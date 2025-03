problemi di luminosità nei dispositivi Pixel: ecco cosa sta succedendo

Diversi utenti dei telefoni Pixel stanno segnalando un problema riguardo alla luminosità dello schermo, specialmente durante la visione di contenuti su Netflix, Disney Plus e YouTube in modalità a schermo intero. Queste problematiche sembrano colpire anche la visualizzazione di sfondi e foto, comportandosi in modo anomalo, e potrebbero essere collegate all'aggiornamento di marzo recentemente rilasciato da Google.

aggiornamento di marzo e i problemi di luminosità

In settimana, Google ha reso disponibile un nuovo aggiornamento, noto come Pixel Drop, accompagnato dall'aggiornamento mensile di marzo per i propri dispositivi Pixel. Sebbene questa versione si prefigga di risolvere diversi problemi tecnici, sembra che abbia introdotto nuovi malfunzionamenti. Numerosi utenti hanno dichiarato su Reddit di riscontrare difficoltà con la luminosità dello schermo dopo aver installato l’aggiornamento.

Le segnalazioni indicano che il problema si manifesta principalmente durante la riproduzione di video in modalità a schermo intero. Molti utenti hanno notato che lo schermo passa da brillante a scuro in frequenti intervalli. La durata di questi intervalli varia da persona a persona; alcuni affermano che i cambi di luminosità avvengono ogni pochi secondi, mentre altri riferiscono che il passaggio avviene dopo qualche minuto.

sfondo e foto: ulteriori problematiche riscontrate

Oltre al malfunzionamento riguardante la luminosità durante la visione di contenuti multimediali, diversi utenti hanno segnalato un’inusuale anomalia relativa agli sfondi. Alcuni di loro hanno lamentato che, anche impostando la luminosità al massimo, le immagini di sfondo rimangono anormalmente scure. Ad esempio, un utente ha commentato: “Anche settando la luminosità al 100%, il background appare ancora scuro e attenuato.”

In aggiunta, un altro problema evidenziato è il comportamento anomalo delle foto durante la fase di editing. Un proprietario ha raccontato che, quando cerca di modificare le proprie immagini, queste si scuriscono automaticamente. "Quando vado a modificare le mie foto, in particolare sotto la schermata 'Regola', le immagini a volte diventano scure," ha riferito il segnalante, chiarendo che il problema si verifica in modo intermittente e non ad ogni tentativo di modifica.

richiesta di commento a google e futura comunicazione

Al momento è in corso un contatto con Google per ricevere un commento ufficiale su questi problemi riscontrati dai propri utenti. Qualora ci fossero aggiornamenti da parte dell'azienda riguardo a questa situazione, l'articolo verrà tempestivamente aggiornato per fornire nuove informazioni. Gli utenti sono invitati a continuare a segnalare eventuali problematiche che potrebbero supportare l'analisi di questo disguido.

Se hai notizie o segnalazioni da condividere, puoi contattare la redazione tramite email all’indirizzo news@androidauthority.com. È possibile restare anonimi o essere accreditati per le informazioni fornite, a tua scelta.