Perplexity lancia un assistente mobile AI su Android con funzioni avanzate e supporto multimediale

L'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale sta raggiungendo un nuovo traguardo con il lancio dell'assistente mobile di Perplexity. Questo strumento si propone non solo come motore di risposte, ma è in grado di eseguire vari compiti quotidiani direttamente dal dispositivo Android. Le sue funzionalità includono la possibilità di rispondere a domande generali, redigere email, impostare promemoria e prenotare ristoranti, rendendolo un compagno versatile nella vita di tutti i giorni.

Un assistente AI con funzioni multimodali

Uno dei principali punti di forza dell'assistente di Perplexity è la sua capacità di interagire con l'utente in modo multimodale. Non solo è in grado di rispondere a richieste vocali e testuali, ma può anche esaminare il contenuto dello schermo del dispositivo. Ad esempio, durante una dimostrazione, un utente ha richiesto un passaggio, e l'assistente ha automaticamente aperto l'app di Uber, fornendo le opzioni disponibili per il viaggio. Questa integrazione con funzionalità esistenti rende l'assistente particolarmente pratico per le attività quotidiane.

Un'altra funzione significativa è la capacità dell'assistente di utilizzare la fotocamera del dispositivo. Chiedendo di identificare un prodotto, come un pacchetto promozionale di carte Pokémon trovato in un Happy Meal, l'assistente è riuscito a riconoscerlo con successo, un risultato notevole considerando che la promozione era appena iniziata. Questo dimostra il potenziale dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento degli oggetti e nella generazione di risposte contestuali.

Integrazione con applicazioni e funzionalità limitate

Sebbene l'assistente di Perplexity offra una serie di funzionalità impressionanti, non è ancora compatibile con tutte le app disponibili. Attualmente, possono essere utilizzati Spotify, YouTube e Uber, oltre ad app di messaggistica e gestione del tempo. Tuttavia, non è possibile accedere a servizi come Slack o Reddit, e le funzioni apparenti di commento sui video di YouTube sono limitate. Secondo quanto dichiarato da Sara Platnick, portavoce di Perplexity, ci sono piani in atto per ampliare il supporto ad ulteriori app e funzionalità in futuro.

Per attivare l'assistente, gli utenti devono scaricare l'app di Perplexity, che li guiderà nella sostituzione dell'assistente predefinito del telefono. Da quel momento, sarà possibile accedere all'assistente semplicemente scorrendo verso l'alto nell'angolo sinistro dello schermo o premendo a lungo il tasto home.

Un'innovazione all'insegna della praticità

Negli ultimi anni, il panorama degli assistenti virtuali è evoluto rapidamente, con aziende che si contendono la leadership in questo campo. Con il lancio dell'assistente AI di Perplexity, gli utenti di Android possono beneficiare di un servizio che non solo migliora l'efficienza nella gestione di attività quotidiane, ma arricchisce anche l'esperienza di interazione con i dispositivi mobili. La velocità di risposta, unita alla varietà di funzioni, presenta interessanti opportunità per gli utenti che cercano maggiore comodità nella gestione delle loro attività, sebbene sia chiaro che ci sia ancora spazio per miglioramenti nell'integrazione con altre piattaforme.