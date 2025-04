Proteggere il proprio numero di previdenza sociale: come evitare truffe e frodi finanziarie

Il numero di previdenza sociale è un elemento cruciale nella gestione delle finanze personali. Serve per aprire nuovi conti bancari, fare richiesta di lavoro e affittare appartamenti. Ma se i ladri informatici riescono a ottenere il tuo SSN, possono danneggiare gravemente la tua situazione finanziaria, accumulando debiti a tuo nome o rubando il tuo rimborso fiscale. Bloccare il tuo numero di previdenza sociale è una misura che può ridurre significativamente il rischio di furti d’identità.

Perché bloccare il tuo numero di previdenza sociale è importante

Bloccare il tuo SSN crea una barriera che rende molto più difficile per i criminali informatici accedere e sfruttare le tue informazioni personali. Abbinarlo a un blocco del credito offre una protezione aggiuntiva contro qualsiasi attività illecita. Questa misura potrebbe sembrare eccessiva o scomoda, ma per coloro che hanno già subito un furto di identità o il cui informazioni personali sono state compromesse in un recente attacco informatico, come nel caso di Change Healthcare o Hertz, il blocco del proprio SSN può rappresentare una vera salvezza.

Come bloccare il tuo numero di previdenza sociale

Ci sono due modalità per bloccare l’accesso al tuo numero di previdenza sociale. La prima è contattare direttamente l’Amministrazione della Sicurezza Sociale . Puoi farlo chiamando il numero 1-800-772-1213, dal lunedì al venerdì, tra le 8 del mattino e le 19. I tempi di attesa tendono a essere più brevi la mattina rispetto al pomeriggio e nella metà della settimana. Dopo aver confermato la tua identità, l’SSA provvederà a bloccare l’accesso elettronico al tuo SSN.

La seconda possibilità è quella di creare un account online MyE-Verify. Registrandoti, hai accesso a una funzione di auto-blocco, che mantiene il tuo SSN bloccato per un anno. Prima della scadenza, riceverai un avviso per estendere il blocco se lo desideri. Questo strumento è particolarmente utile perché molti datori di lavoro usano E-Verify per verificare la tua idoneità al lavoro.

Quando blocchi il tuo SSN, le aziende non possono più verificare la tua identità, impedendo ai criminali di perpetrare frodi a tuo nome. Questo metodo è vantaggioso per chi preferisce non affrontare la seccatura di telefonare ogni volta che è necessario sbloccare il proprio SSN.

Limiti del blocco del numero di previdenza sociale

Il principale svantaggio di bloccare il tuo numero di previdenza sociale è che, mentre limiti l’accesso ai criminali, restrizioni simili riguardano anche te. Ogni volta che un nuovo datore di lavoro deve verificare la tua idoneità al lavoro o quando desideri accedere a benefici governativi, dovrai sbloccare il tuo SSN. Questa operazione potrebbe risultare noiosa, ma rappresenta un passo fondamentale per chi ha già vissuto furti d’identità legati all’occupazione o frodi fiscali.

Per ulteriore protezione contro le frodi fiscali, considera la creazione di un PIN di protezione dell’identità tramite l’IRS. Questo PIN impedirà a qualcun altro di inviare una dichiarazione dei redditi a tuo nome, proteggendo la tua informazioni fiscali.

Differenze tra blocco del SSN e blocco del credito

Sebbene entrambi siano gratuiti, il blocco del tuo numero di previdenza sociale non è la stessa cosa di un blocco del credito. Mentre il blocco del SSN limita l’accesso ai tuoi record di previdenza sociale online, il blocco del credito limita l’accesso ai tuoi rapporti di credito. Per eseguire un blocco del credito, sarà necessario contattare le tre principali agenzie di credito per impedire la creazione di nuovi conti a tuo nome.

L’efficacia del blocco del numero di previdenza sociale contro il furto d’identità

La risposta a questa domanda è ambigua: può aiutarti a prevenire il furto d’identità legato al lavoro o fermare i criminali dal ricevere benefici governativi a tuo nome, ma non elimina tutti i rischi di furto d’identità. È fondamentale condividere il tuo SSN solo quando realmente necessario e mai in risposte a chiamate o messaggi inaspettati.

In più, è un’ottima idea monitorare regolarmente i tuoi conti finanziari e i rapporti di credito per identificare eventuali attività sospette. Se preferisci un servizio che ti aiuti con questo, puoi iscriverti a un servizio di monitoraggio del credito o di protezione contro il furto d’identità. Spesso i servizi di protezione includono anche monitoraggio del dark web e avvisi per eventuali compromissioni delle tue informazioni.

Per una sicurezza aggiuntiva, puoi congelare il tuo credito con Experian, TransUnion ed Equifax, per prevenire che i ladri d’identità aprano nuove linee di credito a tuo nome, come mutui o prestiti per auto. Recentemente ho provato questa procedura e ho trovato il processo sorprendentemente semplice.

Consigli per la protezione della tua identità

Per proteggere efficacemente la tua identità, oltre a bloccare il tuo SSN e congelare il credito, è utile adottare ulteriori strategie. Rimanere informati sulle ultime truffe e pratiche di sicurezza può fare la differenza nel proteggere i propri dati. Investire in strumenti di protezione e monitoraggio, e rimanere vigili sono passi fondamentali per assicurare la tua sicurezza finanziaria.