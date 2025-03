Problemi risolti con Android 16 Beta 3.1: aggiornamenti e miglioramenti per i dispositivi Pixel

La recente distribuzione dell’aggiornamento Android 16 Beta 3.1 ha portato alcune correzioni significative per i dispositivi Pixel, affrontando una serie di problemi che avevano afflitto gli utenti. Queste modifiche sono particolarmente importanti in vista del lancio della versione stabile di Android 16, atteso nei prossimi mesi. Ecco un approfondimento sui principali problemi risolti e sulle funzionalità da considerare.

Crash dell’app Impostazioni e oscillazione della luminosità

Uno dei problemi più critici affrontati con questo aggiornamento riguarda il malfunzionamento dell’app Impostazioni. Gli utenti con impostazioni di lingua diverse dall’inglese hanno riscontrato ripetuti crash al momento dell’apertura. Questa situazione ha reso difficile l’accesso alle configurazioni del dispositivo, creando disagi notevoli. Con Android 16 Beta 3.1, Google ha risolto questa issue, permettendo agli utenti di accedere senza intoppi a tutte le funzionalità delle Impostazioni.

Un altro inconveniente era rappresentato dalla luminosità dello schermo, che oscillava in modo inopportuno tra l’impostazione di luminosità specificata dall’app e le impostazioni automatiche del sistema o manuali impostate dagli utenti. Anche questo problema è stato affrontato con l’aggiornamento, promettendo così una gestione della luminosità più coerente e prevedibile.

Efficiente gestione della batteria e delle risorse

Un aspetto molto rilevante di Android 16 Beta 3.1 è il miglioramento delle prestazioni generali del sistema. Diversi utenti avevano segnalato un eccessivo consumo della batteria dovuto a un carico di CPU elevato, il che rendeva le loro esperienze quotidiane parecchio frustranti. Questo aggiornamento ha ottimizzato la gestione delle risorse, riducendo il consumo energetico e migliorando l’efficienza complessiva del dispositivo.

In aggiunta, il precedente beta test aveva anche portato a problematiche di perdita di memoria nel server di sistema. Google ha rapidamente affrontato questo aspetto, garantendo una maggiore stabilità e prestazioni più fluide per i dispositivi coinvolti, consentendo così un funzionamento più armonico del sistema operativo.

Feedback degli utenti e aspettative future

Generalmente, gli utenti che avevano installato Android 16 Beta 3 hanno fornito un feedback misto, evidenziando non solo le problematiche risolvibili ma anche alcune ulteriori criticità. Alcuni utenti hanno segnalato ritardi nelle notifiche e malfunzionamenti della funzione Always On Display , e altre difficoltà nel ridimensionamento delle immagini di sfondo. Queste questioni hanno creato preoccupazioni riguardo alla stabilità finale del sistema quando verrà rilasciata la versione definitiva.

La risoluzione di questi problemi nel Beta 3.1 è un passo positivo verso un’esperienza utente migliorata. Si spera che la versione stabile, che si attende entro giugno, rifletta miglioramenti significativi, creando un sistema fluido e privo di bug per tutti gli utenti di Pixel. Tuttavia, è importante monitorare i feedback post-aggiornamento per comprendere appieno l’evoluzione dell’esperienza d’uso.

Gli utenti possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento navigando su Impostazioni / Sistema / Aggiornamenti di sistema. Considerando che l’app Impostazioni ha subito i disturbi menzionati, potrebbe essere necessario riavviare il proprio dispositivo Pixel per ricevere la notifica dell’aggiornamento.