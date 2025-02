Proteggere i tuoi file sul Mac: come nascondere documenti privati

Nel contesto attuale in cui la privacy digitale è di fondamentale importanza, risulta sempre più necessario proteggere i propri dati. Coloro che utilizzano un computer Mac potrebbero trovarsi nella situazione di voler mostrare il dispositivo a parenti o amici, ma non intendono rivelare file privati. Questo articolo esplorerà le diverse strategie per nascondere file e cartelle su macOS, fornendo anche suggerimenti su software di terze parti per una sicurezza superiore.

Le opzioni native di macOS per nascondere file e cartelle

Molti utenti non sono a conoscenza delle funzionalità native di macOS per nascondere contenuti. Nella versione attuale del sistema operativo Apple, i file nascosti si presentano in un formato translucido quando visualizzati nel Finder. Se desideri vedere i file attualmente nascosti, nella finestra del Finder basta premere la combinazione di tasti Shift + Cmd + Punto . In questo modo, tutti i file e le cartelle nascoste appariranno visibili, anche se leggermente sbiaditi.

Per nascondere un file o una cartella, la procedura è semplice. Seleziona il file o la cartella che desideri nascondere e clicca sul suo nome per modificarlo. A questo punto, aggiungi un punto all’inizio del nome e premi Invio. La cartella apparirà ora come nascosta nel Finder. Ripetendo la combinazione Shift + Cmd + Punto, i file scompariranno nuovamente alla vista.

Se in seguito hai bisogno di rivelare nuovamente i file, è sufficiente rinominarli rimuovendo il punto all'inizio. Sarà però necessario riavviare il Finder per visualizzare il cambiamento. Per farlo, apri il terminale e digita “killall Finder”, seguito da Invio.

L'uso del Terminale per una gestione avanzata

Un altro metodo per nascondere file e cartelle è attraverso il Terminale, particolarmente utile per chi non vuole alterare i nomi dei propri file. Per accedervi, cerca “Terminale” tramite Spotlight oppure localizzalo nella cartella Utilities all'interno di Applicazioni.

All'interno del terminale, digita “chflags hidden” seguito da uno spazio e trascina il file o la cartella che desideri nascondere nel campo del terminale prima di premere Invio. Per riattivare la visualizzazione del file, esegui la stessa operazione utilizzando “chflags nohidden”. Potrebbe essere ancora necessario l'uso della combinazione Shift + Cmd + Punto, per assicurarti che il file torni visibile.

Questi metodi, sebbene semplici, non offrono un alto livello di sicurezza. Infatti, chiunque conosca la scorciatoia Shift + Cmd + Punto sarà in grado di visualizzare i file nascosti.

Software di terze parti per una maggiore sicurezza

Se stai cercando una soluzione più robusta per proteggere i tuoi file, potrebbe essere utile considerare software di terze parti. Un'opzione popolare è “Funter”, un'app gratuita che permette di mostrare o nascondere file con un’interfaccia molto user-friendly. Funter si posiziona nella barra dei menu del tuo Mac, rendendo immediato l’accesso alle funzioni di visualizzazione e occultamento dei file.

Tuttavia, se desideri una protezione ulteriore, “Encrypto” è la scelta migliore. Questo software consente di crittografare file e cartelle con una password. L’installazione è gratuita e l'utilizzo è intuitivo: l'utente deve semplicemente trascinare il file o la cartella nell'applicazione, impostare una password e cliccare su “Crittografa”. Il risultato sarà un file crittografato, che può essere salvato ovunque sul sistema.

Per accedere nuovamente ai file protetti, è sufficiente doppio cliccare sul file crittografato e inserire la password richiesta. Questo processo decrittograferà i file, permettendo all’utente di spostarli o utilizzarli nuovamente in totale libertà.