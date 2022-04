Power station Bluetti super scontate fino al 3 maggio!

Dal 26 aprile al 3 maggio arrivano gli sconti per la festa dei lavoratori sul sito di Bluetti con molti modelli di power station, generatori, centrali elettriche e batterie scontate anche oltre i 1000 euro.

Bluetti è un noto produttore californiano di dispositivi per l’accumulo di energia portatili, power station ed accessori che permettono di immagazzinare energia green da utilizzare per gli scopi più differenti: dall’alimentazione di smartphone e PC fino al backup di un’intera rete domestica. L’idea di una power station con accumulo, magari da affiancare a degli efficaci pannelli fotovoltaici portatili, permette di avere una fonte di alimentazione per dispositivi elettronici, come smartphone e computer, quando si è lontani da casa e non si ha una presa di corrente a disposizione. Oltre a questo però le power station consentono anche utilizzi professionali e l’alimentazione di strumenti di lavoro, di alimentare una piccola casa o un camper durante le vacanze estive, di fornirci energia durante i weekend in campeggio e, più generalmente, si prestano a moltissime tipologie di utilizzo.

Bluetti ha lanciato in questi giorni una grossa campagna di sconti in occasione della festa dei lavoratori. Nel periodo che va dal 26 aprile al 3 maggio sul sito del produttore sono in vendita moltissimi prodotti a prezzi super scontati, parliamo di sconti che in alcuni casi superano anche i 1000 euro.

Nella pagina dedicata agli sconti troviamo una interessante selezione di prodotti venduti a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino, noi abbiamo deciso di dedicare l’attenzione a 3 di questi prodotti di diverse fasce di prezzo e tipologia, che riteniamo i più interessanti e più utili per differenti tipologie di utenti e di utilizzo.

Bluetti EB70

Iniziamo col parlare del modello Bluetti EB70 scontato da 749 a 649 euro. Questa centrale elettrica portatile punta moltissimo sulla sua portabilità che la rende perfetta per chi vive una vita in movimento, all’aria aperta e dedicata all’avventura.

Gli altri punti di forza sono sicuramente la potenza nominale di 1000 W che, grazie all’ampio numero di prese e porte, permette di ricaricare molti dispositivi contemporaneamente ed in maniera rapida.

Ottime anche le possibilità di ricarica, la batteria interna, infatti, può essere collegata ad una classica presa di corrente, alla presa dell’auto da 12V ed anche a dei pannelli fotovoltaici.

Specifiche tecniche:

Enorme capacità di 716Wh e potenza nominale di 1000W

Batteria LiFePO4 estremamente stabile e sicura, da oltre 2500 cicli di ricarica

2*prese AC da 230V | 2*porte PD da 100W | 2*porte USB-A da 5V/3A | 2*uscite DC regolate da 12V/10A | 1*presa accendisigari da 12V/10A | 1*Pad di ricarica wireless da 15W

Con un ingresso massimo di 200W, una ricarica completa di questa centrale elettrica richiede 3-4 ore con l’utilizzo dei pannelli solari (OCV 12-28V, 200W)

Può essere ricaricata anche tramite una presa AC a muro in 3-4 ore o una porta per auto da 12V in 7-8 ore

Bluetti AC200MAX

Chi vuole fare un ulteriore step può puntare al più potente Bluetti AC200MAX che viene proposto scontato a 2199 euro anziché 2399, quindi con ben 200 euro di sconto. Questo modello è uno dei più venduti dell’intera gamma grazie alla enorme batteria da 2000W che riesce ad alimentare non solo i classici gadget tech ma anche elettrodomestici come frigoriferi (15-28 ore), condizionatori (3-7 ore) e griglie elettriche (1 ora). Questa possibilità la rende quindi perfetta anche per l’utilizzo in caso di emergenza o in caso di guasti alla rete elettrica o in sostituzione ad un impianto casalingo.

Anche questo modello può essere ricaricato tramite prese elettriche e pannelli fotovolatici. A differenza dei modelli più economici, può contare anche su un pannello touch screen che permette di utilizzare al meglio tutte le sue funzionalità.

Bluetti AC200MAX può anche contare su un’app per smartphone, disponibile per Android ed iOS, che grazie alla connettività Bluetooth ci consente di controllare l’utilizzo della batteria, i livelli di carico e molto altro.

Specifiche tecniche:

Capacità di 2048Wh, batteria LiFePO4 con ciclo di vita 3500+ all’80%

Espandibile con fino a 2 moduli di batterie

Fino a 6,144Wh con 2 × B230, 8,192Wh con 2 × B300

2,200W AC inverter onda sinusoidale pura, Picco di corrente di 4800W

Fino a 900W input solare e 500W di input dell’adattatore, 1400W in totale

Controllo tramite Smart App e monitor

Bluetti AC300+B300

Chi vuole il meglio dalla propria centrale elettrica dovrebbe puntare al modello Bluetti AC300+B300, in questi giorni viene venduto ad un prezzo scontato che passa da 4499 a 3899 euro.

Questo modello è in verità la combinazione dell’AC300 con la batteria B300 che vengono collegati grazie alle specifiche di modularità presenti nei prodotti di fascia più alta. Nel dettaglio questa enorme power bank offre una capacità complessiva di 3000 W, davvero mostruosa.

Grazie all’enorme capacità della batteria possiamo usarla per la classica alimentazione di gadget ed elettrodomestici, ma anche collegato alla rete domestica come UPS in modo da tamponare eventuali mancanze di corrente e capace di funzionare come fonte di alimentazione col fine di ridurre i consumi energetici.

Specifiche tecniche: