Qualcomm presenta Snapdragon X al CES 2025: prestazioni elevate per laptop e mini PC

L'evento CES 2025, che si tiene a Las Vegas, rappresenta un palcoscenico cruciale per le novità tecnologiche, e Qualcomm non si è fatta attendere. La compagnia ha svelato Snapdragon X, la nuova piattaforma progettata per migliorare l'esperienza degli utenti di PC, rivolgendosi in particolare a una fascia di mercato più accessibile.

Le caratteristiche di Snapdragon X

Snapdragon X si presenta come un processore versatile, destinato a garantire performance elevate, una durata della batteria senza precedenti e nuove esperienze di utilizzo con Copilot+ nei computer. Mirando a un pubblico ampio, il target di prezzo per i dispositivi che utilizzeranno questa nuova piattaforma si attesta attorno ai 600 dollari. Questo approccio consentirà a studenti, professionisti e consumatori in cerca di soluzioni economiche di accedere a tecnologie avanzate adeguate alle loro esigenze quotidiane.

Il cuore pulsante della piattaforma Snapdragon X è rappresentato da una CPU Qualcomm Oryon con 8 core, capace di raggiungere una frequenza di clock massima di 3GHz. Questa combinazione offre un bilanciamento tra potenza di elaborazione e intelligenza artificiale, grazie a una NPU con una capacità di 45 TOPS. La capacità della NPU di gestire operazioni complesse e fornire un supporto efficace per le nuove esperienze PC Copilot+, posiziona Snapdragon X come un campione di efficienza.

Snapdragon X include anche una GPU integrata a basso consumo energetico, progettata per gestire contenuti multimediali. Questo elemento rende la piattaforma ideale per attività che spaziano dalla creazione di presentazioni al surfing tra le pagine web, fino alla trasmissione di contenuti in streaming. È quindi evidente che Qualcomm punta a catturare l'attenzione di un'utenza diversificata, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile ed efficace.

Impatto sui futuri dispositivi e sul mercato

Con l'introduzione di Snapdragon X, Qualcomm preannuncia un cambiamento nel panorama dei computer. I primi dispositivi dotati di questa nuova piattaforma saranno disponibili nei prossimi mesi negli store dei principali OEM, come Acer, Asus, Dell Technologies, HP e Lenovo. Questi partner sono conosciuti per la loro capacità di innovare nel settore informatico e si prevede che arricchiranno la loro gamma di prodotti con modelli che sfruttano le potenzialità di Snapdragon X.

Il mercato dei mini PC desktop non è da sottovalutare. Snapdragon X muoverà anche il debutto dei primi mini PC desktop al mondo, realizzati attorno a questa piattaforma. Un'opportunità significativa per consumatori e aziende, i quali potranno optare per soluzioni compatte che uniscono potenza e portabilità. Tali alternative si dimostrano particolarmente attrattive per chi è attento ai consumi energetici e desidera integrare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale nel proprio lavoro quotidiano.

Commento di Microsoft

Il lancio di Snapdragon X ha suscitato interesse anche dentro i confini di Microsoft. Pavan Davuluri, vicepresidente aziendale Windows + Devices, ha condiviso la sua visione sull'impatto che questa novità potrà avere nel settore. Le aspettative sono rivolte a come questa piattaforma potrà migliorare l'interazione degli utenti con i dispositivi e a quali nuove possibilità si apriranno per l'ecosistema Windows nel suo insieme.

In un mercato altamente competitivo come quello della tecnologia, l'investimento di Qualcomm in Snapdragon X sembra promettere non solo un aumento delle opzioni per i consumatori, ma anche un'evoluzione nel modo in cui i PC e i mini PC vengono concepiti e realizzati, ponendo un forte accento sulla sostenibilità e sull'efficienza.