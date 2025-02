Presentato l'iPhone 16e: il nuovo smartphone di Apple con intelligenza artificiale integrata

La giornata di ieri ha segnato un'importante tappa per Apple con il lancio ufficiale dell'iPhone 16e, uno smartphone pensato per unire prestazioni elevate e accessibilità economica. Il nuovo dispositivo non è solo un ulteriore passo avanti nella serie degli iPhone, ma rappresenta anche un tentativo del colosso tecnologico di fidelizzare gli utenti puntando su innovazione e funzionalità avanzate, il tutto mantenendo un prezzo competitivo.

Novità nel sistema di intelligenza artificiale

Uno dei punti salienti dell'iPhone 16e è l'integrazione di Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per offrire agli utenti strumenti di scrittura avanzati, come la possibilità di revisionare, riscrivere o riassumere testi in modo intuitivo. Una delle funzioni più interessanti è “Ripulisci”, che permette di eliminare elementi indesiderati dalle immagini. Inoltre, c'è “Image Playground”, una funzionalità che consente di generare immagini personalizzate, e “Genmoji”, per produrre emoji uniche in base alle espressioni dell'utente.

Siri, l’assistente virtuale di Apple, ha ricevuto un notevole potenziamento grazie all'integrazione di ChatGPT, che migliora le sue capacità interattive e la comprensione del contesto. Gli utenti potranno usufruire di questo strumento senza spese aggiuntive, con la possibilità di disattivarlo in ogni momento.

Per garantire la privacy, l'intelligenza artificiale opera direttamente sul dispositivo, ma per elaborazioni più complesse è previsto l'uso di Private Cloud Compute, un sistema che utilizza server esterni ma senza immagazzinare i dati degli utenti. A partire da aprile, il sistema sarà disponibile anche in lingua italiana, ampliando così la sua accessibilità.

Design e prestazioni migliorati

L'iPhone 16e presenta un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, progettato per offrire colori vividi e una resa dell'immagine superiore. Per assicurare la massima protezione, il dispositivo utilizza il vetro Ceramic Shield ed è certificato IP68, garantendo resistenza ad acqua e polvere.

Apple ha posto un forte accento sull'autonomia della batteria, promettendo 6 ore in più rispetto all'iPhone 11 e ben 12 ore in più rispetto ai modelli SE precedenti. Sotto il cofano, il nuovo smartphone è equipaggiato con il chip Apple A18, capace di fornire un incremento delle prestazioni fino all'80% rispetto all'A13 Bionic. La GPU a 4 core garantisce prestazioni grafiche avanzate, ideali per i giochi con ray tracing, mentre il Neural Engine a 16 core accelera le operazioni di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la ricarica, l'iPhone 16e supporta sia la ricarica wireless che quella tramite USB-C, con un sistema ottimizzato per ridurre i consumi energetici.

Funzionalità innovative e riconoscimenti intelligenti

Una delle nuove funzionalità più interessanti è il tasto Azione, personalizzabile per eseguire una varietà di operazioni con un semplice tocco. L'intelligenza visiva del dispositivo permette di svolgere diverse funzioni, come riassumere testi e tradurre frasi in tempo reale. Altri riconoscimenti riguardano numeri di telefono, indirizzi email e la capacità di identificare oggetti, animali e piante, rendendo il dispositivo un ottimo alleato per la vita quotidiana.

Scheda tecnica dettagliata di iPhone 16e

Display : OLED Super Retina XDR 6,1" , HDR, 1200 nit di picco

: , HDR, 1200 nit di picco Processore : Apple A18 con Neural Engine a 16 core

: con Memoria interna : opzioni di 128GB , 256GB e 512GB

: opzioni di , e Sistema operativo : iOS 18 con Apple Intelligence

: con Fotocamera posteriore : sistema Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x

: sistema con teleobiettivo 2x Fotocamera frontale : TrueDepth da 12MP con Smart HDR 5

: con Autonomia : fino a 26 ore in riproduzione video, con ricarica fino al 50% in 30 minuti

: fino a 26 ore in riproduzione video, con ricarica fino al 50% in 30 minuti Connettività : rete 5G , WiFi 6 , Bluetooth 5.3 , USB-C , NFC

: rete , , , , Audio : supporto Audio Spaziale , compatibile con Dolby Atmos

: supporto , compatibile con Resistenza: classificazione IP68 contro acqua e polvere

Prezzi e disponibilità sul mercato italiano

L'iPhone 16e è disponibile per il preordine a partire dal 21 febbraio alle 14:00 e sarà in vendita dal 28 febbraio nei colori nero e bianco. I prezzi sono i seguenti:

128GB : 729€

: 729€ 256GB : 859€

: 859€ 512GB: 1.109€

Considerando la rottamazione, Apple offre uno sconto fino a 150€ per l'inserimento di un iPhone 11 e fino a 190€ per un iPhone 12. Inoltre, chi acquista l'iPhone 16e ha diritto a tre mesi gratuiti di vari servizi Apple, come Apple Music e Apple TV+.

L'iPhone 16e si presenta come una valida alternativa per coloro che desiderano esperienze nuove e potenziate nel mondo dell'intelligenza artificiale, senza compromettere le prestazioni e la durata della batteria. Con un design che rievoca l'iPhone 14, ma un hardware di ultima generazione, questo dispositivo si propone come una scelta attrattiva per chi cerca un prodotto potente e versatile.