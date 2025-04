Pixel 9: Google al lavoro per l’attivazione automatica delle note di chiamata negli Stati Uniti

L’evoluzione delle funzionalità dei dispositivi Android continua a sorprendere, con Google che fa passi avanti nella gestione delle chiamate per gli utenti statunitensi. Attualmente, i possessori di Pixel 9 affrontano la necessità di attivare manualmente la funzione Nota di chiamata per registrare, trascrivere e sintetizzare le conversazioni. Tuttavia, nuovi sviluppi hanno rivelato che Google sta testando un’innovativa attivazione automatica della registrazione delle chiamate. Sebbene questa potenzialità possa semplificare notevolmente l’esperienza utente, il futuro di questa funzione resta incerto.

Funzionalità attuale di registrazione delle chiamate in USA

Nei vari territori in cui il Google Phone è presente, gli utenti possono beneficiare della registrazione delle chiamate. Tuttavia, negli Stati Uniti, questa opzione è limitata, nonostante la legislazione consenta di registrare le conversazioni a condizione di aver ottenuto il consenso necessario. Pertanto, gli utenti del Pixel 9 sono costretti a utilizzare la funzione manuale di Nota di chiamata. Questa funzione consente di registrare le chiamate, ma richiede un’attivazione esplicita ogni volta, rendendo il processo piuttosto scomodo per chi ha bisogno di registrare spesso.

In proprio aiuto, gli utenti devono cercare e attivare il pulsante Nota di chiamata durante ogni singola conversazione desiderata. Questo approccio causa non pochi disagi a chi desidera una gestione fluida delle registrazioni, specialmente se si tratta di molteplici interazioni telefoniche in giornata.

Sviluppi sull’attivazione automatica

Negli ultimi mesi, Google ha rivelato innovazioni in merito all’attivazione automatica nella funzione Nota di chiamata. In agosto del 2024, l’azienda ha testato le impostazioni per avviare automaticamente le Note di chiamata per diverse chiamate, aprendo così la strada a una gestione delle conversazioni più intuitiva. Nonostante le attese, un portavoce di Google ha specificato che il codice relativo all’attivazione automatica non fosse destinato al pubblico e fosse limitato a test interni, lasciando i fan delle funzionalità in uno stato di incertezza.

Modifiche recenti e prospettive future

Con l’uscita della versione beta v172.0 del Google Phone, gli utenti hanno notato che Google ha iniziato a differenziare l’opzione di attivazione automatica, cambiandola in Registrazione automatica delle chiamate. Queste modifiche si allineano agli strumenti di registrazione già disponibili in altri paesi e includono opzioni mirate, come ad esempio la registrazione automatica delle chiamate da numeri sconosciuti o da numeri specifici.

Tuttavia, gli utenti statunitensi rimangono privi di una vera funzionalità di registrazione delle chiamate, il che comporta un utilizzo alternativo della funzione Nota di chiamata. Questo nuovo sviluppo rappresenta una via indiretta per tentare di portare funzionalità simili nel mercato americano, anche se il sistema automatico per la trascrizione e sintesi delle registrazioni non è ancora stato implementato.

Le aspettative per gli utenti Pixel 9

In considerazione delle recenti valutazioni sull’automazione della registrazione delle chiamate, resta da vedere se Google deciderà di lanciare la funzionalità per gli utenti negli Stati Uniti. Attualmente, gli utilizzatori di Pixel 9 devono continuare a fare affidamento sul metodo manuale, che si rivela laborioso per chi ha bisogno di registrare, trascrivere e riassumere le proprie conversazioni. La speranza è che Google, date le migliorie già apportate, si muova rapidamente per rendere disponibile l’attivazione automatica e semplificare ulteriormente la gestione delle chiamate per i propri utenti.