratteristica che rende l’app della radio FM un ottimo modo per ascoltare la musica senza dover scaricare troppi dati.

Ma in che modo il telefono riproduce la musica senza utilizzare i dati? La risposta è semplice: basti pensare a tutte le radio che abbiamo usato in passato nelle nostre auto: all’epoca, non esistevano né smartphone né dati cellulari eppure potevamo ascoltare tranquillamente le nostre stazioni radio preferite!

Ecco perché usare la radio FM sul tuo telefono è facilissimo, a costo zero e non consuma i preziosi GB della tua connessione.

Perché sono necessarie le cuffie per riprodurre la radio FM sul mio telefono?

Quando ascolti la radio FM sul tuo smartphone, ti potrebbe essere richiesto l’uso delle cuffie. In questo caso, il telefono non potrà riprodurre la radio fino a quando non rileverà le cuffie. Perché lo smartphone non può riprodurre la radio tramite gli altoparlanti?

Il motivo per cui il telefono richiede cuffie cablate è perché manca un’antenna sul chip FM: ecco perché è necessario utilizzare un’antenna esterna per catturare le onde radio. Le tue cuffie cablate possono effettivamente captare i segnali radio!

Il telefono ha quindi bisogno di utilizzare i fili delle cuffie come antenna per captare il segnale: ecco perché non potrai usare i tuoi auricolari Bluetooth o TWS per ascoltare la radio FM dal tuo smartphone.

Perché il mio telefono non ha la radio FM?

Se non riesci ad ascoltare la radio FM sul telefono, è probabile che sia dovuto a uno dei seguenti motivi.

Il telefono non ha un chip FM

Come ti abbiamo spiegato in precedenza, non tutti gli smartphone Android sono dotati di chip FM: non tutti i produttori lo includono nei loro telefoni. Gli iPhone erano dotati di chip ma Apple lo ha rimosso nelle recenti versioni dei suoi telefoni.

Sfortunatamente, non puoi acquistare un chip FM da attaccare al tuo telefono. Questo hardware viene infatti installato sulla scheda madre durante la costruzione del device, quindi non puoi semplicemente acquistarlo ed installarlo.

Il telefono non è configurato per la radio FM

Può inoltre accadere che il tuo telefono è dotato di chip radio FM integrato ma non è in grado di funzionare come radio. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i produttori non hanno impostato la connessione o gli operatori hanno negato il funzionamento della funzione.

Il motivo? Probabilmente i produttori preferiscono che gli utenti utilizzino i dati cellulari anche per ascoltare la radio: il che costringe loro a pagare per le loro stazioni radio.

Come “forzare” l’ascolto della radio FM su un telefono non configurato

Per fortuna, ci sono diversi modi per ascoltare la radio FM sul tuo smartphone. Uno di questi è utilizzare alcuni dispositivi in grado di svolgere questo lavoro “per conto” del tuo telefono.

L’adattatore Bluetooth per radio FM

Per prima cosa, puoi provare un adattatore Bluetooth per radio FM che altro non è che un sintonizzatore che colleghi al tuo telefono per fungere da altoparlante per la radio. Sono molti gli adattatori di questo tipo presenti sul mercato: pensiamo, ad esempio, al Nulaxy Bluetooth FM Transmitter. La maggior parte di essi è progettata per le auto, si collega alla presa dell’accendino e può svolgere attività aggiuntive come, ad esempio, rispondere alle chiamate e fornire una porta USB per la ricarica.[amazon box=”B07PGTPH7T”]

Le cuffie radio FM

Puoi anche acquistare delle cuffie con un chip FM integrato. Il loro funzionamento è molto simile a quello del trasmettitore, tuttavia, invece di convogliare il segnale radio attraverso il telefono, le cuffie dirigono semplicemente la musica agli auricolari.

Anche in questo caso, la scelta presente sul mercato è vasta ma noi non possiamo non citare le cuffie 3M WorkTunes AM/FM Hearing Protector: si tratta di un prodotto davvero fantastico in quanto consentono di collegare lo smartphone e alternare la radio e il telefono. Pertanto, non è necessario sacrificare l’audio del telefono per utilizzare la radio FM in movimento.[amazon box=”1604657806″]

Installa le app radio

Ci sono tantissime app radio da scaricare nel Play Store e TuneIn Radio è una delle migliori in circolazione. Per funzionare, TuneIn Radio non richiede l’installazione di un chip FM sul telefono ma, ovviamente, ha bisogno di una connessione Internet per connettersi alla stazione radio locale.

