Photoshop disponibile per iPhone: tutte le novità e funzionalità

Da oggi, anche gli utenti di iPhone possono finalmente scaricare Photoshop, che era già attivo su iPad. Se possiedi un telefono Android, non preoccuparti: il programma arriverà anche sul tuo dispositivo più avanti nel corso dell’anno. Per chi non può aspettare, è disponibile una lista d'attesa per la versione beta di Photoshop su Android; basta iscriversi sul sito Adobe per ricevere notifiche al suo lancio.

Funzionalità gratuite e piani a pagamento

Photoshop per iPhone è gratuito da scaricare e offre alcune funzioni accessibili senza costo. Tuttavia, è chiaro che per sfruttare a pieno le potenzialità dell'app sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. A questo scopo, Adobe ha introdotto un nuovo piano chiamato "Mobile & Web". Questo piano, disponibile attraverso l’App Store di Apple, consente di accedere a funzioni avanzate sia sull'iPhone che sul web.

Se sei già abbonato a Photoshop per desktop, potrai utilizzare le stesse funzionalità su iPhone e sul web, senza costi aggiuntivi. L’applicazione si espande anche sul fronte della compatibilità: ora è accessibile su browser come Chrome, Firefox, Safari e Edge.

Strumenti e funzioni gratuite su iPhone

Photoshop su iPhone offre una vasta gamma di strumenti per la creazione e l'editing immagini. Tra le varie opzioni disponibili gratuitamente ci sono:

La creazione di design unici attraverso la combinazione e la fusione di immagini, utilizzando i principali strumenti di Photoshop , come strumenti di selezione precisi, livelli illimitati e maschere.

, come strumenti di selezione precisi, livelli illimitati e maschere. La possibilità di rimuovere, ricolorare o sostituire porzioni delle immagini semplicemente usando il tool Tap Select .

. Funzioni avanzate per la rimozione di imperfezioni, come lo Spot Healing Brush , che permette di eliminare rapidamente macchie e difetti.

, che permette di eliminare rapidamente macchie e difetti. Strumenti generativi alimentati da Intelligenza Artificiale per semplificare ed accelerare le modifiche complesse, con funzioni come Generative Fill e Generative Expand .

per semplificare ed accelerare le modifiche complesse, con funzioni come e . La flessibilità di modificare file PSD dal cloud, utilizzando Adobe Express e Adobe Fresco, oltre alla possibilità di lavorare su foto editate in Adobe Lightroom.

Inoltre, gli utenti possono importare ed esportare immagini mantenendo la qualità d’immagine originale, grazie all’editing ad alta risoluzione. Infine, è disponibile un'ampia libreria di risorse Adobe Stock, con centinaia di migliaia di asset gratuiti.

Piano Mobile & Web e opzioni avanzate

Per coloro che desiderano accedere a funzionalità premium, il piano "Mobile & Web" ha un costo di $7.99 al mese o $69.99 all’anno. Con questo abbonamento, gli utenti sbloccano una serie di strumenti avanzati su iPhone:

Rimozione semplice di oggetti non desiderati con il Remove Tool , e la possibilità di clonare aree dell'immagine con il Clone Stamp .

, e la possibilità di clonare aree dell'immagine con il . Selezione precisa di persone, piante, oggetti e altro, grazie a strumenti potenziati come Object Select , che consentono anche di isolare aree per applicare modifiche mirate con il Magic Wand .

, che consentono anche di isolare aree per applicare modifiche mirate con il . Controllo di effetti di trasparenza e stili unici tramite le Advanced Blend Modes .

. Accesso a oltre 20.000 font o la possibilità di caricare i propri caratteri, ampliando notevolmente le opzioni di personalizzazione.

Gli utenti possono anche esportare file con diversi formati e qualità di stampa. Inoltre, tutti i progetti si sincronizzano automaticamente tra il dispositivo mobile e il web, il che permette di riprendere il lavoro da dove era stato interrotto. Sul web sono disponibili anche ulteriori funzioni avanzate, come il filtro Camera RAW e strumenti per aggiungere o rimuovere contenuti dalle immagini in modo facile utilizzando Generative Fill e Generative Expand.

Con Photoshop ora disponibile per iPhone, le possibilità di editing sono davvero a portata di mano, rendendo l'applicazione un'alleata preziosa per tutti coloro che desiderano esplorare la propria creatività attraverso la grafica digitale.