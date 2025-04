Pre-ordini di Retroid Pocket Flip 2 e Pocket Classic, le spedizioni partono ad aprile con nuove tasse

L’arrivo di nuove console portatili ha generato un grande entusiasmo tra gli appassionati di giochi retro. Tuttavia, chi ha prenotato il nuovo Retroid Pocket Flip 2 o il Pocket Classic deve prepararsi a un cambiamento significativo: da maggio entreranno in vigore l’aumento delle tasse. La situazione si complica, costringendo i consumatori a prendere decisioni rapide riguardo alle loro prenotazioni.

Dettagli delle spedizioni e scadenze

Le prenotazioni per il Retroid Pocket Flip 2 inizieranno a essere spedite il 13 aprile, mentre il Pocket Classic seguirà il 16 aprile. La compagnia ha assicurato che tutte le prenotazioni verranno evase entro il 2 maggio, ma il clima festoso attorno al lancio di questi prodotti è minacciato dall’arrivo di nuove tasse doganali. Questo recente annuncio dell’amministrazione Trump triplica le imposte sui prodotti che prima erano coperti dall’eccezione de minimis. Di conseguenza, a partire dal 2 maggio, i consumatori statunitensi dovranno affrontare un balzello del 90% sul valore di ciascun dispositivo.

Questa notizia ha messo in allerta i pre-acquirenti, spingendoli a considerare l’opzione di spedizione più veloce per evitare di incorrere in costi aggiuntivi. La modifica della spedizione è possibile contattando Retroid, ma il rischio di non ricevere il dispositivo in tempo rimane concreto. Chi ha prenotato dovrà decidere se passare dal metodo di spedizione standard, che può comportare ritardi significativi, a un’opzione più rapida come DHL.

Rischi connessi ai pre-ordini

Il pre-ordine di console portatili presenta una serie di insidie non sempre evidenti. I primi lotti di nuovi dispositivi possono spesso avere piccoli difetti, che successivamente vengono risolti in corso di produzione. Anche i marchi più affermati, come Retroid, non sono esenti da questa problematica: recenti incidenti legati al Retroid Pocket Mini sono un chiaro esempio di questo rischio. Gli acquirenti si trovano quindi a dover fare i conti con la possibilità di ricevere un prodotto che potrebbe non essere al 100% della sua funzionalità iniziale.

Tuttavia, le recensioni preliminari riguardanti il Pocket Flip 2 sono incoraggianti. Considerando che utilizza gli stessi componenti del molto apprezzato Retroid Pocket 5, le aspettative sono piuttosto alte. Il Pocket Classic presenta lo stesso schermo dell’AYANEO Pocket DMG, anch’esso ben accolto dalla critica, ma sarà interessante valutare la performance del nuovo processore Snapdragon G1 Gen 2, che rappresenta un territorio ancora non esplorato.

Cosa aspettarsi a breve

Per chi è indeciso su quale dispositivo prenotare, vi è la promessa di recensioni dettagliate di entrambi i modelli che verranno pubblicate da Android Authority entro la fine del mese. Rimanere aggiornati su queste notizie sarà fondamentale per prendere una decisione informata, sia che si tratti di un acquisto immediato o di attendere informazioni più dettagliate.

La situazione attuale con le tasse doganali obbliga gli acquirenti a riflettere attentamente, bilanciando il desiderio di mettere le mani su una console portatile con il rischio di spese aggiuntive. Con il panorama in continua evoluzione, le decisioni da prendere in tempi brevi diventano una necessità per chi desidera non perdere l’occasione dei nuovi lanci.