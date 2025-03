Problemi di tastiera su Mac: ecco come risolvere il mistero dei tasti "non funzionanti"

Molti utenti possessori di dispositivi Mac si sono trovati, ad un certo punto, ad affrontare un inconveniente piuttosto frustrante: la tastiera sembra non rispondere come dovrebbe. In questo articolo, esploreremo un problema comune che non è sempre legato all'hardware ma piuttosto al software, in particolare alla funzione "Tasti mouse" presente in macOS.

L'errore comune: attivazione involontaria dei "Tasti mouse"

Una serie di segnalazioni da parte di utenti Mac ha messo in luce la questione riguardante i malfunzionamenti della tastiera. La descrizione è sempre la stessa: "Alcuni tasti funzionano, altri no". Dopo vari tentativi di risoluzione, emerge una causa inaspettata. Quando si attiva erroneamente la funzione "Tasti mouse", quella che di solito si trova in Impostazioni > Accessibilità > Controllo puntatore, si crea una situazione che può sembrare complessa, ma in realtà è piuttosto semplice da risolvere.

Ma cosa succede esattamente quando questa funzione è attivata? La tastiera, invece di permettere l'inserimento di testo, si trasforma in un controllore del puntatore del mouse. Tasti come "U" e "O" assumono funzioni diverse, spostando il cursore a sinistra e a destra, mentre "8" e "K" muovono il puntatore in alto e in basso. È evidente come un'attivazione involontaria possa portare a una frustrazione palpabile, facendo apparire la tastiera come non funzionante.

Come disattivare la funzione "Tasti mouse"

Attivare per errore i "Tasti mouse" è un inconveniente che può capitare a chiunque. Un'attivazione accidentale può avvenire, ad esempio, premendo ripetutamente il tasto Option. Questo porta, spesso, a un momento di panico quando la tastiera sembra bloccata. I tasti "7", "8", "9", "U", "O", "J", "K" e "L", che tradizionalmente hanno altre funzioni, non daranno risposta per il tempo in cui l'opzione rimane attiva.

La buona notizia è che disattivare questa funzione è piuttosto semplice. Per farlo, basta seguire alcuni passaggi chiari. Accedete alle Impostazioni di Sistema, facendo clic sull'icona pertinente nel dock. Da lì, selezionate la voce "Accessibilità", che si trova sulla colonna di sinistra. Nella sezione che appare a destra, scorrete fino alla categoria "Mobilità" e cercate l'opzione "Controllo puntatore". È qui che troverete l'impostazione "Tasti mouse", che dovrete disattivare. Una volta fatto ciò, la tastiera tornerà a funzionare come ci si aspetta, pronta a garantire un'esperienza di scrittura fluida e funzionale.

Con la giusta guida e alcuni semplici passaggi, è possibile risolvere rapidamente i problemi legati alla tastiera del Mac, evitando frustrazioni inutili e tornando a godere della propria esperienza digitale senza intoppi.