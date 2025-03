Prezzi delle schede grafiche AMD 9070 e 9070 XT aumentano in modo imprevisto

Negli ultimi giorni, la situazione di mercato riguardante le schede grafiche AMD 9070 e 9070 XT ha suscitato l'attenzione di esperti e appassionati. I prezzi inizialmente annunciati, rispettivamente di 550 e 600 dollari, si sono già dimostrati inadeguati rispetto a quanto stava per accadere. In molteplici rivenditori, tra cui Newegg e Micro Center, si sono registrati aumenti sensibili che hanno colpito le tasche dei consumatori, suscitando preoccupazioni e reazioni nel settore.

Aumento dei prezzi: un'escalation rapida

I rivenditori come Newegg, Overclockers UK e Micro Center hanno recentemente aumentato i prezzi delle schede grafiche AMD 9070 e 9070 XT, con incrementi che variano da 50 a 130 dollari. Secondo una dichiarazione di giovedì scorso, AMD ha confermato che i suoi partner sono autorizzati ad alzare i prezzi oltre il prezzo consigliato al pubblico . Questa notizia ha preparato il terreno per i cambiamenti già visibili negli store online, dove i consumatori si trovano ora a dover affrontare cifre decisamente più alte rispetto a quelle preventivate.

In particolare, i partner di schede grafiche quali ASRock, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX, solitamente propongono versioni personalizzate di schede grafiche con sistemi di raffreddamento avanzati a costi maggiori, ma negli ultimi aggiornamenti i modelli standard di AMD che avevano prezzi di ingresso non sono più disponibili a tali tariffe. Focalizzandoci sui dieci modelli monitorati, l’aumento è parso inaspettato e ha colpito furiosamente il mercato.

Le nuove quotazioni delle schede grafiche

La reazione dei rivenditori è stata immediata, con modifiche ai prezzi già attuate nonostante l'assenza di scorte. Ecco un riepilogo delle nuove quotazioni riscontrate:

AMD Radeon 9070 XT

Newegg : Il modello PowerColor 9070 XT Reaper è ora disponibile a 700 dollari , un incremento di 100 dollari .

: Il modello è ora disponibile a , un incremento di . Newegg : XFX 9070 XT Swift è ora quotato a 730 dollari , un'aggiunta di 130 dollari .

: è ora quotato a , un'aggiunta di . Newegg : ASRock 9070 XT Steel Legend ha visto un incremento a 670 dollari , con una variazione di 70 dollari .

: ha visto un incremento a , con una variazione di . Overclockers UK : La versione PowerColor 9070 XT Reaper e la Sapphire Pulse 9070 XT sono ora a £650 , con un aumento di £80 .

: La versione e la sono ora a , con un aumento di . Overclockers UK: ASRock 9070 XT Steel Legend è riportato a £669, con un incremento di £99.

AMD Radeon 9070

Micro Center : Il modello XFX 9070 Swift OC è disponibile a 630 dollari , accusando un aumento di 80 dollari .

: Il modello è disponibile a , accusando un aumento di . Micro Center : Gigabyte 9070 Gaming OC ora prezzo a 670 dollari , un incremento di 130 dollari .

: ora prezzo a , un incremento di . Overclockers UK : PowerColor 9070 Reaper è listato a £570 , un aumento di £40 .

: è listato a , un aumento di . Overclockers UK: Sapphire Pulse 9070 costa ora £570, con un incremento di £40.

Sebbene non tutti i rivenditori abbiano aggiornato i propri listini, Best Buy ha mantenuto prezzi di partenza per un solo modello, rimanendo attualmente sprovvisti di scorte. Anche Micro Center ha indicate tre varianti di 9070 e quattro di 9070 XT a MSRP, ma non sono disponibili al momento.

Situazione Nvidia e il confronto con AMD

Da un'indagine mirata sui prodotti Nvidia, la situazione appare diversa. Al momento, i modelli di schede grafiche RTX 5070, RTX 5070 Ti e RTX 5080 restano stabili. Rivenditori importanti come Best Buy, Newegg e Micro Center continuano a mantenere i prezzi pubblicati per questi modelli, senza incrementi evidenti. Si continua a monitorare il mercato, nel tentativo di capire se anche Nvidia potrebbe seguire la strada intrapresa da AMD, alla luce delle recenti fluttuazioni di prezzo.

La situazione attuale rimane calma, ma il panorama dei componenti tecnologici è notoriamente instabile e può riservare sorprese in qualsiasi momento.