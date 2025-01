Qualcomm presenta il nuovo Snapdragon 8 Elite, atteso su smartphone sottili e pieghevoli

L'attenzione del settore tecnologico è rivolta a Qualcomm, che ha recentemente annunciato una versione del suo processore all'avanguardia Snapdragon 8 Elite. Questo nuovo chip, identificato con il codice SM8750-3-AB, avrà una configurazione ridotta, con un core di prestazioni in meno. Ci si aspetta che questo processore faccia il suo debutto su diversi modelli di smartphone entro la fine dell'anno, in particolare quelli con design slim e pieghevoli.

Le novità dei dispositivi slim e pieghevoli

Secondo il noto insider Yogesh Brar, il chip Snapdragon 8 Elite sarà integrato in una nuova generazione di telefoni, tra cui il tanto atteso Galaxy S25 Slim di Samsung, che dovrebbe avere uno spessore di soli 6.4 mm. Questa evoluzione del design degli smartphone rappresenta una tendenza crescente nel mercato, con sempre più produttori di dispositivi Android che sembra intendano adottare uno stile slim. La domanda di telefoni sottili ma potenti è in costante crescita, e gli OEM sono pronti a soddisfare questa richiesta.

Parallelamente, i telefoni pieghevoli stanno subendo una trasformazione simile, con un progressivo snellimento dei loro profili. Il nuovo Oppo Find N5 è atteso come il telefono pieghevole più sottile mai realizzato, con uno spessore compreso tra i 3.7 e i 4 mm. Questo dispositivo avrà l'onore di essere il primo a utilizzare il nuovo processore Snapdragon 8 Elite a sette core, promettendo prestazioni elevate in un formato estremamente compatto. Inoltre, si prevede che un dispositivo gemello, il OnePlus Open 2, segua a ruota.

Efficienza del nuovo chip Snapdragon 8 Elite

Le specifiche del nuovo Snapdragon 8 Elite rivelano che il chip a sette core offre "numeri di efficienza leggermente migliori" rispetto alla versione completa del processore. La riduzione a sei core non dovrebbe comportare differenze significative nelle prestazioni generali, ma in un contesto in cui i produttori di smartphone devono affrontare sfide legate alla gestione del calore, anche piccoli miglioramenti nell'efficienza possono rivelarsi cruciali. Il mercato degli smartphone slim e pieghevoli è estremamente competitivo, e la capacità di offrire prestazioni elevate senza compromettere la durata della batteria è fondamentale.

La dinamica che si sta sviluppando attorno al Snapdragon 8 Elite evidenzia il continuo sforzo di Qualcomm di rispondere alle richieste di un pubblico sempre più attento alla qualità e alla praticità dei dispositivi. Con una configurazione più leggera e specificamente dedicato ai telefoni più sottili, sembra che il produttore stia mirando a catturare una parte significativa del mercato dei nuovi formati di smartphone. Con l'entrata in scena di modelli innovativi e oggetti tecnologici sempre più evoluti, il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità nel panorama degli smartphone.