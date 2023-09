Perchè dovresti comprare un Mac ricondizionato

Se stai valutando di acquistare un nuovo computer ma il tuo budget è ristretto, allora un Mac ricondizionato potrebbe essere la soluzione perfetta per te. I Mac ricondizionati offrono le stesse funzionalità e prestazioni dei modelli nuovi, ma ad una frazione del costo. In questo articolo vedremo da vicino i numerosi vantaggi dei Mac usati, rimessi a nuovo e certificati, e perché potrebbero esserti di grande aiuto nel ricavare il massimo dal tuo budget tecnologico. Se stai valutando un Mac rigenerato ma non sei ancora convinto, continua a leggere per scoprire tutte le ragioni che ti spingeranno all’acquisto di un computer Apple di “seconda mano” sicuro, prestante ed economico.

Cos’è un Mac ricondizionato

Un Mac ricondizionato è un computer Mac, sia fisso che portatile, che è stato originalmente acquistato da un utente e successivamente restituito al produttore o a un rivenditore, per una serie di possibili ragioni. Tramite un processo di ricondizionamento, questi Mac vengono quindi rigenerati e riportati alle condizioni ideali per essere nuovamente rimessi sul mercato.

Il processo di ricondizionamento seguito da Apple e da rivenditori autorizzati prevede vari passaggi. Inizialmente il Mac ritornato viene accuratamente ispezionato e verificato per stabilirne lo stato generale, vengono individuate eventuali parti guaste o danneggiate. Successivamente vengono sostituite le componenti che necessitano di essere rimpiazzate: le schede logiche, la scheda madre, i componenti funzionali come le ventole, le batterie, i cavi.

Dopo la sostituzione delle parti, il Mac viene quindi ripulito a fondo dalla polvere e dallo sporco accumulati nel tempo, sia esternamente che all’interno.

Viene poi effettuato un reset del firmware e del software di sistema, reinstallando da zero il sistema operativo originale e tutti i software forniti da Apple.

Perché i Mac ricondizionati sono come nuovi

Non è corretto considerare i prodotti Apple ricondizionati come equivalenti ai prodotti di “seconda mano”. La maggior parte dei dispositivi Apple ricondizionati provengono da resi di clienti entro i 14 giorni previsti dalla policy di rimborso, oppure sono sample esposti nei negozi. In entrambi i casi, i prodotti vengono ispezionati e sottoposti a severi test da parte di Apple prima di essere riqualificati e rimessi in vendita come ricondizionati.

Eventuali difetti vengono identificati e risolti, e i dispositivi soddisfano gli stessi standard qualitativi dei prodotti nuovi. Le probabilità che i prodotti ricondizionati abbiano subito un utilizzo intenso da parte dei clienti originali sono molto basse, data la breve durata della loro prima “vita utile”.

I Mac Apple ricondizionati non vanno considerati come prodotti di “seconda mano” ma come prodotti riqualificati che soddisfano parametri prestazionali e di qualità paragonabili a quelli dei prodotti nuovi.

E’ il modo migliore per avere un computer Apple a prezzi “umani”

I prodotti Apple ricondizionati vengono offerti ad un prezzo inferiore rispetto ai prodotti nuovi principalmente per due motivi: il minor costo di acquisto di questi dispositivi da parte di Apple e la maggiore ampiezza dell’offerta rispetto alla domanda. Apple acquista i prodotti ricondizionati a prezzi molto bassi, ad esempio come resi entro i termini della garanzia legale, e il loro costo medio di approvvigionamento è quindi inferiore a quello dei prodotti nuovi.

Allo stesso tempo, la domanda di prodotti ricondizionati è solitamente inferiore rispetto a quella dei prodotti nuovi, soprattutto per la loro natura di “quasi nuovi”. Questo significa che Apple può applicare prezzi più bassi senza il rischio di vendere tutte le scorte troppo rapidamente, raggiungendo comunque un target di vendite adeguato. I Mac ricondizionati sono prodotti che soddisfano gli stessi standard qualitativi e funzionali dei prodotti nuovi ma che, grazie ai costi di approvvigionamento inferiori e ad una domanda solitamente più ridotta, permettono ad Apple di attuare una politica di prezzi più bassi, rendendoli convenienti rispetto ai modelli nuovi pur con le medesime caratteristiche e prestazioni.

I programmi di prodotto ricondizionato di Apple riguardano non solo i modelli di base ma anche i Mac più recenti e avanzati. Ciò significa che apportando gli idonei controlli e le necessarie manutenzioni, Apple è in grado di riqualificare anche i MacBook Pro e i Mac più potenti della linea, offrendoli a un prezzo inferiore a quello originale pur fornendo le medesime caratteristiche e prestazioni. I motivi principali sono principalmente due. In primo luogo, i prodotti di generazione più recente tendono ad essere resi più frequentemente dagli utenti: a parità di costo iniziale per Apple, quindi, il valore residuo è maggiore.

I margini di profitto sui prodotti di nuova generazione sono generalmente più elevati, lasciando un margine per applicare scontistiche maggiori. Gli utenti interessati all’acquisto dei modelli top di gamma della linea MacBook possono pertanto ottenere MacBook Pro e iMac di ultima generazione ricondizionati ed eleggibili al programma Ricondizionato Certificato di Apple, con prestazioni e affidabilità immutate ma ad un prezzo inferiore anche del 20-30% rispetto a quello di listino.

Dove acquistare i Mac ricondizionati

I consumatori interessati all’acquisto di prodotti Apple ricondizionati di qualità certificata possono valutare opzioni di e-commerce affidabili come Amazon. Il noto sito di e-commerce offre infatti una selezione di Mac ricondizionati tra cui MacBook, iMac e altri prodotti della linea Apple, forniti sia da rivenditori di terze parti sia direttamente da Amazon. I vantaggi di acquistare un Mac rigenerato da Amazon sono diversi: innanzitutto la politica di reso estesa di 30 giorni e la garanzia aggiuntiva fornita direttamente da Amazon, che assicurano protezione e assistenza in caso di problematiche.

Amazon effettua stringenti ispezioni e test sui prodotti in vendita al suo interno per verificare il corretto funzionamento e l’assenza di danni estetici, fornendo descrizioni dettagliate della condizione del prodotto. Ciò permette agli utenti di scegliere il Mac ricondizionato che meglio soddisfa le proprie esigenze, a prezzi più bassi. Di seguito, alcuni esempi di Mac ricondizionato che possiamo trovare su Amazon: