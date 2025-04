Possibile scissione di Google: il governo degli Stati Uniti alla ricerca di giustizia antitrust

L’evoluzione del dibattito antitrust negli Stati Uniti si infiamma con la feconda possibilità di una scissione di Google. Recentemente, Jonathan Kanter, ex assistente del procuratore generale per l’antitrust sotto l’amministrazione Biden, è tornato a parlare di questi temi durante il podcast Decoder. Kanter è stato protagonista delle recenti battaglie legali contro Google, portando a casa significative vittorie che potrebbero segnare il futuro della tecnologia americana.

Le contestazioni legali contro Google

Uno dei principali cavalli di battaglia dell’amministrazione è il caso inaugurato durante la presidenza Trump, in cui si sostiene che Google abbia mantenuto illegalmente il suo monopolio nella ricerca online. Un’affermazione che ha trovato riscontro in sentenze recenti. Il tribunale ha stabilito che Google ha stipulato accordi di default che gli hanno conferito un posizionamento privilegiato, soprattutto su dispositivi Apple come l’iPhone. Questo contenzioso è attualmente in fase di esame, con la corte chiamata a decidere sul rimedio da adottare e sulle eventuali sanzioni per Google.

L’agenzia governativa ha richiesto misure severissime: fra queste, la vendita del browser Chrome e una maggiore accessibilità dei dati di ricerca per i concorrenti. Agli sviluppi legali si affiancano altre ristrutturazioni incentrate sulla pubblicità online. La scorsa settimana, un’altra corte ha emesso un verdetto in cui si evidenziava come Google avesse danneggiato publisher e utenti a causa del suo monopolio pubblicitario. Anche questa causa entrerà nella fase di rimedi, e il governo potrebbe richiedere la cessione di una porzione del sistema pubblicitario di Google.

Nonostante le enormi contestazioni legali in corso, Google ha annunciato l’intenzione di appellarsi contro le sentenze. Le prossime battaglie legali si preannunciano lunghe e complesse, ma le sentenze iniziali forniscono un chiaro indirizzo che potrebbe trasformare radicalmente il panorama del web e del settore tecnologico.

Il ruolo di Jonathan Kanter e l’evoluzione delle sue visioni antitrust

Jonathan Kanter ha ricoperto un ruolo decisivo in questo contesto. Durante la sua gestione al Dipartimento di Giustizia, ha guidato la squadra legale che ha portato avanti le cause contro Google e ha avviato anche un caso importante contro Apple. In un’intervista, Kanter ha espresso opinioni molto chiare sulla necessità di scindere Google, ripensando alla strategia legale adottata. Mentre prima era concepito come un rigoroso procuratore, ora, con maggiore libertà, si sofferma sui dettagli che hanno portato alla costruzione di queste cause, parlando della sua strategia e degli obiettivi comunicativi con cui sono state redatte le denunce.

Kanter percepisce il suo lavoro come quello di un avvocato di una boutique legale interna al governo, con una squadra di avvocati altamente specializzati in grado di affrontare le complicazioni del settore. Tuttavia, ha dovuto gestire il passaggio di testimone a un’amministrazione diversa, rappresentata dall’era Trump. In questo contesto, Kanter ha discusso delle possibili evoluzioni future, soprattutto in riferimento al rinnovamento dello spazio politico attorno a tematiche di antitrust.

Il futuro dell’antitrust sotto l’amministrazione Trump

Con l’arrivo di un nuova amministrazione, la domanda sorge spontanea: come potrà operare la divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia? Kanter ha riflettuto sul suo successore e sull’operato della nuova squadra. Le vecchie alleanze politiche sembrano essersi ricomposte, con una concordanza rinnovata tra alcuni membri del governo Trump e alcuni Democratici riguardo la lotta contro i grandi nomi della tecnologia.

In questo nuovo scenario, è emersa l’attenzione verso il caso Meta, attualmente in contestazione. Questo processo, sebbene più complesso, ha come obiettivo una possibile scissione di piattaforme come Instagram e WhatsApp. Kanter si è dimostrato ottimista sui nuovi attori del Dipartimento di Giustizia, instillando speranza nel proseguimento delle battaglie legali contro le big tech.

L’intervista ha rivelato le preoccupazioni di Kanter riguardo all’influenza delle grandi aziende tecnologiche sulla governance, con segnali di una disaffezione crescente verso il rispetto della legge da parte dell’opinione pubblica. La conversazione in Decoder ha toccato temi di rilevante importanza, evidenziando il bisogno di rimanere vigili e uniti nella lotta per la giustizia antitrust.

